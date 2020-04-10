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لمواجهة كورونا.. تركيا تعلن حظر التجول بالمدن الكبرى

تحرير:خالد وربي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة، حظر التجول في المدن الكبرى، بما فيها «إسطنبول، وأنقرة، وإزمير»، لمدة يومين لمنع انتشار فيروس كورونا، إذ أكدت وزارة الداخلية التركية أن حظر التجول يبدأ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لينتهي مع منتصف ليل الأحد المقبل، ويشمل المدن الكبرى في 31 ولاية تركية. يأتي ذلك بعد تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في تركيا اليوم، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1006 حالات، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد 47029 حالة.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة. وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة
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فيروس- كورونا (16)

وفاة حالة و47 إصابة..ضحايا كورونا بالعراق في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، عن تسجيل 47 إصابة بكورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، إذ ذكر بيان عن الوزارة: «سجلت مختبراتنا اليوم 47 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وصلاح الدين»، مضيفًا: «تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد»، مشيرا أن الوزارة فحصت، 1785 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق. وأشار البيان، أن مجموع الإصابات بلغ 1279 إصابة، والوفيات 70 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 550، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (13)

3 شركات إيرانية يستعدون لإنتاج علاج لمرضى كورونا

أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز، أن 3 شركات وطنية إيرانية أبدت استعدادها لإنتاج عقار "فافيبيرافير" لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، قائلا في بيان له اليوم الجمعة: "تم استخدام العقار لعلاج بعض الأمراض المعدية خلال السنوات الثماني الماضية، وهناك دراسات تظهر أنه فعال في معالجة كورونا"، مضيفا: "في إيران دخل عقار "فافيبيرافير" مرحلة الدراسات السريرية لعلاج كورونا من أجل ضمان سلامة وفعالية العقار"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (11)

أعلى معدل يومي.. 364 إصابة و3 فيات بكورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47، مضيفة أن 19 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد المتعافين 685 شخصا. وبذلك سجلت المملكة اليوم الجمعة أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لروسيا اليوم. كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287.
كورونا والحجر الصحي (8)

«خلال 24 ساعة».. 4056 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الخميس، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 908 حالات، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات المؤكدة في بلاده بفيروس كورونا زادت على مدى الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة، لتصبح 42282 حالة، مضيفًا أن 96 مصابا فارقوا الحياة بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 908 حالات، مشيرًا أن العدد الإجمالي لحالات التعافي وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 في الساعات الـ24 الماضية، وأن عدد الفحوص التي أجريت في هذا الوقت بلغ 28578.
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فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
الاردن

الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
فيروس- كورونا (8)

إصابة وزير التعليم الباكستاني بوباء «كورونا»

أعلن وزير التعليم في حكومة إقليم السند، جنوبي باكستان، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، رغم أنه لم يزر أي مستشفى يعالج فيه مصابون. وحث سعيد غني السكان على اتباع سياسة التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بالمرض، قائلا إنه لم تظهر عليه أعراض حتى الآن، وإنه عزل نفسه في منزله. وجاءت تصريحات غني بعد أن فرضت السلطات الباكستانية إغلاقا من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وامتد الإغلاق إلى الشطر الباكستاني من كشمير، بعد تأكد إصابة شخص هناك بالمرض.
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