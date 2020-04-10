إقبال كبير على العيادات النفسية.. كيف تأثر المصريون بالفيروس؟

تحرير:رشا عمار ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ م

الطبيب النفسي - أرشيفية

يقول أطباء مصريون إن نسبة القلق والخوف زادت بشكل كبير لدى عدة قطاعات فى المجتمع، من واقع معايشتهم لبعض الحالات المترددة على العيادات ومتابعة التقارير الخاصة بالحالات التى تعانى اضطرابات منذ وقت طويل، ما قبل ظهور المرض. ويؤكد الدكتور أحمد موافى، طبيب نفسى، أن عددا كبيرا من الحالات التى تعانى من القلق والخوف بسبب انتشار فيروس كورونا، زارت عيادته خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمعدلات غير مسبوقة.

ويوضح موافى، فى تصريح لـ"التحرير"، أن معظم الحالات تعانى من اضطرابات شديدة نتيجة التعرض الزائد والمكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الوباء وقرب نهاية العالم، مشيرًا إلى أن الأمر طبيعى فى حدود معينة، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى مرضى الأعصاب أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية منذ زمن وبخاصة الوسواس القهرى،