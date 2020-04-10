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80 % من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية بسبب كورونا

5 عوامل تتسبب فى الخوف المرضى من انتشار الأوبئة.. وتوقعات بارتفاع نسب «العدوى الوهمية».. ونشر المعلومات الصحيحة يحمي من تهديدات الوصم
تحرير:رشا عمار ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٧ م
اكتئاب كورونا - تعبيرية
اكتئاب كورونا - تعبيرية
وسط كم هائل من الأخبار المتداولة على مدار الساعة، عن فيروس كورونا الوبائى فى العالم، وسرعة انتشاره، وآليات الوقاية منه، وتداعيات الأزمة على كل المستويات العالمية، من الطبيعى أن يُصاب الكثيرون منا بالقلق والوسواس والمزيد من الخوف، خاصة بشأن المأكولات والمشروبات والمعاملات اليومية. وفى الحقيقة أن كورونا يهدد الصحة النفسية والذهنية لغالبية سكان الأرض، ووفق مجموعة دراسات أبرزها ما نشر فى مجلة "Psychiatric times" العلمية العالمية، فإن 80% من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية من عينة القلق والتوتر والخوف الزائد أو الوسواس، نتيجة التعرض المكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الأوبئة، قياسًا على فيروس كورونا.
وحدد مجموعة من الأطباء 5 عوامل رئيسية تؤدى إلى الخوف المرضى من انتشار الأوبئة أو الإصابة بها، فى مقدمتها الوصم، حيث تتسبب الأوبئة فى وصم الأشخاص المصابين، ولاحظ الباحثون أنه خلال الأزمة الأخيرة فى التعامل مع الفيروس المستجد، تم وصم المصابين بالأمراض المُعدية، وعلى أثرها "كوفيد 19"، وكان النساء والرجال
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مرضى الربو

ابتعد عن الدخان والزحام.. روشتة صحية لمرضى الربو

توجد فئة من الأشخاص هي الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، على سبيل المثال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة-كأمراض القلب والسكري وضغط الدم، لذا ينصح باتباع الإجراءات الوقائية، المتمثلة في الابتعاد عن الزحام والتجمعات، والبقاء بالمنزل، و غسل اليدين جيدًا، والاهتمام بنظافة البيت، ولكن هل مرضى الربو عرضة للإصابة أيضًا؟ أكدت العديد من الأبحاث والدراسات أن مرضى الجهاز التنفسي بشكل عام، هم الأكثر عرضة للإصابة، وبالتالي لابد من اتباع روتين وقائي يومي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
أدوية-السكري

روشتة صحية لمرضى السكري أثناء العزل المنزلي

يؤثر فيروس الكورونا بشكل كبير على كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة وكذلك مرض السكري، ولا يوجد حتى الآن بحث قوي حول العلاقة بين الفيروس ومرض السكري، ومع ذلك، يحتاج مرضى السكري إلى رعاية خاصة بصحتهم خلال هذا الوباء، لأنهم لا يتمتعون بجهاز مناعي قوي، يساعد على مقاومة الفيروس، ومن بين الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها، الحفاظ على معدلات السكر، والابتعاد عن التوتر والقلق والاكتئاب، وذلك نقلا عن الموقع الهندي"Times Of India".
تنظيف المنزل بمنتجات طبيعية

احذر.. أماكن خفية في المنزل يختبئ بها «كورونا»

يبذل العالم قصارى جهده الآن، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتحاول الشعوب الالتزام بما أقرته البلاد، من إجراءات احترازية هامة، تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، والاهتمام بغسل اليدين، وعدم الخروج من البيت غير للضرورة القصوى، كما يجب الاهتمام بنظافة البيت جيدا، وتغيير الملابس عند العودة إلى المنزل، لكن هل تعلم أن هناك أماكن خفية بمنزلك، يمكن أن يختبئ بها الفيروس؟ فعليك أن تعي جيدا لخطورته، للحفاظ على أسرتك وأصدقائك، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "Daily Star".
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فيروس- كورونا (8)

ابتكار مذهل قد يلعب دورا كبيرا في هزيمة كورونا عالميًا

يمكن استخدام برنامج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بسرعة أكبر بنتيجة مرضى فيروس كورونا من خلال دراسة الأشعة السينية على صدورهم، بحسب "روسيا اليوم". وابتكر المطورون في شركة Zegami لتصور البيانات، ومقرها أكسفورد، نموذجا للتعلم الآلي يمكنه تشخيص الفيروس من الصور. ومع ذلك، يقول الفريق إنه من أجل الحصول على نتائج أفضل وأكثر تفصيلا، يجب تدريب الذكاء الاصطناعي على مجموعة أوسع من صور الأشعة السينية من المرضى المصابين. ويعتقد الفريق أنه يمكن أن يكون لديه نظام ذكاء اصطناعي في غضون أسابيع، لدراسة المرض إذا حصل على عدد كاف من صور الأشعة السينية.
كورونا

الكشف عن أعراض جديدة لفيروس «كورونا» المستجد

ظهرت أعراض جديدة لتنضم إلى قائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن كان من المعتاد عن الفيروس، والذي انتشر خلال الأيام الماضية فى العديد من دول العالم، مسببا حالة كبيرة من الهلع بسبب سرعة انتشاره، أن اعراضه الأساسية تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والتهاب الحلق وغيرها من الأعراض المعروفة، ولكن وأعلن الطبيب البريطانى نيرمال كومار المتخصص في أمراض الأنف والحنجرة، قال إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعدان مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا.
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