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بعيدًا عن المنافسة.. جوجل وأبل تتحدان لمواجهة كورونا بهذه المنصة

تحرير:أحمد البرماوي ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٣ ص
جوجل وأبل
جوجل وأبل
كشفت شركتي آبل وجوجل عن شراكة استراتجية لإضافة تكنولوجيا إلى منصاتهما عبر الهواتف الذكية تهدف لإنذار المستخدمين حال قيامهم بالتواصل مع شخص حامل لفيروس كورونا المستجد، وبناء على تفعيل هذه التكنولوجيا، فإن "جوجل" و"آبل" ستتمكنان من تعقب ثلاثة مليارات شخص على مستوى العالم، أي ما يعادل ثلث سكان الأرض تقريباً. وأفادت الشركتان التي تعتبران متنافسان في عالم الموبايل، بأن تكنولوجيا التعقب مطورة خصيصاً لكبح انتشار فيروس “كورونا” من خلال تحذير المستخدمين بضرورة الذهاب إلى الحجر الصحي أو عزل أنفسهم بعد التواصل مع شخص مصاب بالفيروس.
وتبني الشركتين التكنولوجيا في أنظمة التشغيل iOS وAndroid في منتصف مايو ،وستضيف الشركات القدرة لهواتف iPhone وAndroid لتبادل المعلومات المجهولة لاسلكيًا عبر التطبيقات التي تديرها سلطات الصحة العامة،و ستقوم الشركات أيضًا بإصدار أطر لتطبيقات الصحة العامة لإدارة الوظائف.وهذا يعني أنه إذا كانت نتيجة اختبار
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للترفيه عالي الجودة.. هواوي تطلق خدمة الفيديو على الـAppGallery في مصر

أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر تطبيق خدمة بث الفيديو HUAWEI Video علي هواوي AppGallery، والذي يقدم تجربة فريدة للمستخدمين، حيث أصبح يمكنهم الان الاستمتاع بآلاف الساعات من أفضل المحتوى العربي والعالمي. يعد التطبيق خطوة جديدة ومثال لنمو النظام البيئي المتاح على منصة خدمات هواوي "Huawei Mobile Service - HMS"، ويشمل التطبيق مكتبة تحتوي على ملايين من مقاطع الفيديو المختلفة، وأكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العربي، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العالمي.
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بهذه الطرق حافظ على موبايلك خالي من فيروس كورونا

ينصبّ تركيز الكثير من البلدان في أنحاء العالم خلال الأزمة الصحية الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على النظافة الشخصية. وعلى الرغم من النصائح التي تدعو الناس إلى الاهتمام بتكرار غسل أيديهم، يتساءل خبراء عن مدى الحزم المتبع في التأكّد من نظافة الهواتف الذكية التي يمسكها الناس بأيديهم باستمرار. وفي هذا الجانب حرصت شركة كاسبرسكي على إسداء بعض النصائح بشأن إبقاء الأجهزة المحمولة مثل الموبايل والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والساعات الذكية والأساور وسماعات الرأس وما إلى ذلك "خالية من الفيروسات".
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realme تفوز بجائزة مرموقة وريلمي 6i يحقق مبيعات قوية

مرة أخرى تستحوذ شركة realme على السوق المصري، حيث حقق هاتف realme 6i نجاحًا كبيرا من خلال الحجوزات المسبقة على موقع سوق.كوم، وكانت realme قدت أطلقت الجهاز الجديد والمُلقب بـ The Gaming Monster، والذي يحمل مميزات رائدة، وشارك الجمهور بردودهم الإيجابية فذكروا أن "realme 6i هو أروع جهاز بكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل في شريحة الأسعار تلك، ولم تُفاجيء realme السوق المصري فحسب، بل فاجأت العالم بأسره بمفاجأة أخرى من خلال الفوز بجائزة Red Dot Design 2020 ذات الشهرة العالمية لـ realme X2 Pro Master Edition، وهذه هي جائزة Red Dot الأولى لـ realme.
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استخدام-الموبايل-تحت-المطر

بهذه الطرق حافظ على موبايلك خالي من فيروس كورونا

ينصبّ تركيز الكثير من البلدان في أنحاء العالم خلال الأزمة الصحية الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على النظافة الشخصية. وعلى الرغم من النصائح التي تدعو الناس إلى الاهتمام بتكرار غسل أيديهم، يتساءل خبراء عن مدى الحزم المتبع في التأكّد من نظافة الهواتف الذكية التي يمسكها الناس بأيديهم باستمرار. وفي هذا الجانب حرصت شركة كاسبرسكي على إسداء بعض النصائح بشأن إبقاء الأجهزة المحمولة مثل الموبايل والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والساعات الذكية والأساور وسماعات الرأس وما إلى ذلك "خالية من الفيروسات".
فيروس- كورونا (16)

مهندسو مرسيدس يطورون جهازا يساعد المرضى على مكافحة كورونا

كشفت تقارير حديثة عن تطوير مهندسين في كلية لندن الجامعية ومرسيدس فورمولا 1، أداة للمساعدة على التنفس لمرضى كورونا، تسد الفجوة بين قناع الأكسجين وجهاز التنفس الكامل، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، بأن الفريق، الذي يضم أطباء في مستشفى كلية لندن الجامعية، استخدم عملية تسمى الهندسة العكسية لتكييف أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، في محاولة لتجنيب المرضى الوصول إلى مرحلة العناية المركزة.
??كورونا في الكويت

مستقبليون يكشفون كيف ستبدو الحياة بعد أزمة كورونا

كشف علماء المستقبل عما قد يبدو عليه العالم بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم». وتحدّث موقع «ذي صن» البريطاني مع اثنين من علماء المستقبل المحترفين، اللذين يعتقدان أننا قد نشهد نهاية ما يُعرف بـ«9 إلى 5»، وغيرها من الأحداث.
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«واتساب» تتبرع وتطلق منصة معلومات حول «فيروس كورونا»

أعلنت شركة "واتساب"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرتين لدعم معركة العالم ضد وباء فيروس "كورونا": الأولى إطلاق عالمي لمنصة معلومات فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منظمة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والثانية التبرع بمليون دولار لشبكة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمعهد بوينتر، يتم إطلاق منصة معلومات فيروس كورونا اليوم على رابط whatsapp.com/coronavirus، ليقدم إرشادات ممكنة التطبيق للعاملين في مجالات الصحة، التعليم، قادة المجتمع، المؤسسات الأهلية، الحكومات المحلية، والشركات المحلية التي تعتمد على واتساب في التواصل.
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