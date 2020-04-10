ليفربول يعلن إصابة اسطورته بفيروس كورونا
تحرير:محمد جمال
١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م
ليفربول
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، اليوم الجمعة، إصابة أسطورة النادي السير كيني دالجليش بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .
وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فقد دخل دالجليش المستشفى يوم الأربعاء الماضي، لعلاج عدوى تتطلب استخدام المضادات الحيوية الوريدية.
وخضع دالجليش بعد ذلك لاختبار كورونا على الرغم من أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض من قبل، لكن نتيجة التحليل جاءت إيجابية،
وقبل دخوله المستشفى، اختار دالجليش عزل نفسه طواعية لفترة أطول من الموصى بها مع عائلته.
وأضاف البيان أن دالجليش يود أن ينتهز هذه الفرصة ليشكر موظفي الصحة الوطنية الذين عم خط الدفاع الأول في الوقت الحالي.
وطالب دالجليش من الجميع منحهم المساحة للقيام بعملهم خلال فترة صعبة للغاية بالنسبة لهم واحترام خصوصية عائلته، كما يأمل في العودة إلى المنزل قريبًا.
وكان فريق ليفربول، أرغم على خوض تدريبات
وأضاف البيان أن دالجليش يود أن ينتهز هذه الفرصة ليشكر موظفي الصحة الوطنية الذين عم خط الدفاع الأول في الوقت الحالي.
وطالب دالجليش من الجميع منحهم المساحة للقيام بعملهم خلال فترة صعبة للغاية بالنسبة لهم واحترام خصوصية عائلته، كما يأمل في العودة إلى المنزل قريبًا.
وكان فريق ليفربول، أرغم على خوض تدريبات منزلية عن طريق الفيديونا بسبب تفشي كورونا .
وكان فريق ليفربول على بُعد ست نقاط فقط، من أجل التتويج رسميًا بلقب بطولة الدوري الإنجليزي، بعد غياب دام نحو30 عامًا، إلا أن انتشار فيروس كورونا، أُجبر رابطة الأندية الإنجليزية، على تعليق النشاط، الأندية، بجانب العزل المنزلي للاعبين .