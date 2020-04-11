«مش هكون جوز الست».. محطات في حياة محمود الجندي
تحرير:إسراء سليمان
١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص
محمود الجندي
في مثل هذا اليوم، ودع الوطن العربي الفنان القدير محمود الجندي، الممثل الذي أمتعنا بالعديد من الأعمال الدرامية الرائعة، وتحل اليوم الذكرى الأولى لرحيله عن عمر يناهز 74 عامًا، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، نتيجة إصابته بأزمة قلبية نقل على أثرها قبل 10 أيام من وفاته إلى المستشفى.
الجندي لم يكن ممثلا فقط، لكنه اشتهر أيضا بصوت عذب، وتميز بغناء المواويل، وكان يقدم مقاطع غنائية في العديدً من أعماله الفنية والمسرحية.
وولد محمود الجندي في مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، وتخرج من المعهد العالي للسينما، وبدأ حياته الفنية في فترة السبعينيات، رغم أنه يتمتع بموهبة فريدة، إلا أنه لم
الجندي لم يكن ممثلا فقط، لكنه اشتهر أيضا بصوت عذب، وتميز بغناء المواويل، وكان يقدم مقاطع غنائية في العديدً من أعماله الفنية والمسرحية.
وولد محمود الجندي في مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، وتخرج من المعهد العالي للسينما، وبدأ حياته الفنية في فترة السبعينيات، رغم أنه يتمتع بموهبة فريدة، إلا أنه لم يحالفه الحظ في المشاركة بدور البطولة المطلقة في الأعمال السينمائية، لكن أدواره كان لها تأثير كبير.
وبالنسبة للزيجات، تزوج محمود الجندي أربع مرات، الأولى والثانية من خارج الوسط الفني، وكانت الثالثة الفنانة عبلة كامل، التي تزوجها في عام 2003، لكنه لم يستطع الاستمرار، لأنها أكثر نجومية منه، وعبر في بعض البرامج عن رفضه، أن يكون "زوج الست"، الأمر الذي جعل هذه الزيجة تنتهي في عام 2005، وبعد ذلك تزوج ابنة الفنان جمال إسماعيل، واستمر الزواج 14 عامًا.
ومن أعماله الرائعة: "اللعب مع الكبار"، و"واحد من الناس"، و"خارج عن القانون"، و"ناجي العلي"، و"حكايات الغريب"، و"شمس الزناتي"، و"شفيقة ومتولي"، و"الطوفان"، و"هروب اضطراري"، "والفرح"، و"شروع في قتل"، "كباريه"، ومسلسلات "أنا ونت وبابا في المشمش"، و"رحلة السيد أبو العلا البشري"، و"الشهد والدموع" و"علي الزيبق" و"ضمير أبلة حكمت"، وغيرها من الروائع.