طارق يحيى: الزمالك لا يمانع منح الدوري للأهلي

تحرير:علي الزيني ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م

طارق يحي

أكد طارق يحي نجم الزمالك السابق، أن ناديه لا يسعى لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، بسبب ابتعاده عن المنافسة على اللقب، كما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام. وتحدث يحيى في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ينظر لحياة المواطن المصري، وليس خسارة لقب الدوري، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يحاصر الجميع".

وواصل حديثه: "ليس هناك أزمة في منح اتحاد الكرة اللقب للأهلي، حال إلغاء المسابقة، الزمالك حقق ما يريده من الموسم الحالي، بعد حصده لقب السوبر الإفريقي والسوبر المصري، وهدفه القادم والأهم هو التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا". واختتم حديثه، قائلًا: "الدوري المحلي ليس ضمن حساباتنا، رغم أن المنافسة ما زالت