لمواجهة كورونا.. تركيا تعلن حظر التجول بالمدن الكبرى

تحرير:خالد وربي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ م

أعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة، حظر التجول في المدن الكبرى، بما فيها «إسطنبول، وأنقرة، وإزمير»، لمدة يومين لمنع انتشار فيروس كورونا، إذ أكدت وزارة الداخلية التركية أن حظر التجول يبدأ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لينتهي مع منتصف ليل الأحد المقبل، ويشمل المدن الكبرى في 31 ولاية تركية. يأتي ذلك بعد تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في تركيا اليوم، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1006 حالات، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد 47029 حالة.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة. وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة