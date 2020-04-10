بعد 40 عاما.. سمير صبري يلتقي بالزعيم في «فلانتينو»

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ م

عادل إمام

كشف المخرج رامي إمام، في مداخلة له مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم FM»، عن كواليس مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ قال إمام، إن تصوير المسلسل لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، حيث انتهى من تصويره قبل منتصف شهر يناير الماضي، وانتهى من عمليات المونتاج والمكساج قبل ثلاثة أسابيع، متمنيا التوفيق لكل صناع الاعمال التي تصور حاليا في ظل الظروف الصعبة بعد أزمة كورونا، مضيفا: «أن مسلسل فلانتينو يشهد كاست جديد على الزعيم، إذ يضم العمل عددا من النجوم منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري».

كما يضم المسلسل عددًا من الشباب، إذ يشارك فيه كلا من: «طارق الإبياري، وهدى المفتي»، بالإضافة إلى ظهور عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف منهم: «الفنان سمير صبري»، الذي يلتقي مع الزعيم بعد غياب حوالي 40 عاما، منذ أن قدما معا أخر أفلامهم السينمائية. وأبدى رامي إمام استغرابه من الشائعات