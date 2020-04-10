رياضة

ليفربول يعلن إصابة اسطورته بفيروس كورونا

تحرير:محمد جمال ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م
ليفربول
ليفربول
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، اليوم الجمعة، إصابة أسطورة النادي السير كيني دالجليش بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) . وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فقد دخل دالجليش المستشفى يوم الأربعاء الماضي، لعلاج عدوى تتطلب استخدام المضادات الحيوية الوريدية. وخضع دالجليش بعد ذلك لاختبار كورونا على الرغم من أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض من قبل، لكن نتيجة التحليل جاءت إيجابية، وقبل دخوله المستشفى، اختار دالجليش عزل نفسه طواعية لفترة أطول من الموصى بها مع عائلته.
وأضاف البيان أن دالجليش يود أن ينتهز هذه الفرصة ليشكر موظفي الصحة الوطنية الذين عم خط الدفاع الأول في الوقت الحالي. وطالب دالجليش من الجميع منحهم المساحة للقيام بعملهم خلال فترة صعبة للغاية بالنسبة لهم واحترام خصوصية عائلته، كما يأمل في العودة إلى المنزل قريبًا. وكان فريق ليفربول، أرغم على خوض تدريبات
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طارق يحي

طارق يحيى: الزمالك لا يمانع منح الدوري للأهلي

أكد طارق يحي نجم الزمالك السابق، أن ناديه لا يسعى لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، بسبب ابتعاده عن المنافسة على اللقب، كما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام. وتحدث يحيى في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ينظر لحياة المواطن المصري، وليس خسارة لقب الدوري، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يحاصر الجميع".
برشلونة

في بيان رسمي.. برشلونة يرد على اتهامات الفساد

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا، للرد على التصريحات التي أدلى بها إميلي روسود، نائب رئيس النادي، بعد ساعات قليلة من تقديم استقالته من منصبه، حيث نشر البيان عبر موقعه الرسمي، قائلًا:"في مواجهة الاتهامات الخطيرة، التي لا أساس لها التي أصدرها صباح اليوم السيد إميلي روسو، نائب رئيس النادي السابق، في مقابلات مختلفة مع وسائل الإعلام، نفى برشلونة بشكل قاطع أي عمل يمكن أن يصنف على أنه فساد، وبالتالي يحتفظ النادي بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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الزمالك: لا يمكن توقع نصف نهائي دوري الأبطال

أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، بصفقات الفريق المنضمة من دول شمال إفريقيا، وقال أنور، في حديثه للإذاعة المغربية: "جميع لاعبينا العرب كبار، سواء المغاربة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب، أو التونسي فرجاني ساسي". وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "إنهم من أفضل اللاعبين المحترفين، الذي شاهدتم في الزمالك، والدوري المصري استفاد من تواجدهم، ومن قبلهم حميد أحداد المعار للرجاء المغربي، وتمتاز هذه المجموعة بالأخلاق والالتزام، بجانب المستوى الفني المميز، وهو ما أفاد الزمالك".
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محمد صلاح (1)

نيكولاس: يجب أن يرحل صلاح عن ليفربول

يرى تشارلي نيكولاس لاعب نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب اسكتلندا السابق، أنه يجب على ليفربول بيع لاعبه المصري محمد صلاح، في الصيف المقبل، إذا أراد التعاقد مع الدولي الألماني تيمو فيرنر، وعدم التخلي عن ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو. وتحدث نيكولاس في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت"، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: "محمد صلاح هو الأقرب للرحيل من ليفربول إذا انضم تيمو فيرنر، في ظل عدم تعويض فيرمينو وساديو ماني، وصلاح هو الوحيد الذي يمكن تعويضه من بين ثلاثي الفريق الحالي".
فان دايك

فان دايك يختار فريقه الخماسي من الدوري الإنجليزي

اختار فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بكل مركز ليكون فريقه الخماسي المثالي، واختار الهولندي في حراسة المرمى، البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، وقال عنه:"إنه حارس ممتاز، هذا الموسم رأينا عددًا أكبر من الحراس الجيدين مقارنة بالمواسم الماضية، أرى أن أليسون هو الحارس الأفضل، ولكن إيدرسون هو أفضل الباقين". أما المدافع فكان آيمريك لابورت مدافع سيتي، :"لقد أظهر كم هو لاعب مهم في فريقه، وهو مدافع رائع للغاية، إنه مدافع استثنائي، ولذلك اخترته في فريقي".
تشيلسي

مهاجم أمريكا يحذر بوليسيتش من تكرار سيناريو صلاح

وجه هيركوليز جوميز لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية السابق، رسالة إلى مواطنه كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، حذره فيها من تكرار سيناريو، الدولي المصري محمد صلاح، والبلجيكي رميلو لوكاكو، بالإضافة إلى مواطنه كيفين دي بروين، مع البلوز، جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "بالتأكيد بوليسيتش سيكون مُطالب بالقتال من أجل حجز مكانًا أساسيًا في فريق تشيلسي خلال الفترة القادمة، وتاريخ النادي أثبت ذلك".
ليفربول - ليستر سيتي

رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل موعد عودة البريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عدم استئناف النشاط في شهر مايو المقبل في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في موت الآلاف من الناس، بجانب توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ونشرت الرابطة بيانا قالت فيه: "بعد الاجتماع الذي عقد مع ملاك الأسهم والمسؤولين لمناقشة التحديات التي نواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نعلم جيدا أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لن تبدأ في شهر مايو المقبل، وموسم 2018-2019 لن يعود إلا حينما يكون من الآمن استئناف اللعب".
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