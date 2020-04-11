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فيتنام تستأنف حركة الطيران بعد احتواء وباء «كورونا»

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ ص
فيتنام تسيطر على كورونا - صورة أرشيفية
فيتنام تسيطر على كورونا - صورة أرشيفية
قررت السلطات في فيتنام استئناف حركة الطيران الداخلية، بدءًا من الخميس المقبل، بعد انتهاء فترة الإغلاق التي قررتها الحكومة لمدة 15 يوما، وأعلنت شركتا "بامبو إيرويز وفيتجيت إير" الخاصتان، أنهما ستعودان إلى تسيير الرحلات المحلية لكن بشكل تدريجي، وكانت السلطات في البلد الآسيوي قد قررت وقف الرحلات المحلية أواخر مارس الماضي، وفرضت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، ويبدو أن جهود احتواء المرض في جارة الصين أتت بثمار رائعة، حيث تعد فيتنام واحدة من أقل دول العالم تضررا من الوباء، مسجلة 257 إصابة من دون أي حالات وفاة.
وقالت "بامبو إيرويز" إنها سوف تبدأ تسيير الرحلات يوم 16 أبريل الجاري بشكل جزئي، على أن تستأنف الحركة على جميع الخطوط في 20 من الشهر ذاته. وأعلنت "فيتجيت إير" أيضا أنها ستبدأ تسيير الرحلات الخميس، لكنها قالت إن جدول رحلاتها قد يكون قابلا للتغيير. ويوم الإثنين الماضي، أوصت وزارة الصحة في فيتنام باستمرار
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سفن-بريطانية-في-بحر-الصين-الجنوبي

اتهامات لدول كبرى.. قرصنة من نوع خاص في زمن الكورونا

أصبحت المستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية سلاح الدول لمواجهة وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم، وفى الوقت الذى يحاول فيه العالم مواجهة هذا الوباء القاتل بشتى الطرق، نجد أنه على الجانب الآخر تنشط سياسات عدائية من بعض الدول تجاه نظرائها تتمثل فى السطو على سفن المستلزمات الطبية والوقائية من الفيروس مثل الكمامات والمطهرات وغيرها من الأجهزة الطبية الوقائية. ورغم تنحية الصراعات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم للتركيز على محاربة هذا الوباء جاءت عمليات القرصنة، بحجة أنها تواجه أزمة فى المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، لتصعد تلك الصراعات
فيضان-وسيول-فى-ايران (1)

السيول تضرب 16 محافظة إيرانية وإخلاء 69 منزلا

صرح رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني مرتضى سليمي، اليوم السبت، بأن 16 محافظة تضررت من جراء السيول والفيضانات خلال الـ72 ساعة الماضية، لافتا إلى إغاثة 1052 شخصا في البلاد، مضيفا أن محافظات خراسان الشمالية والجنوبية، سمنان، فارس، قم، قزوين، كرمان، كرمانشاه، كلستان، كيلان، لرستان، يزد، تضررت جراء السيول والفيضانات، فيما قام رجال الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر بعمليات الإغاثة في 29 مدينة وقرية وفي الطرق الجبلية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.
طالبان (2)

طالبان تطلب من أمريكا عدم مهاجمة مناطق غير قتالية

طلبت حركة طالبان من الجيش الأمريكي في أفغانستان عدم مهاجمة المناطق غير القتالية، طبقا لما ذكره متحدث باسم المكتب السياسي للحركة اليوم السبت، وقال سهيل شاهين، إن المكتب السياسي للحركة ومقره الدوحة أجرى نقاشا مفصلا الليلة الماضية مع أوستن سكوت ميلر قائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان بشأن منع العمليات الليلية في تلك المناطق، ونشرت حركة طالبان مقطع فيديو، يظهر منزلا تزعم قيام القوات الأمريكية بقصفه في إقليم باداخشان شمال شرق البلاد أمس الجمعة. ولم يتسن التحقق من صحته من مصدر مستقل.
كنيسة-القيامة

لأول مرة منذ قرن.. كنيسة القيامة مغلقة في عيد الفصح

أغلقت كنيسة القيامة أبوابها لأول مرة منذ 100 عام بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولم يتبق أمام المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح سوى متابعة القداس عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي في أجواء من الحزن والترقب، ولن تستقبل كنيسة القيامة الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح في الأراضي المقدسة حيث تحاول العائلات التعايش مع الأمر والاحتفال في منازلها وفق الإمكانيات، ويحضر هذا العام 6 من رجال الدين فقط القداس الذي يتابعه الآلاف عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.
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كورونا والحجر الصحي (9)

حالتا وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الصين

سجلت الصين حالتي وفاة إضافيتين و63 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ذكرت السلطات الصحية الصينية، اليوم الخميس، أن من بين الحالات الـ63 الجديدة، 61 حالة لوافدين، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في بؤرة تفشي الفيروس بالعالم، إلى 3 آلاف و335 حالة وفاة و81 ألفا و865 إصابة مؤكدة. من ناحية أخرى، أعلن مدير لجنة التعليم في مدينة شنجهاي الصينية، اليوم، أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل الجاري.
كوريا - كورونا

وفيات كورونا في الصين صفر ورفع آخر القيود عن «ووهان»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى حصيلة يومية خالية من الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، فيما سجلت 32 إصابة جديدة، وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن البر الرئيسي سجل 32 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 39 إصابة جديدة في اليوم السابق، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، ومن المقرر أن ترفع السلطات الصينية آخر القيود عن مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من خضوعها تحت إغلاق صارم.
عائلة مصابة بكورونا

«كورونا» يصيب عائلة إسبانية بالكامل بينهم 11 طفلًا

أصيبت عائلة إسبانية بأكملها بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19"، ومن بين المصابين 11 طفلًا، ويخضع أفراد العائلة في الوقت الحالي للعزل الصحي الصارم بمنزلهم. وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن أفراد عائلة "سيبريان جيرفاس" اضطروا لحبس أنفسهم في منزلهم بمدينة "Valladolid" أو "بلد الوليد" الواقعة شمال غرب إسبانيا، بعد تشخيص إصابة كل فرد منهم بالفيروس المميت. كانت الأم "إيرين جيرفاس" هي أول فرد من أفراد هذه العائلة يتم التأكد من إصابته بـ"كورونا".
كوريا - كورونا

الصين تسجل حالة وفاة و39 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج، وتأتي الأرقام الجديدة ارتفاعا من 30 حالة أول من أمس السبت، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض، وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا بنهاية يوم الأحد، مقابل 47 حالة يوم السبت، وأظهرت البيانات الجديدة تسجيل حالة وفاة واحدة، أمس.
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