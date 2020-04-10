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بعد 40 عاما.. سمير صبري يلتقي بالزعيم في «فلانتينو»

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ م
عادل إمام
عادل إمام
كشف المخرج رامي إمام، في مداخلة له مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم FM»، عن كواليس مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ قال إمام، إن تصوير المسلسل لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، حيث انتهى من تصويره قبل منتصف شهر يناير الماضي، وانتهى من عمليات المونتاج والمكساج قبل ثلاثة أسابيع، متمنيا التوفيق لكل صناع الاعمال التي تصور حاليا في ظل الظروف الصعبة بعد أزمة كورونا، مضيفا: «أن مسلسل فلانتينو يشهد كاست جديد على الزعيم، إذ يضم العمل عددا من النجوم منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري».
كما يضم المسلسل عددًا من الشباب، إذ يشارك فيه كلا من: «طارق الإبياري، وهدى المفتي»، بالإضافة إلى ظهور عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف منهم: «الفنان سمير صبري»، الذي يلتقي مع الزعيم بعد غياب حوالي 40 عاما، منذ أن قدما معا أخر أفلامهم السينمائية. وأبدى رامي إمام استغرابه من الشائعات
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ياسمين-صبرى (1)

تامر مرسي يطرح برومو مسلسل «فرصة تانية» لياسمين صبري

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "فرصة تانية"، الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري، الماراثون الرمضاني القادم 2020، على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، إذ علق مرسي على البرومو قائلا: "برومو مسلسل فرصة تانية.. إن شاء الله رمضان 2020"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC. وكان مسلسل "فرصة تانية" توقف فترة بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، ما دفع فريق العمل لتكثيف التصوير، من أجل الأنتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان.
على-ربيع

نجوم «مسرح مصر» ينعون وفاة والد الفنان علي ربيع

توفي اليوم الجمعة والد الفنان علي ربيع، إذ توجه برفقة عائلته لدفن والده في مدينة الإسماعيلية التي شهدت وفاته، إذ كتب «ربيع» على حسابه عبر «إنستجرام»: «مات الراجل الطيب ..الفاتحة على روحه.. ادعوله البقاء لله يا أبويا». في المقابل حرص عددًا من الفنانين على نعي وفاة والد علي ربيع، جاء في مقدمتهم كريم عفيفي، والد صديقه نجم مسرح مصر، وكتب كريم على صفحته عبر «إنستجرام»: البقاء لله إنا لله وإنا اليه راجعون والد صديقي وزميلي علي ربيع في ذمة الله نسألكم الدعاء».
صبا-مبارك

في عامها الـ44.. «صبا مبارك» نجمة أردنية بروح مصرية

يوافق اليوم 10 إبريل مولد الفنانة صبا مبارك، والتي تتميز بروح تلقائية، لا أحد يشبهها في خفة الدم، وبالرغم من أنها أردنية الأصل، إلا أنه تشبعت بالدم المصري، فتشعر بحيرة عند مشاهدتها في الأفلام أو المسلسلات، تمكنت جيدًا من تمثيل أدوار صعبة للغاية، فبدأت مشوارها الفني بفيلم قصير في عام 2008 "جنون الحب"، حتى لمعت في سماء المحروسة بمسلسل "حكايات بنات"، وحصلت على جوائز عالمية ومحلية، أبرزها جائزة أفضل ممثلة في الأردن لعام 2010، ومن الأردن إلى إيطاليا، تمكنت من الحصول على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح العربي.
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ياسمين-صبرى (1)

تامر مرسي يطرح برومو مسلسل «فرصة تانية» لياسمين صبري

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "فرصة تانية"، الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري، الماراثون الرمضاني القادم 2020، على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، إذ علق مرسي على البرومو قائلا: "برومو مسلسل فرصة تانية.. إن شاء الله رمضان 2020"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC. وكان مسلسل "فرصة تانية" توقف فترة بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، ما دفع فريق العمل لتكثيف التصوير، من أجل الأنتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان.
ريهام-حجاج

طرح برومو مسلسل «لما كنا صغيرين» لريهام حجاج

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه رمضان المقبل. كان المسلسل توقف تصويره لفترة خاصة المشاهد التي تضم "مجاميع"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا بناءا على قرارات نقابة الممثلين، ومن المتوقع ان يتبقى مشاهد سوف يتم تصويرها خلال شهر رمضان. ويكثف المخرج محمد علي عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية.
فيفي-عبدة (2)

فيفي عبده تطرح برومو برنامجها في رمضان 2020

روجت الفنانة فيفي عبده ،لبرنامجها «خلي بالك من فيفي»، التي من المقرر عرضه في رمضان 2020، من خلال نشر برومو البرنامج على حسابها الخاص عبر «إنستجرام»، إذ علقت عليه قائلة: «انتظرونا إن شاء الله تعالى في رمضان 2020 علي mbc5». كانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، دراميا مسلسل «مملكة الغجر»، وهو من تأليف «محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد. شارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانة: «حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي».
ياسمين-عبد العزيز (3)

ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
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