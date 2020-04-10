ضربة موجعة لمحتكري السكر المدعم في الجيزة

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٢ م

سكر مدعم

البحث عن الثراء السريع وتحقيق أرباح طائلة وزيادة الأرصدة في البنوك بات جل ما يشغل مالكا مصنعين لتعبئة السكر بمركز الوراق شمال محافظة الجيزة، تعاقد الاثنان -كل بمفرده- مع شركة حكومية لتوريد كميات من السكر ومن ثم إعادة تعبئته كونه سكر حر وطرحه للبيع للمراكز التجارية، إلا أن نشاط الاثنين كان محل رصد الأجهزة الأمنية، إذ وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، بحصولهما على كميات كبيرة من السكر التمويني المعبأ داخل شكائر، وإعادة تعبئته، داخل عبوات صغيرة الحجم، وبيعه للمحلات التجارية الشهيرة على أنه سكر حر.

بالعرض على اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وجه بمداهمة مخازن المصنعين وضبط مالكيها. وأُعدت مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، بعد استئذان النيابة العامة، ومداهمة مخزنيين تابعين للمصنعين وتبين عدم تواجد المتهمين، وبالتفتيش عُثر على 70 طن سكر تمويني معبأ داخل

بالعرض على اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وجه بمداهمة مخازن المصنعين وضبط مالكيها.



وأُعدت مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، بعد استئذان النيابة العامة، ومداهمة مخزنيين تابعين للمصنعين وتبين عدم تواجد المتهمين، وبالتفتيش عُثر على 70 طن سكر تمويني معبأ داخل أكياس قبل بيعه للمحلات التجارية على أنه سكر حر.



وتمكنت القوات من القبض على 6 عمال بالمصنعين المشار إليهما، كما تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وسرعة القبض عليهما بمكان هروبهما.



