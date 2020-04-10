بلومبرج: تكلفة علاج فيروس كورونا لن تزيد عن 29 دولار

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣١ م

كورونا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن أسعار 9 أدوية محتملة لعلاج فيروس كورونا، ستكون دولارا واحدا لكل واحد منها، على أن لا تتجاوز الـ29 دولارا، وذلك بعد التأكد من فعاليتها والبدء بإنتاجها، مشيرة إلى أن "التجارب السريرية تجري حاليا في الولايات المتحدة على 9 أدوية موجودة مسبقا في السوق من بينها علاج الملاريا والسل والإيدز وعلاجات أخرى يمكن الجمع بينها، وفي حال نجاحها سيكون العلاج متوفرا بقيمة دولار واحد". وأضافت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، "أقصى ما يمكن أن يصل له ثمن العلاج 29 دولارا".

وأكد وكالة بلومبرج في تقريرها أنه ومن المتوقع، أن تظهر نتائج التجارب العشوائية للعديد من العلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة.من جهته، قال الباحث الزائر في قسم الصيدلة بجامعة ليفربول أندرو هيل، إنه “إذا أظهرت الأدوية أملا واعدا، فهناك إمكانية لزيادة الإنتاج بشكل كبير وتوفير إمدادات عامة منخفضة