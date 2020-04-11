لأول مرة منذ قرن.. كنيسة القيامة مغلقة في عيد الفصح

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص

كنيسة القيامة - صورة أرشيفية

أغلقت كنيسة القيامة أبوابها لأول مرة منذ 100 عام بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولم يتبق أمام المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح سوى متابعة القداس عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي في أجواء من الحزن والترقب، ولن تستقبل كنيسة القيامة الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح في الأراضي المقدسة حيث تحاول العائلات التعايش مع الأمر والاحتفال في منازلها وفق الإمكانيات، ويحضر هذا العام 6 من رجال الدين فقط القداس الذي يتابعه الآلاف عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من الكاثوليك والبروتستانت بعيد الفصح أو عيد القيامة، غدا الأحد، بينما يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بالعيد في 19 أبريل الجاري. ويؤكد المؤرخ الفلسطيني جوني منصور، أن هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها كنيسة القيامة خلال عيد الفصح في المائة سنة الأخيرة. وهذا