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إقبال كبير على العيادات النفسية.. كيف تأثر المصريون بالفيروس؟

تحرير:رشا عمار ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ م
الطبيب النفسي - أرشيفية
الطبيب النفسي - أرشيفية
يقول أطباء مصريون إن نسبة القلق والخوف زادت بشكل كبير لدى عدة قطاعات فى المجتمع، من واقع معايشتهم لبعض الحالات المترددة على العيادات ومتابعة التقارير الخاصة بالحالات التى تعانى اضطرابات منذ وقت طويل، ما قبل ظهور المرض. ويؤكد الدكتور أحمد موافى، طبيب نفسى، أن عددا كبيرا من الحالات التى تعانى من القلق والخوف بسبب انتشار فيروس كورونا، زارت عيادته خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمعدلات غير مسبوقة.
ويوضح موافى، فى تصريح لـ"التحرير"، أن معظم الحالات تعانى من اضطرابات شديدة نتيجة التعرض الزائد والمكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الوباء وقرب نهاية العالم، مشيرًا إلى أن الأمر طبيعى فى حدود معينة، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى مرضى الأعصاب أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية منذ زمن وبخاصة الوسواس القهرى،
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كورونا

الموت خوفا أقسى من الموت مرضا.. هل يصاب العالم بالجنون بسبب كورونا؟

المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، ما يدع سؤال عن إذا استمر الفيروس كثيرا دون علاج، فهل تكون من ضمن تداعياته أن يضاب العالم بالجنون، في ظل ظهور سلوكيات غريبة على كثير من البشر.
وسواس كورونا

رعب وسلوكيات غريبة.. وسواس كورونا يهدد الحياة

المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، وهنا تجد أحدهم تمكن الشيب من رأسه، يخشى أن يخطو بقدميه باب منزله، لكنه ما زال يتحرك بحرية محسوبة داخل بيته المعقم والمعزول عن العالم الخارجى الموبوء.
فيروس كورونا

«صورة إيجابية».. تحدي فيسبوكي لنشر البهجة vs كورونا

وسط زخم المنشورات اليومية عن فيروس كورونا المستجد، التي يحمل بعضها نوعًا من الاكتئاب والطاقة السلبية، حاول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخروج من الحالة السلبية إلى الإيجابية، من خلال عمل تحدي تحت عنوان «صورة إيجابية»، إذ يهدف التحدي الذي لاقى استجابة واسعة عبر السوشيال ميديا، لنشر صور شخصية لأوقات جميلة قد مضت، لنشر نوعًا من البهجة بين المواطنين، حتى يتخلص البعض من خوفهم وقلقهم الذي بدأ في السيطرة عليهم بسبب حظر التجول، وكثرة المنشورات حول فيروس كورونا وخطورته.
اقرأ المزيد من الأخبار
وسواس كورونا

رعب وسلوكيات غريبة.. وسواس كورونا يهدد الحياة

المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، وهنا تجد أحدهم تمكن الشيب من رأسه، يخشى أن يخطو بقدميه باب منزله، لكنه ما زال يتحرك بحرية محسوبة داخل بيته المعقم والمعزول عن العالم الخارجى الموبوء.
فيروس كورونا

«صورة إيجابية».. تحدي فيسبوكي لنشر البهجة vs كورونا

وسط زخم المنشورات اليومية عن فيروس كورونا المستجد، التي يحمل بعضها نوعًا من الاكتئاب والطاقة السلبية، حاول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخروج من الحالة السلبية إلى الإيجابية، من خلال عمل تحدي تحت عنوان «صورة إيجابية»، إذ يهدف التحدي الذي لاقى استجابة واسعة عبر السوشيال ميديا، لنشر صور شخصية لأوقات جميلة قد مضت، لنشر نوعًا من البهجة بين المواطنين، حتى يتخلص البعض من خوفهم وقلقهم الذي بدأ في السيطرة عليهم بسبب حظر التجول، وكثرة المنشورات حول فيروس كورونا وخطورته.
مدافن

تنفيذًا لوصيته.. زعيم إفريقي يُدفن بسيارته المرسيدس

دفن تشيكيد بيتسو زعيم سياسي بجنوب إفريقيا وعضو رفيع المستوى في الحركة الديمقراطية المتحدة،الأسبوع الماضي، داخل سيارته المرسيدس، واضعا يديه على الدركسيون، ومرتديا ملابسه البيضاء، ومربوطا بحزام الأمان، وذلك تنفيذا لوصيته التي تركها قبل وفاته عن عمر يناهز 72 عاما. وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، وضع القائمون على الجنازة مسارات خاصة لتوجيه سيارته المرسيدس بينز E500 موديل التسعينات، إلى القبر، الذي حفر خصيصا بواسطة حفارة آلية إلى عمق 8 أقدام (2.44 متر)، بالدفن العائلي في منزله بجنوب إفريقيا.
فيروس- كورونا (16)

مهندسو مرسيدس يطورون جهازا يساعد المرضى على مكافحة كورونا

كشفت تقارير حديثة عن تطوير مهندسين في كلية لندن الجامعية ومرسيدس فورمولا 1، أداة للمساعدة على التنفس لمرضى كورونا، تسد الفجوة بين قناع الأكسجين وجهاز التنفس الكامل، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، بأن الفريق، الذي يضم أطباء في مستشفى كلية لندن الجامعية، استخدم عملية تسمى الهندسة العكسية لتكييف أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، في محاولة لتجنيب المرضى الوصول إلى مرحلة العناية المركزة.
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