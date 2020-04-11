هاني رمزي: عرضت اللعب مجانا للأهلي وجوزيه منعني

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٣ ص

هاني رمزي - صورة أرشيفية

صرح هاني رمزي لاعب الأهلي الأسبق، بأنه رفض العودة إلى النادي حين كان محترفا في الدوري السويسري، من أجل الاستمرار في أوروبا، وأنه حاول اللعب مجانا لمدة سنة في الأهلي لكن مانويل جوزيه لم يقبل، قائلا: "أتى صلاح حسني إلى سويسرا من أجل الحديث مع حسام حسن وإبراهيم حسن بشأن العودة إلى الأهلي وكنا نلعب في نفس الفريق فسألني عن إمكانية العودة معهما وأخبرته بأنني أرغب في الاستمرار بأوروبا، هذا الأمر كان محل حديث دائم مع حسام وإبراهيم حسن عن استمراري في أوروبا وعودتها إلى الأهلي وعدم التمكن من خوض فترة طويلة مثلي".

وأضاف رمزي: "بعد نهاية تجربتي في أوروبا عرضت على الأهلي اللعب مجانا لمدة عام لكن مانويل جوزيه رفض، لأن البعض تحدث إليه عن أنني مصاب بالرباط الصليبي ولا يمكن أن أضيف للفريق، كما أنه كان قلقا من حدوث مشكلات إذا لم أشارك، وبالطبع هو قرار من حقه تماما لأنه مدرب محترف." وتابع: "كان هدفي اللعب لمدة عام واحد

وأضاف رمزي: "بعد نهاية تجربتي في أوروبا عرضت على الأهلي اللعب مجانا لمدة عام لكن مانويل جوزيه رفض، لأن البعض تحدث إليه عن أنني مصاب بالرباط الصليبي ولا يمكن أن أضيف للفريق، كما أنه كان قلقا من حدوث مشكلات إذا لم أشارك، وبالطبع هو قرار من حقه تماما لأنه مدرب محترف."



وتابع: "كان هدفي اللعب لمدة عام واحد فقط لأنقل خبرتي التي اكتسبتها في أوروبا للاعبين، وبعد ذلك أبدأ مسيرتي التدريبية، لكن هذا لم يحدث فاعتزلت اللعب وبدأت بالتدريب مباشرة بعد العودة لمصر".



وأوضح موقفه من الأهلي، قائلا: "النادي له فضل كبير علي وما حققته في مسيرتي لأنه سمح لي بالاحتراف في سن مبكر، وأتمنى يوما مع العودة من جديد وأن أكون المدير الفني للفريق الأول في المستقبل".