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ترامب يهدد بعقوبات على التأشيرات لدول لم يسمها

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، في مذكرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الحكومة الأمريكية قد تفرض عقوبات على التأشيرات بالنسبة للدول التي ترفض أو تعطل قبول المبعدين من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أزمة فيروس كورونا المستمرة، وضرورة ضمان إعادة الأجانب الذين يخرقون قوانين الولايات المتحدة إلى أوطانهم، وعلى بومبيو أن يبادر بخطة لفرض عقوبات على التأشيرات خلال 7 أيام، إذا قررت وزارة الأمن الداخلي أن البلد الذي لا يقبل العائدين يؤخر أو يعرقل العمليات اللازمة لمواجهة الجائحة المستمرة.
وطبقت إدارة ترامب قواعد جديدة للحدود، في 21 مارس الماضي، مشيرة إلى أزمة كورونا، وبموجب هذه القواعد يمكن للمسؤولين الأمريكيين أن يبعدوا بسرعة الأشخاص دون إجراءات الهجرة المعتادة. وبشكل عام، طرد مسؤولو الحدود الأمريكيون نحو 7 آلاف مهاجر إلى المكسيك، منذ بدء سريان الإجراءات الجديدة. وترامب الذي يواجه معركة
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سفن-بريطانية-في-بحر-الصين-الجنوبي

اتهامات لدول كبرى.. قرصنة من نوع خاص في زمن الكورونا

أصبحت المستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية سلاح الدول لمواجهة وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم، وفى الوقت الذى يحاول فيه العالم مواجهة هذا الوباء القاتل بشتى الطرق، نجد أنه على الجانب الآخر تنشط سياسات عدائية من بعض الدول تجاه نظرائها تتمثل فى السطو على سفن المستلزمات الطبية والوقائية من الفيروس مثل الكمامات والمطهرات وغيرها من الأجهزة الطبية الوقائية. ورغم تنحية الصراعات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم للتركيز على محاربة هذا الوباء جاءت عمليات القرصنة، بحجة أنها تواجه أزمة فى المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، لتصعد تلك الصراعات
فيضان-وسيول-فى-ايران (1)

السيول تضرب 16 محافظة إيرانية وإخلاء 69 منزلا

صرح رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني مرتضى سليمي، اليوم السبت، بأن 16 محافظة تضررت من جراء السيول والفيضانات خلال الـ72 ساعة الماضية، لافتا إلى إغاثة 1052 شخصا في البلاد، مضيفا أن محافظات خراسان الشمالية والجنوبية، سمنان، فارس، قم، قزوين، كرمان، كرمانشاه، كلستان، كيلان، لرستان، يزد، تضررت جراء السيول والفيضانات، فيما قام رجال الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر بعمليات الإغاثة في 29 مدينة وقرية وفي الطرق الجبلية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.
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طالبان تطلب من أمريكا عدم مهاجمة مناطق غير قتالية

طلبت حركة طالبان من الجيش الأمريكي في أفغانستان عدم مهاجمة المناطق غير القتالية، طبقا لما ذكره متحدث باسم المكتب السياسي للحركة اليوم السبت، وقال سهيل شاهين، إن المكتب السياسي للحركة ومقره الدوحة أجرى نقاشا مفصلا الليلة الماضية مع أوستن سكوت ميلر قائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان بشأن منع العمليات الليلية في تلك المناطق، ونشرت حركة طالبان مقطع فيديو، يظهر منزلا تزعم قيام القوات الأمريكية بقصفه في إقليم باداخشان شمال شرق البلاد أمس الجمعة. ولم يتسن التحقق من صحته من مصدر مستقل.
كنيسة-القيامة

لأول مرة منذ قرن.. كنيسة القيامة مغلقة في عيد الفصح

أغلقت كنيسة القيامة أبوابها لأول مرة منذ 100 عام بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولم يتبق أمام المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح سوى متابعة القداس عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي في أجواء من الحزن والترقب، ولن تستقبل كنيسة القيامة الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح في الأراضي المقدسة حيث تحاول العائلات التعايش مع الأمر والاحتفال في منازلها وفق الإمكانيات، ويحضر هذا العام 6 من رجال الدين فقط القداس الذي يتابعه الآلاف عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.
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دونالد ترامب

ترامب:لدينا 29 مليون جرعة من عقار لعلاج أعراض كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من عقار "الهيدروكسلوروكين"، لعلاج أعراض وباء كورونا، مضيفا أنه تم إجراء فحص كورونا وتسلم نتائجه لـ1.67 مليون أمريكي، وأحدث البيانات تشير الى أن التوقعات بالنسبة لأعداد الوفيات من فيروس كورونا ربما كان على أقصى تقدير، متابع: "لا نملك رفاهية انتظار سنين في تجربة عقارات لعلاج فيروس كورونا، ونتمنى أن يكون ما نراه ثباتا في ضحايا فيروس كورونا في المناطق الأكثر تضررا في الولايات المتحدة".
ترامب

ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بكولورادو بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، منطقة كوارث كبرى في ولاية كولورادو، وأصدر تعليماته بتقديم مساعدات للولاية للتعافي في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي بدأ انتشاره في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة وما زال مستمرا. وحسب بيان للبيت الأبيض، فسيكون التمويل الفيدرالي متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشي الفيروس.
فيروس-كورونا (3)

وفاة أول رضيع بسبب فيروس «كورونا» في أمريكا

توفى أول رضيع أمريكي في ولاية إلينوي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأكد حاكم الولاية جاى بى بريتزكر، في مؤتمر صحفى وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أشارت إدارة الصحة العامة في الولاية، إلى أن عمر الطفل الذي توفي أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا. يذكر أن، عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة كسر حاجز 2000 شخص بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
فيروس- كورونا (2)

حالات تسمم في نيجيريا بالكلوروكين بعد تصريحات ترامب

أعلنت السلطات فى نيجيريا أن المستشفيات شهدت حالات تسمم بالكلوروكين بعد أن وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه علاج ضد فيروس كورونا. وسجلت نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حتى الآن 12 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن الاختبارات كانت محدودة للكشف عن المصابين. ويأتى ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي، أول من أمس الخميس، أن الدواء المضاد للملاريا "تمت الموافقة عليه" لعلاج Covid-19 قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات أمس الجمعة.
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