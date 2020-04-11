الجالية اليونانية تتبرع لـ«تحيا مصر» لمكافحة كورونا

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص

كورونا - صورة أرشيفية

استمرارا لمبادرات التعاون بين شعوب مبادرة "إحياء الجذور"، تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رغبة الجالية اليونانية في مصر للمشاركة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث تبرعت الجالية لحساب صندوق "تحيا مصر" بمبلغ 200 ألف جنيه، باسم البطريركية اليونانية الأرثوذكسية بالإسكندرية وسائر إفريقيا. ومن جانبها، قدمت مكرم، الشكر للجالية اليونانية وتقديرها استجابتهم لدعوتها بدعم صندوق "تحيا مصر" في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار الفيروس.

وأشادت بالروابط التاريخية والإرث الثقافي المشترك بين الشعبين المصري واليوناني، مؤكدة أن مصر الوطن الثاني للجالية اليونانية، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة من تعزيز دور الجاليات، مشيرة إلى مبادرة "إحياء الجذور" التي أطلقتها الوزارة في أبريل 2018، وكانت الأولى من نوعها على مستوى العالم للاحتفاء بالجاليتين