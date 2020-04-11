الصين تسجل 3 وفيات و46 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة و46 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 42 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و341 وفاة و82 ألفا و132 إصابة حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مضيفة أن جميع حالات الوفيات كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وأن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 3 حالات في مقاطعة قوانجدونج وحالة رابعة في مقاطعة هيلونججيانج، فيما رفعت الحالات الوافدة الجديدة المسجلة، أمس، وعددها 42 حالة إجمالي الحالات الوافدة إلى 1183 حالة.

وذكرت اللجنة، أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة مشتبه فيها جميعها وافدة من الخارج، فيما خرج في اليوم نفسه 70 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ما رفع إجمالي المتعافين إلى 77 ألفا و525 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 3 ليصل إلى 141 حالة، كما أن 10 آلاف و435 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مازالوا