يد تطبق الحظر وأخرى تتصدى للتعديات على أملاك الدولة

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م

إزالة التعديات - أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

وشملت الحملات 8 محافظات، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها تأمين تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات متنوعة بمركز إسنا، وتنفيذ 4 قرارات إزالة لعقار مخالف بحى العمرانية بمحافظة الجيزة، وتأمين تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة الجناين. ونفذت

وشملت الحملات 8 محافظات، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها تأمين تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات متنوعة بمركز إسنا، وتنفيذ 4 قرارات إزالة لعقار مخالف بحى العمرانية بمحافظة الجيزة، وتأمين تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة الجناين.



ونفذت مديرية أمن أسوان 3 قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية بمركز إدفو، وحملة مكبرة بنطاق مركز دشنا محافظة قنا، في الوقت الذي شنت مديرية أمن بني سويف حملة أمنية مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بدائرة مركز الواسطى وأيضا في سوهاج.



مديرية أمن كفرالشيخ وجهت حملة مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة بمركزي (كفرالشيخ ، سيدى سالم)، وتأمين تنفيذ 20 قرار إزالة بمركز أشمون محافظة المنوفية.



