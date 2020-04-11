السيول تضرب 16 محافظة إيرانية وإخلاء 69 منزلا

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص

سيول في إيران - صورة أرشيفية

صرح رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني مرتضى سليمي، اليوم السبت، بأن 16 محافظة تضررت من جراء السيول والفيضانات خلال الـ72 ساعة الماضية، لافتا إلى إغاثة 1052 شخصا في البلاد، مضيفا أن محافظات خراسان الشمالية والجنوبية، سمنان، فارس، قم، قزوين، كرمان، كرمانشاه، كلستان، كيلان، لرستان، يزد، تضررت جراء السيول والفيضانات، فيما قام رجال الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر بعمليات الإغاثة في 29 مدينة وقرية وفي الطرق الجبلية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

وذكر سليمي أنه تمت إغاثة 1052 شخصا في 16 محافظة، وتم تقديم مختلف خدمات الإغاثة والإنقاذ، إذ تم تسكين 46 شخصا في أماكن الطوارئ ونقل 20 شخصا إلى مناطق آمنة، لافتا إلى أنه تم إخلاء 69 منزلا من مياه الفيضانات وانتشال 5 سيارات من مياه السيول إلى مناطق آمنة. وارتفع عدد ضحايا السيول الناجمة عن سقوط أمطار غزيرة