الصحة: رفع القيود المفروضة على «كورونا» يعيد العدوى

تحرير:خالد وربي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م

مدير منظمة الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أي رفع سابق لأوانه للقيود المفروضة للسيطرة على جائحة كورونا المستجد قد يؤدي إلى عودة ظهور العدوى مرى أخرى بشكل قاتل، إذقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «بينما تدرس بعض الدول سبل تخفيف القيود التي وضعت نحو نصف البشرية تحت شكل من أشكال الإغلاق، فإن القيام بذلك بسرعة كبيرة يمكن أن يكون خطيرا»، متابعا: «أعلم أن بعض البلدان تخطط بالفعل لرفع قيود البقاء في المنزل. ونحن نرغب في ذلك. في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي رفع القيود بسرعة كبيرة إلى عودة قاتلة. يمكن أن يكون هذا الطريق خطيرًا ما لم تتم إدارته بشكل صحيح».

وحدد عدة عوامل يجب حسمها قبل التخفيف، وهي السيطرة على انتقال العدوى، وإتاحة خدمات الصحة العامة الكافية، والحد من مخاطر التفشي في دور رعاية المسنين، واتخاذ التدابير الوقائية في أماكن العمل والمدارس، وإدارة مخاطر قدوم العدوى من خارج البلاد، وإدراك المجتمعات لعملية التحول هذه والمشاركة فيها. وعالميًا،