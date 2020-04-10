الموت خوفا أقسى من الموت مرضا.. هل يصاب العالم بالجنون بسبب كورونا؟

المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، ما يدع سؤال عن إذا استمر الفيروس كثيرا دون علاج، فهل تكون من ضمن تداعياته أن يضاب العالم بالجنون، في ظل ظهور سلوكيات غريبة على كثير من البشر.
رعب وسلوكيات غريبة.. وسواس كورونا يهدد الحياةشاب يخاف أكل الخبز.. وفتاة يرهقها حصار الفيروس مثلما تتأذى من مطاردة المتحرشين.. وسيدة تراقب شباك غرفتها خوفا من الهجوم.. وأربعينى يتوهم الإصابة بأعراض المرض كلما سمع نشرات الأخبار. (التفاصيل ومزيد من الحكايات)80 % من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات
رعب وسلوكيات غريبة.. وسواس كورونا يهدد الحياة
شاب يخاف أكل الخبز.. وفتاة يرهقها حصار الفيروس مثلما تتأذى من مطاردة المتحرشين.. وسيدة تراقب شباك غرفتها خوفا من الهجوم.. وأربعينى يتوهم الإصابة بأعراض المرض كلما سمع نشرات الأخبار. (التفاصيل ومزيد من الحكايات)
80 % من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية
وفق مجموعة دراسات أبرزها ما نشر فى مجلة "Psychiatric times" العلمية العالمية، فإن 80% من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية من عينة القلق والتوتر والخوف الزائد أو الوسواس، نتيجة التعرض المكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الأوبئة، قياسًا على فيروس كورونا. (تعرف على 5 عوامل تتسبب فى الخوف المرضى من انتشار الأوبئة)
إقبال كبير على العيادات النفسية.. كيف تأثر المصريون بالفيروس؟
يقول أطباء مصريون إن نسبة القلق والخوف زادت بشكل كبير لدى عدة قطاعات فى المجتمع، من واقع معايشتهم لبعض الحالات المترددة على العيادات ومتابعة التقارير الخاصة بالحالات التى تعانى اضطرابات منذ وقت طويل، ما قبل ظهور المرض. (ماذا حدث للمصريين؟)
أعراض مزعجة تؤكد إصابتك بالوسواس القهرى
- القلق المبالغ فيه.
- الإفراط فى النظافة.
- غياب الشعور بالأمان.
- تخيل أشياء غير واقعية.
- العزلة الاجتماعية.
- تصرفات عدوانية.
- إيذاء النفس باتباع أنماط وقائية قاسية.
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- اضطرابات الأكل تصل إلى الامتناع عن الطعام.
- محاولة تنفيذ أفكار انتحارية.
- اللجوء إلى الإدمان.
- اضطراب النوم سواء لساعات طويلة أو عدم النوم نهائيا.
15 نصيحة لتجنب الإصابة بلعنة الوسواس
- قلل متابعتك للأخبار أو أى أحاديث عن كورونا.
- اعتمد مصادر موثوقة للمعلومات واحذر الشائعات.
- استغل العزل المنزلى فى الاقتراب من أسرتك.
- ابتعد عن مصادر القلق وتجاهل كل ما يبث طاقة سلبية.
- مارس حياتك بشكل طبيعى داخل المنزل.
- ممارسة الأنشطة واشغل عقلك بكل ما هو مفيد.
- اطرح أسئلتك على الخبراء فى حالة الشك.
- اتبع إرشادات النظافة البسيطة التى تقيك من الفيروس.
- احذر الأشخاص السلبيين لأن الخوف يتسبب فى خفض المناعة.
- تناول الوجبات الأساسية التى تحسن مناعتك.
- حافظ على نومك بشكل كاف لتحصل على الراحة الكافية لجسدك.
- تجنب لمس الأسطح بشكل مباشر وفور ملامستك خارج المنزل.
- ابتعد عن أى شخص مسافة مترين على الأقل كإجراء وقائى.
- اغسل يديك لمدة 20 ثانية ليس أكثر بعد لمس الأسطح بالخارج.
- اتبع التعليمات الأساسية دون زيادة.
فى 11 خطوة.. ساعد الشخص الموسوس
- اعقد جلسة له مع طبيب نفسى يشرح له طبيعة الفيروس وطرق التعامل معه.
- احترم مشاعره وأفكاره حتى لو كانت غير منطقية.
- لا تتعامل معه على أنه يبالغ فى تصرفاته.
- أبعده عن مصادر الأخبار وأطلعه على الإيجابى منها وحالات التعافى.
- راقبه جيدا بشكل مستمر دون أن يشعر.
- أبعد عنه أى أدوات حادة حتى لا يؤذى نفسه.
- اهتم بتناوله جرعات العلاج المحددة من قبل الطبيب.
- لا تتركه للأفكار والهواجس التى تسيطر عليه.
- اخلق له أجواء عائلية هادئة مليئة بالتفاصيل.
- لا تجادله فى أفكاره ولا تصرفاته المبالغ فيها.
- اجعله يشعر بالأمان بالتزامك بالتدابير الاحترازية والوقائية.