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الموت خوفا أقسى من الموت مرضا.. هل يصاب العالم بالجنون بسبب كورونا؟

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ م
كورونا
كورونا
المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، ما يدع سؤال عن إذا استمر الفيروس كثيرا دون علاج، فهل تكون من ضمن تداعياته أن يضاب العالم بالجنون، في ظل ظهور سلوكيات غريبة على كثير من البشر.
 رعب وسلوكيات غريبة.. وسواس كورونا يهدد الحياةشاب يخاف أكل الخبز.. وفتاة يرهقها حصار الفيروس مثلما تتأذى من مطاردة المتحرشين.. وسيدة تراقب شباك غرفتها خوفا من الهجوم.. وأربعينى يتوهم الإصابة بأعراض المرض كلما سمع نشرات الأخبار. (التفاصيل ومزيد من الحكايات)80 % من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات
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عيادات-طبية-نفسية (2)

إقبال كبير على العيادات النفسية.. كيف تأثر المصريون بالفيروس؟

يقول أطباء مصريون إن نسبة القلق والخوف زادت بشكل كبير لدى عدة قطاعات فى المجتمع، من واقع معايشتهم لبعض الحالات المترددة على العيادات ومتابعة التقارير الخاصة بالحالات التى تعانى اضطرابات منذ وقت طويل، ما قبل ظهور المرض. ويؤكد الدكتور أحمد موافى، طبيب نفسى، أن عددا كبيرا من الحالات التى تعانى من القلق والخوف بسبب انتشار فيروس كورونا، زارت عيادته خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمعدلات غير مسبوقة.
وسواس كورونا

رعب وسلوكيات غريبة.. وسواس كورونا يهدد الحياة

المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، وهنا تجد أحدهم تمكن الشيب من رأسه، يخشى أن يخطو بقدميه باب منزله، لكنه ما زال يتحرك بحرية محسوبة داخل بيته المعقم والمعزول عن العالم الخارجى الموبوء.
فيروس كورونا

«صورة إيجابية».. تحدي فيسبوكي لنشر البهجة vs كورونا

وسط زخم المنشورات اليومية عن فيروس كورونا المستجد، التي يحمل بعضها نوعًا من الاكتئاب والطاقة السلبية، حاول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخروج من الحالة السلبية إلى الإيجابية، من خلال عمل تحدي تحت عنوان «صورة إيجابية»، إذ يهدف التحدي الذي لاقى استجابة واسعة عبر السوشيال ميديا، لنشر صور شخصية لأوقات جميلة قد مضت، لنشر نوعًا من البهجة بين المواطنين، حتى يتخلص البعض من خوفهم وقلقهم الذي بدأ في السيطرة عليهم بسبب حظر التجول، وكثرة المنشورات حول فيروس كورونا وخطورته.
اقرأ المزيد من الأخبار
عيادات-طبية-نفسية (2)

إقبال كبير على العيادات النفسية.. كيف تأثر المصريون بالفيروس؟

يقول أطباء مصريون إن نسبة القلق والخوف زادت بشكل كبير لدى عدة قطاعات فى المجتمع، من واقع معايشتهم لبعض الحالات المترددة على العيادات ومتابعة التقارير الخاصة بالحالات التى تعانى اضطرابات منذ وقت طويل، ما قبل ظهور المرض. ويؤكد الدكتور أحمد موافى، طبيب نفسى، أن عددا كبيرا من الحالات التى تعانى من القلق والخوف بسبب انتشار فيروس كورونا، زارت عيادته خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمعدلات غير مسبوقة.
وسواس كورونا

رعب وسلوكيات غريبة.. وسواس كورونا يهدد الحياة

المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، وهنا تجد أحدهم تمكن الشيب من رأسه، يخشى أن يخطو بقدميه باب منزله، لكنه ما زال يتحرك بحرية محسوبة داخل بيته المعقم والمعزول عن العالم الخارجى الموبوء.
فيروس كورونا

«صورة إيجابية».. تحدي فيسبوكي لنشر البهجة vs كورونا

وسط زخم المنشورات اليومية عن فيروس كورونا المستجد، التي يحمل بعضها نوعًا من الاكتئاب والطاقة السلبية، حاول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخروج من الحالة السلبية إلى الإيجابية، من خلال عمل تحدي تحت عنوان «صورة إيجابية»، إذ يهدف التحدي الذي لاقى استجابة واسعة عبر السوشيال ميديا، لنشر صور شخصية لأوقات جميلة قد مضت، لنشر نوعًا من البهجة بين المواطنين، حتى يتخلص البعض من خوفهم وقلقهم الذي بدأ في السيطرة عليهم بسبب حظر التجول، وكثرة المنشورات حول فيروس كورونا وخطورته.
مدافن

تنفيذًا لوصيته.. زعيم إفريقي يُدفن بسيارته المرسيدس

دفن تشيكيد بيتسو زعيم سياسي بجنوب إفريقيا وعضو رفيع المستوى في الحركة الديمقراطية المتحدة،الأسبوع الماضي، داخل سيارته المرسيدس، واضعا يديه على الدركسيون، ومرتديا ملابسه البيضاء، ومربوطا بحزام الأمان، وذلك تنفيذا لوصيته التي تركها قبل وفاته عن عمر يناهز 72 عاما. وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، وضع القائمون على الجنازة مسارات خاصة لتوجيه سيارته المرسيدس بينز E500 موديل التسعينات، إلى القبر، الذي حفر خصيصا بواسطة حفارة آلية إلى عمق 8 أقدام (2.44 متر)، بالدفن العائلي في منزله بجنوب إفريقيا.
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