«بنزين 95 بـ8.50».. تعرف على أسعار البترول الجديدة

تحرير:محمد صلاح ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤١ م

أرشيفية

اجتمعت مساء اليوم الجمعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، إذ استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذًا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي يتعديل الأسعار صعودًا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وفي ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال