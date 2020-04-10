مصاصو دماء الغلابة.. «كورونا» يفضح المحتكرين وتجار الأزمات

١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ م

أظهرت أزمة فيروس كورونا، تفاقم جشع التجار واحتكار السلع، خاصة الاستراتيجية منها لتحقيق مكاسب مادية خيالية، على حساب الناس واحتياجاتهم الأساسية، ولم تقتصر بشاعة التجار على المستلزمات الطبية، وباتت ضبطيات قضايا الاحتكار بالعشرات إن لم يكن بالمئات يوميًّا، وهو ما دفع برلمانيين وقانونيين ورجال دين، وحتى المواطن البسيط، إلى المطالبة بحلول للقضاء على تلك الجريمة النكراء، خاصة أنه مع بداية اكتشاف حالات كورونا داخل مصر، بدأ المواطن يلحظ اختفاء تلك المستلزمات الطبية "كمامات وحكول" من الأسواق، ورفع أسعارها بأرقام مضاعفة لقيمتها المادية.

وبمرور أيام إضافية، اشترك تجار السلع الأساسية فى الجريمة، برفع أسعار السلع التموينية والخضراوات، واتخذت الأجهزة الأمنية حملات حاسمة لتضبط مئات القضايا يوميا، إلى حد تجاوز القضايا المضبوطة فى يوم واحد 1000 قضية. فى أول 24 ساعة فقط من الأسبوع الجارى، ضبطت وزارة الداخلية 842 قضية تموينية، من بينها 243

وبمرور أيام إضافية، اشترك تجار السلع الأساسية فى الجريمة، برفع أسعار السلع التموينية والخضراوات، واتخذت الأجهزة الأمنية حملات حاسمة لتضبط مئات القضايا يوميا، إلى حد تجاوز القضايا المضبوطة فى يوم واحد 1000 قضية.

فى أول 24 ساعة فقط من الأسبوع الجارى، ضبطت وزارة الداخلية 842 قضية تموينية، من بينها 243 قضية احتكار وحجب سلع وتلاعب فى الأسعار، وأغلقت 263 محلًّا تجاريًّا و49 سنترًا تعليميًّا، لمخالفة قوانين حماية المستهلك، وقرارات مجلس الوزراء الاحترازية بحظر التجمعات فى المقاهى وغيرها لمكافحة فيروس كورونا.

الداخلية تضرب بيد من حديد.. مداهمة أوكار الاحتكار وضبط 1000 قضية فى يوم

ويوم قبل الجمعة الماضى، ضبطت القوات 1069 قضية تموينية متنوعة، تضمنت قضية مضبوط فيها المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة باب شرق لحيازته 255 ألفا و160 عبوة وقطعة مستلزمات طبية «جوانتى طبى، كمامة، كحول إيثيلى» لبيعها بأعلى من السعر المتداول بالأسواق، وآخر بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته 15 ألفا و200 قطعة مستلزمات طبية «كمامة، جوانتى طبى» بقصد احتكارها لرفع سعرها.

ويوم الأربعاء من الأسبوع قبل الماضى، ضبطت القوات 810 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول 10 أطنان «أرز أبيض، سكر حر، زيت طعام، مسلى، صلصة» بقصد بيعها بأعلى من السعر المتداول بالأسواق، وضبط مالك مصنع بمحافظة القليوبية لقيامه بتصنيع 121 ألف عبوة حلوى جافة، و4 أطنان مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر.

وضبطت الحملات الأمنية مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص بالإسكندرية، وصادرت بداخله أكثر من 560 ألف عبوة أدوات طبية، من مستلزمات الاحتياط من عدوى فيروس كورونا: كمامات ومطهرات وسرنجات وأربطة طبية وغيرها من الأدوات وصادرت الحملة كل الكمية المُخزنة.

الكمامات والكحول أبرز المنتجات «المضروبة».. وحجب تداول سلع غذائية فى كل المحافظات

وفى الفيوم ضبطت حملة أمنية مخزنا للمستلزمات الطبية بمركز سنورس، بداخله 20 ألف قفاز، و3 آلاف سرنجة، و36 زجاجة كحول إيثيلى تركيز 70% لتر، ومطهرات و500 كمامة مجهولة المصدر، وبمنطقة السلام بالقاهرة داهمت قوات الأمن مخزنا غير مرخص بداخله 900 ألف قفاز طبى، و11 ألف كمامة، و1350 عبوة هاند جيل «مطهر وغسول»، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

حبس وغرامة.. النائب العام يحذر

يقول ياسر سمير، المستشار القانونى، إن التعامل مع السلع وطرحها للجمهور يحكمهما قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتنص المادة 71 منه على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وشدد القانون على أنه فى كل الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المضبوط وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه».

وأصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى بيانًا تحذيريا للإنذار بعقوبات جريمة الاحتكار، ورد فيه: «إنه وجب التحذير أنه فى ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس «كورونا» المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع؛ فقد تبيَّن من متابعة المكتب الفنى للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفة البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأعلى من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال -المُقرَّر غلقها- فى المواعيد المُحدَّدة لذلك، كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.

برلمانى: القانون الحالى لا يحقق الردع

وشدد البيان على أن الأفعال المشار إليها جريمة، إذ نص القانون على: «أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها -مستوردة كانت أو محلية- يعاقب بحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات».

وركز تحذير النائب العام على جريمة احتكار السلع وإخفائها، وأن مرتكبها يُعاقب بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وذلك بموجب قانون التموين.

مطالب برفع العقوبة للمؤبد

النائب البرلمانى خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، طالب بإجراء تعديل تشريعى لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتصبح العقوبة السجن المؤبد 25 عامًا بدلًا من العقوبة المقررة حاليا، والتى لا تحقق الردع الكافى للمخالفين -حسب تقييمه- خاصة فى ظل الظرف الدقيق الذى تمر به البلاد فى محنة مواجهة فيروس كورونا.

وطالب «أبو طالب» فى تصريحات صحفية، بعدم الهوادة مع الذين يسيئون استغلال الظروف الحرجة لتحقيق مكاسب والتربح من ورائها، بحبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، معتبرًا ذلك خيانة للوطن، وجريمة لن يغفرها التاريخ لأصحابها.

وأكد عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، أن الحملات الأمنية وتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة المحتكرين وحدها لن تكفى فى التصدى لتلك الأساليب غير المشروعة، كما أن العقوبات التى تضمنتها المادة «6» من قانون حماية المنافسة لن تُحقق الردع المرجو منها.

«الأزهر للفتوى»: مثله مثل الربا

تكرار ضبطيات جرائم الاحتكار فى ظل الأزمة الحالية، دفع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إلى إصدار فتوى مفصلة بشأن احتكار السلع، وبالأخص وقت هلع الناس من الوباء واستغلال حاجة الناس والمغالاة، إذ أكدت الفتوى أن الإسلام كما أحل التجارة من خلال البيع والشراء «حلل البيع وحرم الربا»، وأن الله تعالى ضبط تلك المعاملات بمراعاة حقوق الناس وإقامة العدل بينهم بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].

جريمة دينية واقتصادية واجتماعية تحمل بذور الهلاك والدمار

وأكدت الفتوى، اتفاق جمهور الفقهاء على? حرمة الاحتكار، لما فيه من تضييق على عباد الله، استنادًا إلى قول النبى: «لا يحتكر إلا خاطئ»، وفسره الفقهاء بأن الخاطئ هو المذنب العاصى، وهو فاعل من خطئ، من باب «علم»، إذا أثم فى فعله، كما ورد فى الحديث الشريف: «من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه».

وشددت الفتوى على أنه لا يخفى على لبيب أن الاحتكار يحمل فى طياته بذور الهلاك والدمار للفرد والمجتمع، لما يسببه من ظلم، وعنت، وغلاء، وبلاء، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة، وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام غير المحتكرين.

دعمت الفتوى، بل وألزمت، الدولة بالتصدى للاحتكار بالتشريع ولإجراءات والتدابير، لتكون هذه الأحكام قوةً لحكومات الدول الإسلامية فى مقاومة الاحتكار ومواجهته، وذلك عن طريق إجبار المحتكر على إخراج المادة المحتكرة المخزونة، وطرحها فى السوق، ليبيعها هو بالسعر التلقائى الحر الذى كان ساريًا قبل الاحتكار، وإذا امتنع تولى الحاكم أو نوابه بيع سلعه نيابة عنه، وبالسعر الذى كان ساريًا قبل الاحتكار عدلًا، حتى لا يُضار هو ولا الناس.

بل ذهب الرأى الدينى إلى جواز حرمان المحتكر من الربح إذا تمرد، وأخذه منه عقوبة ومعاملة له بالنقيض، وتلك عقوبة تعزيرية على معصية الاحتكار، باعتباره من الكبائر، فهو كالربا، كسب خبيث بالانتظار والتربص، وشددت الفتوى على أن الاحتكار جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله، وقد تنوعت صوره، وتعددت أساليبه.

وطالبت الفتوى فى ختامها الدولة بالتدخل لحماية الأفراد من عبث العابثين، ومصاصى دماء الشعوب، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين.