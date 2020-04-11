ترامب يهدد بعقوبات على التأشيرات لدول لم يسمها

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، في مذكرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الحكومة الأمريكية قد تفرض عقوبات على التأشيرات بالنسبة للدول التي ترفض أو تعطل قبول المبعدين من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أزمة فيروس كورونا المستمرة، وضرورة ضمان إعادة الأجانب الذين يخرقون قوانين الولايات المتحدة إلى أوطانهم، وعلى بومبيو أن يبادر بخطة لفرض عقوبات على التأشيرات خلال 7 أيام، إذا قررت وزارة الأمن الداخلي أن البلد الذي لا يقبل العائدين يؤخر أو يعرقل العمليات اللازمة لمواجهة الجائحة المستمرة.

وطبقت إدارة ترامب قواعد جديدة للحدود، في 21 مارس الماضي، مشيرة إلى أزمة كورونا، وبموجب هذه القواعد يمكن للمسؤولين الأمريكيين أن يبعدوا بسرعة الأشخاص دون إجراءات الهجرة المعتادة. وبشكل عام، طرد مسؤولو الحدود الأمريكيون نحو 7 آلاف مهاجر إلى المكسيك، منذ بدء سريان الإجراءات الجديدة. وترامب الذي يواجه معركة