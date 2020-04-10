جريمة

يد تطبق الحظر وأخرى تتصدى للتعديات على أملاك الدولة

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م
إزالة التعديات - أرشيفية
إزالة التعديات - أرشيفية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
وشملت الحملات 8 محافظات، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها تأمين تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات متنوعة بمركز إسنا، وتنفيذ 4 قرارات إزالة لعقار مخالف بحى العمرانية بمحافظة الجيزة، وتأمين تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة الجناين. ونفذت
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سكر (1)

ضربة موجعة لمحتكري السكر المدعم في الجيزة

البحث عن الثراء السريع وتحقيق أرباح طائلة وزيادة الأرصدة في البنوك بات جل ما يشغل مالكا مصنعين لتعبئة السكر بمركز الوراق شمال محافظة الجيزة، تعاقد الاثنان -كل بمفرده- مع شركة حكومية لتوريد كميات من السكر ومن ثم إعادة تعبئته كونه سكر حر وطرحه للبيع للمراكز التجارية، إلا أن نشاط الاثنين كان محل رصد الأجهزة الأمنية، إذ وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، بحصولهما على كميات كبيرة من السكر التمويني المعبأ داخل شكائر، وإعادة تعبئته، داخل عبوات صغيرة الحجم، وبيعه للمحلات التجارية الشهيرة على أنه سكر حر.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

ماذا حدث داخل منزل ضحية تعذيب والدها منذ أسبوعين؟

سيظل يوم 23 مارس الماضي هو الأسوأ للطفلة "أية"، لن تستطع محو آثاره النفسية والجسدية السلبية التي تعاني منها منذ ذلك اليوم، حفلة تعذيب تعرضت لها ذات الـ14 ربيعا على يد أبيها "ع.ف." 45 سنة، شوَّه وجهها البرئ بمادة كاوية ثم أكمل فعلته المؤسفة بالاعتداء عليها بشفرات حادة "موس" وكأنه تحول إلى شخص آخر، أذاق الطفلة المغلوبة على أمرها ألوان العذاب دون أن تأخذه شفقة أو رحمة لتوسلات فلذة كبده، ثم اصطحبها بسيارته الخاصة التي يعمل علها لدى إحدى الشركات وصوا إلى منزل طليقته تاركا إياها على الباب، ولاذ بعدها بالهرب.
تعذيب طفلة

والدة ضحية تعذيب أبيها: «مش بتنام من الكوابيس»

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ممثلة في فرقة الجنوب ووحدة مباحث أبو النمرس، جهودها لضبط أب متهم بتعذيب طفلته حرقا وضربا انتقاما من طليقته، إذ تم إيفاد مأموريات للأماكن التي يتردد عليها تنسيقا مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم. والدة الطفلة قالت، إن المشكو في حقه اعتاد الاعتداء بالضرب على طفلته "أية" 14 سنة، التي كانت تلوذ بالهرب للفرار من جحيمه لكن سرعان ما يرغمها على العودة للإقامة معه، مشيرة إلى أنه لم يكتف بذلك بل امتد الأمر "بيهددني أنا وهي وبيبعت رسائل على تليفوني.. البنت مش بتعرف تنام من الكوابيس".
ضبط-مواد-غذائية

«المسطحات» تضبط 323 طن مواد غذائية وتموينية فاسدة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظات عدة منها القليوبية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
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زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

«هصرف المعاش إزاي».. استجابة الشرطة تنقذ مُسنة

في أحد أركان منزلها البسيط، جلست السيدة المُسنة تبحث السبيل لحل تلك المعضلة "هصرف المعاش إزاي في الظروف دي" حتى جال في خاطرها الاستغاثة بالشرطة، أمسكت الهاتف واتصلت بشرطة النجدة طالبة مد يد العون، إذذ التمست مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة. وجاءت الاستجابة سريعا، فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المُسنة.
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إدارات الأمن الاقتصادي السبع تضبط 4685 قضية في يوم

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "يضم 7 إدارات متنوعة"؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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رغم تعليق الدراسة.. غلق 7 مراكز دروس خصوصية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بكافة مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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5 دقائق مصورة تلخص جهود الداخلية في شهر

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، إذ وجهت القوات حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
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