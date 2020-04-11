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لأول مرة منذ قرن.. كنيسة القيامة مغلقة في عيد الفصح

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص
كنيسة القيامة - صورة أرشيفية
كنيسة القيامة - صورة أرشيفية
أغلقت كنيسة القيامة أبوابها لأول مرة منذ 100 عام بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولم يتبق أمام المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح سوى متابعة القداس عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي في أجواء من الحزن والترقب، ولن تستقبل كنيسة القيامة الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح في الأراضي المقدسة حيث تحاول العائلات التعايش مع الأمر والاحتفال في منازلها وفق الإمكانيات، ويحضر هذا العام 6 من رجال الدين فقط القداس الذي يتابعه الآلاف عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من الكاثوليك والبروتستانت بعيد الفصح أو عيد القيامة، غدا الأحد، بينما يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بالعيد في 19 أبريل الجاري. ويؤكد المؤرخ الفلسطيني جوني منصور، أن هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها كنيسة القيامة خلال عيد الفصح في المائة سنة الأخيرة. وهذا
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اتهامات لدول كبرى.. قرصنة من نوع خاص في زمن الكورونا

أصبحت المستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية سلاح الدول لمواجهة وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم، وفى الوقت الذى يحاول فيه العالم مواجهة هذا الوباء القاتل بشتى الطرق، نجد أنه على الجانب الآخر تنشط سياسات عدائية من بعض الدول تجاه نظرائها تتمثل فى السطو على سفن المستلزمات الطبية والوقائية من الفيروس مثل الكمامات والمطهرات وغيرها من الأجهزة الطبية الوقائية. ورغم تنحية الصراعات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم للتركيز على محاربة هذا الوباء جاءت عمليات القرصنة، بحجة أنها تواجه أزمة فى المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، لتصعد تلك الصراعات
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السيول تضرب 16 محافظة إيرانية وإخلاء 69 منزلا

صرح رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني مرتضى سليمي، اليوم السبت، بأن 16 محافظة تضررت من جراء السيول والفيضانات خلال الـ72 ساعة الماضية، لافتا إلى إغاثة 1052 شخصا في البلاد، مضيفا أن محافظات خراسان الشمالية والجنوبية، سمنان، فارس، قم، قزوين، كرمان، كرمانشاه، كلستان، كيلان، لرستان، يزد، تضررت جراء السيول والفيضانات، فيما قام رجال الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر بعمليات الإغاثة في 29 مدينة وقرية وفي الطرق الجبلية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.
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طالبان تطلب من أمريكا عدم مهاجمة مناطق غير قتالية

طلبت حركة طالبان من الجيش الأمريكي في أفغانستان عدم مهاجمة المناطق غير القتالية، طبقا لما ذكره متحدث باسم المكتب السياسي للحركة اليوم السبت، وقال سهيل شاهين، إن المكتب السياسي للحركة ومقره الدوحة أجرى نقاشا مفصلا الليلة الماضية مع أوستن سكوت ميلر قائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان بشأن منع العمليات الليلية في تلك المناطق، ونشرت حركة طالبان مقطع فيديو، يظهر منزلا تزعم قيام القوات الأمريكية بقصفه في إقليم باداخشان شمال شرق البلاد أمس الجمعة. ولم يتسن التحقق من صحته من مصدر مستقل.
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الصين تسجل 3 وفيات و46 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة و46 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 42 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و341 وفاة و82 ألفا و132 إصابة حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مضيفة أن جميع حالات الوفيات كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وأن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 3 حالات في مقاطعة قوانجدونج وحالة رابعة في مقاطعة هيلونججيانج، فيما رفعت الحالات الوافدة الجديدة المسجلة، أمس، وعددها 42 حالة إجمالي الحالات الوافدة إلى 1183 حالة.
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اسرائيل

إغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

تبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حالة الإغلاق التام في إسرائيل وحتى نهاية احتفالات عيد الفصح صباح يوم الجمعة المقبل في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيدخل القرار حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو الأفضل بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 59 حالة، و9 آلاف و6 مصابين.
فيروس- كورونا (6)

فلسطين: عزل منطقة بالكامل بعد رصد إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، إغلاق منطقة بيتونيا غرب رام الله بشكل كامل، بعد اكتشاف مزيد من الإصابات بفيروس كورونا هناك، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت غنام أن القرار يمنع الخروج أو الدخول إلى منطقة بيتونيا باستثناء شاحنات المواد الغذائية. وجاء القرار بعد تسجيل 6 إصابات جديدة في بيتونيا، ما يرفع عدد الحالات المصابة بفيرةس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 234.
القدس

يهودي بالقدس يلجأ للقرآن للوقاية من كورونا (فيديو)

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل وفلسطين، مقطع فيديو ليهودي بمدينة القدس المحتلة، يرفع صوت القرآن الكريم بمطعمه للتصدي لفيروس كورونا، الذي بات يهدد حياة الإسرائيليين بعد إعلان ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل إلى 2396 حالة، بينهم 39 حالة بوضع خطير. ويظهر في الفيديو صاحب المطعم اليهودي وهو يتحدث مع أحد مرتادي المطعم بالتأكيد له أنه يسمع القرآن الكريم لعله يكون سببا في عدم انتشار الفيروس، كما يفعل العرب المسلمين في فلسطين. وطالبت السلطات الإسرائيلية المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.
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