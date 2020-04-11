وزيرة التخطيط: الحفاظ على العمالة أهم أهداف الدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور، اجتماعا للمجلس لمتابعة إجراءات وسياسات الحفاظ على العمالة، وذلك بحضور أعضاء المجلس وممثلى اتحادات الأعمال المختلفة، قائلة إن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) عالمية ولها انعكاسات على المنشآت في مصر شأنها شأن باقي دول العالم التي تواجه الفيروس؛ وهناك عدد من القطاعات التي تضررت في مصر مثل قطاع السياحة والنقل الجوي، واتخذت الدولة عددا من الإجراءات في إطار الحفاظ على العمالة.

وأكدت السعيد، أن الحفاظ على العمالة لدى اتحادات الأعمال والقطاعات المختلفة أهم مستهدفات الدولة بكل مؤسساتها، موضحة أنه يتم العمل بالتنسيق مع كل جهات الدولة من مجتمع مدني وقطاع خاص في إطار المسئولية المجتمعية لضمان تكاتف الجميع فى مواجهة تلك الأزمة. وتابعت أن الحفاظ على العمالة هو حفاظ على الاقتصاد القومي