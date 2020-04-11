فيتنام تستأنف حركة الطيران بعد احتواء وباء «كورونا»

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ ص

فيتنام تسيطر على كورونا - صورة أرشيفية

قررت السلطات في فيتنام استئناف حركة الطيران الداخلية، بدءًا من الخميس المقبل، بعد انتهاء فترة الإغلاق التي قررتها الحكومة لمدة 15 يوما، وأعلنت شركتا "بامبو إيرويز وفيتجيت إير" الخاصتان، أنهما ستعودان إلى تسيير الرحلات المحلية لكن بشكل تدريجي، وكانت السلطات في البلد الآسيوي قد قررت وقف الرحلات المحلية أواخر مارس الماضي، وفرضت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، ويبدو أن جهود احتواء المرض في جارة الصين أتت بثمار رائعة، حيث تعد فيتنام واحدة من أقل دول العالم تضررا من الوباء، مسجلة 257 إصابة من دون أي حالات وفاة.

وقالت "بامبو إيرويز" إنها سوف تبدأ تسيير الرحلات يوم 16 أبريل الجاري بشكل جزئي، على أن تستأنف الحركة على جميع الخطوط في 20 من الشهر ذاته. وأعلنت "فيتجيت إير" أيضا أنها ستبدأ تسيير الرحلات الخميس، لكنها قالت إن جدول رحلاتها قد يكون قابلا للتغيير. ويوم الإثنين الماضي، أوصت وزارة الصحة في فيتنام باستمرار