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بلومبرج: تكلفة علاج فيروس كورونا لن تزيد عن 29 دولار

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣١ م
كورونا
كورونا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن أسعار 9 أدوية محتملة لعلاج فيروس كورونا، ستكون دولارا واحدا لكل واحد منها، على أن لا تتجاوز الـ29 دولارا، وذلك بعد التأكد من فعاليتها والبدء بإنتاجها، مشيرة إلى أن "التجارب السريرية تجري حاليا في الولايات المتحدة على 9 أدوية موجودة مسبقا في السوق من بينها علاج الملاريا والسل والإيدز وعلاجات أخرى يمكن الجمع بينها، وفي حال نجاحها سيكون العلاج متوفرا بقيمة دولار واحد". وأضافت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، "أقصى ما يمكن أن يصل له ثمن العلاج 29 دولارا".
وأكد وكالة بلومبرج في تقريرها أنه ومن المتوقع، أن تظهر نتائج التجارب العشوائية للعديد من العلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة.من جهته، قال الباحث الزائر في قسم الصيدلة بجامعة ليفربول أندرو هيل، إنه “إذا أظهرت الأدوية أملا واعدا، فهناك إمكانية لزيادة الإنتاج بشكل كبير وتوفير إمدادات عامة منخفضة
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ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

«بنزين 95 بـ8.50».. تعرف على أسعار البترول الجديدة

اجتمعت مساء اليوم الجمعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، إذ استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذًا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي يتعديل الأسعار صعودًا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
البورصه

ارتفعت 9%.. البورصة تربح 24.8 مليار جنيه خلال أسبوع

سجلت البورصة المصرية مكاسب قدرها 24.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 553.203 مليار جنيه مقابل 528.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي. وعلى صعيد أداء المؤشرات، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 9% خلال تعاملات الأسبوع ليغلق بنهاية جلسة اليوم عند مستوى 10321 نقطة، مقابل 9455 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

3.3 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك الإسكندرية

أعلنت مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي نحو 3 مليارات و368 مليونًا و990 ألف جنيه. وكشفت المصلحة في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و302 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: "اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر".
البورصه

البورصة تربح 4.1 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على أداء متباين للمؤشرات، واتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 10321 نقطة، فيما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1041 نقطة.
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فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: العالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحة كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهتنوم جيلريسوس، أن فيروس كورونا المستجد خطير جدا والعالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحته بنجاح، لكن هذا الأمر لا يزال ممكنا. وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء اليوم الأربعاء: "الوقت المناسب للتحرك كان منذ شهرين، عندما أهدرنا نافذة الفرص الأولى، لكن الآن لدينا نافذة الفرص الثانية، التي من الضروري ألا نضيعها لإخماد ومكافحة الفيروس"،وفقا لروسيا اليوم.
فيروس-كورونا (3)

البحرين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وأهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.
فيروس-كورونا (2)

ألمانيا تغلق حدودها بشكل جزئي مع 5 دول

أغلقت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، حدودها بشكل جزئي مع 5 دول أوروبية، سعيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، عن الإجراءات الجديدة في الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، اليوم الإثنين، التي اتخذتها ألمانيا مع جيرانها من الدول الأوروبية، مع استثناءات لبعض الركاب ولحركة عبور البضائع. وسيطبق إغلاق الحدود على المعابر مع كل من النمسا ولوكسمبورج وفرنسا وسويسرا والدنمارك.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
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