80 % من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية بسبب كورونا

5 عوامل تتسبب فى الخوف المرضى من انتشار الأوبئة.. وتوقعات بارتفاع نسب «العدوى الوهمية».. ونشر المعلومات الصحيحة يحمي من تهديدات الوصم

تحرير:رشا عمار ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٧ م

اكتئاب كورونا - تعبيرية

وسط كم هائل من الأخبار المتداولة على مدار الساعة، عن فيروس كورونا الوبائى فى العالم، وسرعة انتشاره، وآليات الوقاية منه، وتداعيات الأزمة على كل المستويات العالمية، من الطبيعى أن يُصاب الكثيرون منا بالقلق والوسواس والمزيد من الخوف، خاصة بشأن المأكولات والمشروبات والمعاملات اليومية. وفى الحقيقة أن كورونا يهدد الصحة النفسية والذهنية لغالبية سكان الأرض، ووفق مجموعة دراسات أبرزها ما نشر فى مجلة "Psychiatric times" العلمية العالمية، فإن 80% من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية من عينة القلق والتوتر والخوف الزائد أو الوسواس، نتيجة التعرض المكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الأوبئة، قياسًا على فيروس كورونا.

وحدد مجموعة من الأطباء 5 عوامل رئيسية تؤدى إلى الخوف المرضى من انتشار الأوبئة أو الإصابة بها، فى مقدمتها الوصم، حيث تتسبب الأوبئة فى وصم الأشخاص المصابين، ولاحظ الباحثون أنه خلال الأزمة الأخيرة فى التعامل مع الفيروس المستجد، تم وصم المصابين بالأمراض المُعدية، وعلى أثرها "كوفيد 19"، وكان النساء والرجال