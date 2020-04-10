بسبب كورونا..إيطاليا: تمديد إجراءات العزل حتى 3 مايو

تحرير:خالد وربي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ م

كورونا

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، قرار حكومته بتمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو المقبل، لافتا أنه من المقرر السماح لمتاجر قليلة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل الجاري، قائلا: «هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة»، موضحا أن الجهات المستثناة من تمديد الإغلاق هي دور بيع الكتب ودور بيع الأدوات الكتابية والمتاجر التي تبيع ملابس الأطفال، وأنه يمكن أن تعيد فتح أبوابها منتصف الشهر الجاري طبقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وفي تصريحات أخرى قال رئيس الوزراء الإيطالي، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، أمس الخميس، بين وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشأن حزمة اقتصادية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي "ما زال غير كاف". وتم فرض القيود الصارمة على التنقل، والإغلاق على معظم المتاجر والشركات في مختلف أنحاء إيطاليا في التاسع