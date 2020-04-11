طالبان تطلب من أمريكا عدم مهاجمة مناطق غير قتالية

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص

عناصر من طالبان - صورة أرشيفية

طلبت حركة طالبان من الجيش الأمريكي في أفغانستان عدم مهاجمة المناطق غير القتالية، طبقا لما ذكره متحدث باسم المكتب السياسي للحركة اليوم السبت، وقال سهيل شاهين، إن المكتب السياسي للحركة ومقره الدوحة أجرى نقاشا مفصلا الليلة الماضية مع أوستن سكوت ميلر قائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان بشأن منع العمليات الليلية في تلك المناطق، ونشرت حركة طالبان مقطع فيديو، يظهر منزلا تزعم قيام القوات الأمريكية بقصفه في إقليم باداخشان شمال شرق البلاد أمس الجمعة. ولم يتسن التحقق من صحته من مصدر مستقل.

وذكر متحدث باسم الجيش الأمريكي سوني ليجيت، أن ميلر عقد اجتماعا مع زعماء طالبان مختارين، ناقشوا خلاله تقليص العنف، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل. ووقع انفجار مساء أمس الجمعة، بمنطقة سبين بولداك بإقليم قندهار ، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة اثنين آخرين. وألقى متحدث باسم حاكم إقليم قندهار بهير أحمدي، باللوم