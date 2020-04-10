رياضة

طارق يحيى: الزمالك لا يمانع منح الدوري للأهلي

تحرير:علي الزيني ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م
طارق يحي
طارق يحي
أكد طارق يحي نجم الزمالك السابق، أن ناديه لا يسعى لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، بسبب ابتعاده عن المنافسة على اللقب، كما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام. وتحدث يحيى في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ينظر لحياة المواطن المصري، وليس خسارة لقب الدوري، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يحاصر الجميع".
وواصل حديثه: "ليس هناك أزمة في منح اتحاد الكرة اللقب للأهلي، حال إلغاء المسابقة، الزمالك حقق ما يريده من الموسم الحالي، بعد حصده لقب السوبر الإفريقي والسوبر المصري، وهدفه القادم والأهم هو التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا". واختتم حديثه، قائلًا: "الدوري المحلي ليس ضمن حساباتنا، رغم أن المنافسة ما زالت
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جماهير ليفربول‎ (2)

ليفربول يعلن إصابة اسطورته بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، اليوم الجمعة، إصابة أسطورة النادي السير كيني دالجليش بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) . وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فقد دخل دالجليش المستشفى يوم الأربعاء الماضي، لعلاج عدوى تتطلب استخدام المضادات الحيوية الوريدية. وخضع دالجليش بعد ذلك لاختبار كورونا على الرغم من أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض من قبل، لكن نتيجة التحليل جاءت إيجابية، وقبل دخوله المستشفى، اختار دالجليش عزل نفسه طواعية لفترة أطول من الموصى بها مع عائلته.
برشلونة

في بيان رسمي.. برشلونة يرد على اتهامات الفساد

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا، للرد على التصريحات التي أدلى بها إميلي روسود، نائب رئيس النادي، بعد ساعات قليلة من تقديم استقالته من منصبه، حيث نشر البيان عبر موقعه الرسمي، قائلًا:"في مواجهة الاتهامات الخطيرة، التي لا أساس لها التي أصدرها صباح اليوم السيد إميلي روسو، نائب رئيس النادي السابق، في مقابلات مختلفة مع وسائل الإعلام، نفى برشلونة بشكل قاطع أي عمل يمكن أن يصنف على أنه فساد، وبالتالي يحتفظ النادي بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
الزمالك- والترجي (3)

الزمالك: لا يمكن توقع نصف نهائي دوري الأبطال

أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، بصفقات الفريق المنضمة من دول شمال إفريقيا، وقال أنور، في حديثه للإذاعة المغربية: "جميع لاعبينا العرب كبار، سواء المغاربة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب، أو التونسي فرجاني ساسي". وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "إنهم من أفضل اللاعبين المحترفين، الذي شاهدتم في الزمالك، والدوري المصري استفاد من تواجدهم، ومن قبلهم حميد أحداد المعار للرجاء المغربي، وتمتاز هذه المجموعة بالأخلاق والالتزام، بجانب المستوى الفني المميز، وهو ما أفاد الزمالك".
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المصري

المصري: لن نسمح برحيل أي لاعب إلا في هذه الحالة

قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن ناديه لم يتلقى أي عروض رسمية من أندية الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لضم أي من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق. وتحدث عمار في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الإثنين، عبر إذاعة "أون سبورت أف أم"، قائلًا :"لم نتلق أي عروض رسمية، للاعبي فريق الكرة الفترة الماضية، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".
خالد-الغندور (2)

خالد الغندور: كهربا مادي ونملك فيديوهات سبه للأهلي

فتح الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع عبر قناة الزمالك، النار على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن ليس له انتماء كروي سواء لناديه الحالي أو الزمالك. وتحدث الغندور عبر برنامجه "زملكاوي"، قائلًا:"كهربا لاعب بلا انتماء، ، تحركه الفلوس فقط، بعدما ضحى بنجوميته داخل القلعة البيضاء، من أجل تقاضي 20 مليون جنيه في الأهلي.. وسبق وأن وجه شتائم إلى الأهلي وكابتن الأهلي، ونمتلك الفيدوهات التي تثبت ذلك".
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع فتحي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بعد انتهاء مشوار الأخير مع القلعة الحمراء. وكان الإعلامي أحمد شوبير قال إن أمير مرتضى استطلع رأى فتحي في الانتقال للزمالك ولكن الأخير أعتذر. وعلق أمير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال أنه أعتذر عن الانضمام للزمالك"، مضيفا: "مع كامل الإحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلى أن سياسة الزمالك في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب".
باتريس كارتيرون

الزمالك يكشف حقيقة عودة أحداد ورحيل بعض اللاعبين

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، موقفه بشأن عودة المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض إلى صفوف القلعة البيضاء من جديد خلال الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته مع الرجاء المغربي. وتحفظ المدير الفني على الأمر، مبرراً بأن الزمالك يمتلك أكثر من لاعب في نفس مركز أحداد، ولا يحتاج التدعيم في مركز لاعب الوسط المهاجم، عكس المراكز الأخرى التي يسعى الفريق الأبيض لتدعيمها في الموسم الجديد والتي يأتي على رأسها مركز رأس الحربة والظهير الأيمن وخط الوسط.
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