ليفربول يعلن إصابة اسطورته بفيروس كورونا

تحرير:محمد جمال ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م

ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، اليوم الجمعة، إصابة أسطورة النادي السير كيني دالجليش بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) . وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فقد دخل دالجليش المستشفى يوم الأربعاء الماضي، لعلاج عدوى تتطلب استخدام المضادات الحيوية الوريدية. وخضع دالجليش بعد ذلك لاختبار كورونا على الرغم من أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض من قبل، لكن نتيجة التحليل جاءت إيجابية، وقبل دخوله المستشفى، اختار دالجليش عزل نفسه طواعية لفترة أطول من الموصى بها مع عائلته.

وأضاف البيان أن دالجليش يود أن ينتهز هذه الفرصة ليشكر موظفي الصحة الوطنية الذين عم خط الدفاع الأول في الوقت الحالي. وطالب دالجليش من الجميع منحهم المساحة للقيام بعملهم خلال فترة صعبة للغاية بالنسبة لهم واحترام خصوصية عائلته، كما يأمل في العودة إلى المنزل قريبًا. وكان فريق ليفربول، أرغم على خوض تدريبات