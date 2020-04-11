عزل مدينة شمالي لبنان لمنع تفشي فيروس «كورونا»

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية

بدأ صباح اليوم السبت، تنفيذ قرار عزل مدينة بشري شمالي لبنان، من قبل المجلس البلدي وقوات الأمن، في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخذ المجلس البلدي قرارا بمنع الدخول والخروج إلى المدينة، فيما سيتم اليوم إجراء فحوص كورونا لنحو 500 شخص، وسيكون على رأس اللائحة أصحاب المؤسسات التجارية والصيدليات والعاملون فيها، وسجلت "بشري" تزايدا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، ما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ قرار بعزلها كليا عن محيطها، بالتعاون مع أجهزة الأمن.

وتنفذ في منطقة بشري في لبنان إجراءات استثنائية مشددة، حيث طلب من كل سكانها البقاء في منازلهم، وتجري السلطات فحوصات "كوفيد-19" على نطاق واسع لاكتشاف حجم الإصابات ومعالجتها بشكل سريع. ومنذ منتصف مارس، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات بدءًا من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، ومطالبة السكان