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السيول تضرب 16 محافظة إيرانية وإخلاء 69 منزلا

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص
سيول في إيران - صورة أرشيفية
سيول في إيران - صورة أرشيفية
صرح رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني مرتضى سليمي، اليوم السبت، بأن 16 محافظة تضررت من جراء السيول والفيضانات خلال الـ72 ساعة الماضية، لافتا إلى إغاثة 1052 شخصا في البلاد، مضيفا أن محافظات خراسان الشمالية والجنوبية، سمنان، فارس، قم، قزوين، كرمان، كرمانشاه، كلستان، كيلان، لرستان، يزد، تضررت جراء السيول والفيضانات، فيما قام رجال الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر بعمليات الإغاثة في 29 مدينة وقرية وفي الطرق الجبلية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.
وذكر سليمي أنه تمت إغاثة 1052 شخصا في 16 محافظة، وتم تقديم مختلف خدمات الإغاثة والإنقاذ، إذ تم تسكين 46 شخصا في أماكن الطوارئ ونقل 20 شخصا إلى مناطق آمنة، لافتا إلى أنه تم إخلاء 69 منزلا من مياه الفيضانات وانتشال 5 سيارات من مياه السيول إلى مناطق آمنة. وارتفع عدد ضحايا السيول الناجمة عن سقوط أمطار غزيرة
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اتهامات لدول كبرى.. قرصنة من نوع خاص في زمن الكورونا

أصبحت المستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية سلاح الدول لمواجهة وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم، وفى الوقت الذى يحاول فيه العالم مواجهة هذا الوباء القاتل بشتى الطرق، نجد أنه على الجانب الآخر تنشط سياسات عدائية من بعض الدول تجاه نظرائها تتمثل فى السطو على سفن المستلزمات الطبية والوقائية من الفيروس مثل الكمامات والمطهرات وغيرها من الأجهزة الطبية الوقائية. ورغم تنحية الصراعات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم للتركيز على محاربة هذا الوباء جاءت عمليات القرصنة، بحجة أنها تواجه أزمة فى المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، لتصعد تلك الصراعات
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طالبان تطلب من أمريكا عدم مهاجمة مناطق غير قتالية

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لأول مرة منذ قرن.. كنيسة القيامة مغلقة في عيد الفصح

أغلقت كنيسة القيامة أبوابها لأول مرة منذ 100 عام بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولم يتبق أمام المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح سوى متابعة القداس عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي في أجواء من الحزن والترقب، ولن تستقبل كنيسة القيامة الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح في الأراضي المقدسة حيث تحاول العائلات التعايش مع الأمر والاحتفال في منازلها وفق الإمكانيات، ويحضر هذا العام 6 من رجال الدين فقط القداس الذي يتابعه الآلاف عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.
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الصين تسجل 3 وفيات و46 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة و46 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 42 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و341 وفاة و82 ألفا و132 إصابة حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مضيفة أن جميع حالات الوفيات كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وأن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 3 حالات في مقاطعة قوانجدونج وحالة رابعة في مقاطعة هيلونججيانج، فيما رفعت الحالات الوافدة الجديدة المسجلة، أمس، وعددها 42 حالة إجمالي الحالات الوافدة إلى 1183 حالة.
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إيران تعلن احتمال تعليق إيفاد حجاجها هذا العام

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، اليوم الثلاثاء، احتمالية تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا، قائلا: "نأمل في تراجع حدة وباء كورنا مع بداية موسم الصيف، لكننا في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة، واستنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية، فإن الجمهورية الإسلامية ستوفد خلال موسم الحج المقبل 87 ألفا و550 فردا، ما بين حاج وطواقم الخدمة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
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إصابة 11 نائبا في البرلمان الإيراني بوباء «كورونا»

أعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني علي أكبر رنجبر، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الفحص لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) جاءت إيجابية لـ11 نائبا، وفي وقت سابق اليوم، عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار الفيروس بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا.
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برلمان إيران يعقد أول جلساته بعد كورونا دون مسافات

عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا، وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، ورئيس جمعية الهلال الأحمر كريم همتي.
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إيران تعلن عن 5 سيناريوهات محتملة لتطور وباء كورونا

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