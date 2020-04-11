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الصين تسجل 3 وفيات و46 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة و46 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 42 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و341 وفاة و82 ألفا و132 إصابة حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مضيفة أن جميع حالات الوفيات كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وأن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 3 حالات في مقاطعة قوانجدونج وحالة رابعة في مقاطعة هيلونججيانج، فيما رفعت الحالات الوافدة الجديدة المسجلة، أمس، وعددها 42 حالة إجمالي الحالات الوافدة إلى 1183 حالة.
وذكرت اللجنة، أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة مشتبه فيها جميعها وافدة من الخارج، فيما خرج في اليوم نفسه 70 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ما رفع إجمالي المتعافين إلى 77 ألفا و525 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 3 ليصل إلى 141 حالة، كما أن 10 آلاف و435 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مازالوا
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اتهامات لدول كبرى.. قرصنة من نوع خاص في زمن الكورونا

أصبحت المستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية سلاح الدول لمواجهة وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم، وفى الوقت الذى يحاول فيه العالم مواجهة هذا الوباء القاتل بشتى الطرق، نجد أنه على الجانب الآخر تنشط سياسات عدائية من بعض الدول تجاه نظرائها تتمثل فى السطو على سفن المستلزمات الطبية والوقائية من الفيروس مثل الكمامات والمطهرات وغيرها من الأجهزة الطبية الوقائية. ورغم تنحية الصراعات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم للتركيز على محاربة هذا الوباء جاءت عمليات القرصنة، بحجة أنها تواجه أزمة فى المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، لتصعد تلك الصراعات
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السيول تضرب 16 محافظة إيرانية وإخلاء 69 منزلا

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لأول مرة منذ قرن.. كنيسة القيامة مغلقة في عيد الفصح

أغلقت كنيسة القيامة أبوابها لأول مرة منذ 100 عام بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولم يتبق أمام المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح سوى متابعة القداس عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي في أجواء من الحزن والترقب، ولن تستقبل كنيسة القيامة الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح في الأراضي المقدسة حيث تحاول العائلات التعايش مع الأمر والاحتفال في منازلها وفق الإمكانيات، ويحضر هذا العام 6 من رجال الدين فقط القداس الذي يتابعه الآلاف عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.
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حالتا وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الصين

سجلت الصين حالتي وفاة إضافيتين و63 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ذكرت السلطات الصحية الصينية، اليوم الخميس، أن من بين الحالات الـ63 الجديدة، 61 حالة لوافدين، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في بؤرة تفشي الفيروس بالعالم، إلى 3 آلاف و335 حالة وفاة و81 ألفا و865 إصابة مؤكدة. من ناحية أخرى، أعلن مدير لجنة التعليم في مدينة شنجهاي الصينية، اليوم، أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل الجاري.
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الصين تسجل حالة وفاة و39 إصابة جديدة بـ«كورونا»

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7 وفيات و36 إصابة جديدة بوباء «كورونا» في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بينها 35 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد إلى 3 آلاف و315 وفاة و81 ألفا و733 إصابة حتى نهاية أمس الثلاثاء، وجاءت حالات الوفاة المسجلة بواقع 6 حالات في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وحالة واحدة في شنجهاي، فيما ارتفعت إجمالي إصابات الحالات الوافدة إلى 806 حالات، فيما تم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، كما تم تسجيل 130 حالة مصابة دون أن تظهر عليها أعراض المرض وتخضع جميعها للملاحظة الطبية.
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الصين تسجل 31 حالة اصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، عن تسجيل 31 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، و4 وفيات جديدة، فيما ذكرت السلطات الصحية في البلاد أن من بين الحالات الجديدة، كان هناك 30 حالة قادمة من الخارج، وشخصا واحدا فقط انتقل إليه المرض محليا في مقاطعة جانسو شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن جميع الوفيات الأربع الجديدة من مقاطعة هوبي، ولكن لم يتم تسجيل أي حالات جديدة داخل المقاطعة التي تعتبر مركز تفشى المرض، والتي شهدت رفع إجراءات الإغلاق التي استمرت شهورا بشكل تدريجي.
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