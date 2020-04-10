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«بنزين 95 بـ8.50».. تعرف على أسعار البترول الجديدة

تحرير:محمد صلاح ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤١ م
أرشيفية
أرشيفية
اجتمعت مساء اليوم الجمعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، إذ استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذًا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي يتعديل الأسعار صعودًا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
وفي ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال
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البورصه

ارتفعت 9%.. البورصة تربح 24.8 مليار جنيه خلال أسبوع

سجلت البورصة المصرية مكاسب قدرها 24.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 553.203 مليار جنيه مقابل 528.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي. وعلى صعيد أداء المؤشرات، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 9% خلال تعاملات الأسبوع ليغلق بنهاية جلسة اليوم عند مستوى 10321 نقطة، مقابل 9455 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

3.3 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك الإسكندرية

أعلنت مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي نحو 3 مليارات و368 مليونًا و990 ألف جنيه. وكشفت المصلحة في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و302 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: "اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر".
البورصه

البورصة تربح 4.1 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على أداء متباين للمؤشرات، واتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 10321 نقطة، فيما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1041 نقطة.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 725 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 10 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1662 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

قبل إعلانها.. ما المعايير التي تسبق تحديد أسعار البترول؟

أيام قليلة وتعلن الحكومة المصرية عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية، وفقا لقرار مجلس الوزراء باعتماد الأسعار وفقا للجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تعقد كل 3 أشهر. وسوف تقوم اللجنة خلال الأسبوع المقبل بعرض تقريرها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لتسعير المواد البترولية الثلاثة أشهر القادمة، اعتبارا من أول أبريل، يعقبه عرض التقرير على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية بنهاية الأسبوع المقبل -«بحسب المصدر».
تسريب-بترول

بسبب كورونا.. حقيقة عزل 150 عاملًا في حقول بترول بلاعيم

قال الدكتور ماجد صقر مساعد رئيس شركة بترول بلاعيم (بتروبل)، إن ما نشر عن عزل 150 عاملاً بشركة بتروبل ببورسعيد أسبوعين غير دقيق، حيث إن حالة الوفاة التى حدثت فجر يوم 29/3/2020 على حفار تابع لشركة الحفر المصرية يقوم بأعمال الحفر لصالح شركة بتروبل كانت نتيجة أزمة قلبية، مشيرا إلى أن العامل تابع لشركة الحفر المصرية. وأضاف "صقر" فى تصريحات صحفية، أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد طلبت على سبيل الإجراءات الاحترازية إبقاء طاقم الحفار تحت المراقبة الصحية لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من اى مرض معدى.
طرح-بنزين-95 فى محطات-الوقود (3)

البترول توضح حقيقة زيادة أسعار الوقود الجديدة

صرح حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ،بعدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول إبريل، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضي لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام القادمة، وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

البترول: لجنة تسعير الوقود لم تجتمع.. والأسعار المتداولة غير صحيحة

أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول أبريل المقبل، موضحا في تصريح مساء اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضي، لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، ستجتمع خلال الأيام المقبلة، وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
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