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الصحة: رفع القيود المفروضة على «كورونا» يعيد العدوى

تحرير:خالد وربي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م
مدير منظمة الصحة العالمية
مدير منظمة الصحة العالمية
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أي رفع سابق لأوانه للقيود المفروضة للسيطرة على جائحة كورونا المستجد قد يؤدي إلى عودة ظهور العدوى مرى أخرى بشكل قاتل، إذقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «بينما تدرس بعض الدول سبل تخفيف القيود التي وضعت نحو نصف البشرية تحت شكل من أشكال الإغلاق، فإن القيام بذلك بسرعة كبيرة يمكن أن يكون خطيرا»، متابعا: «أعلم أن بعض البلدان تخطط بالفعل لرفع قيود البقاء في المنزل. ونحن نرغب في ذلك. في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي رفع القيود بسرعة كبيرة إلى عودة قاتلة. يمكن أن يكون هذا الطريق خطيرًا ما لم تتم إدارته بشكل صحيح».
وحدد عدة عوامل يجب حسمها قبل التخفيف، وهي السيطرة على انتقال العدوى، وإتاحة خدمات الصحة العامة الكافية، والحد من مخاطر التفشي في دور رعاية المسنين، واتخاذ التدابير الوقائية في أماكن العمل والمدارس، وإدارة مخاطر قدوم العدوى من خارج البلاد، وإدراك المجتمعات لعملية التحول هذه والمشاركة فيها. وعالميًا،
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كورونا والحجر الصحي (3)

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا يتراجع في أوروبا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الذي انتشر مؤخرا في عدد من دول العالم وأدى إلى إصابات ووفات الكثير من المواطنين، يتراجع بصورة كبيرة في قارة أوروبا، موضحة في مؤتمر صحفي لها نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية مساء اليوم، أن دول أوروبية عدة تشهد تراجعا كبيرا في الإصابات، متابعة: «تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة جدًا»، مضيفة: «لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي».
كلاب-وقطط

بعد وباء كورونا.. الصين تمنع أكل القطط والكلاب رسميا

للمرة الأولى، رفعت حكومة الصين القطط والكلاب من قائمة رسمية للحيوانات التي يمكن أكلها، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا والجدل الكبير حول أسباب ظهوره وانتشاره. وبحسب «فرانس برس»، نشرت وزارة الزراعة الصينية، قائمة جديدة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحومها، واستثنت منها للمرة الأولى الكلاب والقطط. وقالت جمعية هيوماين سوسايتي إنترناشونال الأمريكية للرفق بالحيوان في بيان لها اليوم الجمعة: «إنها المرة الأولى التي تلحظ فيها الحكومة الصينية بأن القطط والكلاب هي حيوانات للرفقة المنزلية وليست مخصصة للأكل».
كورونا والحجر الصحي (11)

«بدون خفافيش».. الصين تُحدد الحيوانات المسموح بأكلها

قدمت وزارة الزراعة الصينية، مشروع قرار يتضمن لائحة بأسماء الحيوانات التي يسمح باستهلاك لحومها وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، والذي يشتبه بأنه نشأ بحيوانات برية يتم بيعها في سوق مدينة ووهان للحيوانات. وجاء ضمن قائمة الحيوانات التي رصدتها وزارة الزراعة الصينية في مشروع القرار، الخنازير والبقر والدجاج والخراف، بالإضافة إلى لائحة خاصة تتضمن أنواعا من الغزلان والنعام وحيوان ألألبكا. وأوضحت وزراة الزراعة الصينية، أن فصيلتين من الثعالب والراكون والمنك يمكن اقتنائها ولكن ليس لاستهلاك لحومها.
كورونا والحجر الصحي (9)

بلومبرج: تركيا تساعد إسرائيل لأسباب إنسانية

كشفت قناة "بلومبرج" الأمريكية أن الحكومة التركية وافقت على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا. ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن الحكومة التركية وافقت على بيع معدات طبية بما في ذلك أقنعة للوجه، وقفازات معقمة، "لأسباب إنسانية"، ومن المتوقع أن تسمح إسرائيل لشحنة مماثلة من المساعدات التركية بالوصول إلى السلطة الفلسطينية دون أي معوقات، وفقا لمسؤول تركي رفيع المستوى.
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فيروس- كورونا (8)

هل يجبر «كورونا» أبناء أوروبا على الهروب لإفريقيا؟

في رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للأديب السوداني الراحل الطيب الصالح يستعرض علاقة الشرق بالغرب، ويناقش نظرة الشرقي إلى الغربي المُستعمِر، ونظرة الغربي إلى الشرقي القادم من إفريقيا بهوية وأفكار وثقافة مختلفة، كل ذلك من خلال بطل الرواية «مصطفى سعيد»، الذي يسافر إلى بريطانيا ليعمل في إحدى جامعاتها، ويتبنى قيم المجتمع البريطاني، وهناك يتعرف إلى زوجته «جين موريس» وهي امرأة بريطانية ترفض قبول إملاءات زوجها.
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قناة السويس: إجراءات خاصة بعد الإبلاغ عن سفينة بها 65 مصاب كورونا

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات له، اليوم الإثنين، نجاح عبور سفينة الركاب الإيطالية COSTA DIADEMA، قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، وذلك في رحلتها القادمة من الإمارات والمتجهة إلى إيطاليا بعد إجراء ترتيبات خاصة لدخولها القناة وإرشادها عن بعد، من خلال طاقم إرشاد على قاطرتين مصاحبتين والتنسيق الكامل مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ القناة.
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صلوا في رحالكم.. غلق جميع المساجد والزوايا والمصليات

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، بيانا تقول فيه: "بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات".
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الكويت: إبعاد 31 وافدا عربيا بسبب تدخينهم الشيشة

أحالت الأجهزة الأمنية الكويتية 31 وافدا عربيا إلى سجن الإبعاد، تمهيدا لإبعادهم خارج البلاد، بسبب تدخينهم (الشيشة) في مقهى بمنطقة الفروانية، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الكويتي باغلاق كافة المقاهي. وتحفظت الأجهزة الأمنية الكويتية، على هويات الوافدين الـ31، ووضع أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول إلى الكويت مجددا، بالإضافة إلى إغلاق المقهى وإحالة مالكه إلى المحاكمة. وكان مجلس الوزراء الكويتي، أصدر قرارا الأسبوع الماضي، بإغلاق كافة المقاهي والمطاعم، وحظر كافة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
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