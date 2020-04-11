«مش هكون جوز الست».. محطات في حياة محمود الجندي

تحرير:إسراء سليمان ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

محمود الجندي

في مثل هذا اليوم، ودع الوطن العربي الفنان القدير محمود الجندي، الممثل الذي أمتعنا بالعديد من الأعمال الدرامية الرائعة، وتحل اليوم الذكرى الأولى لرحيله عن عمر يناهز 74 عامًا، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، نتيجة إصابته بأزمة قلبية نقل على أثرها قبل 10 أيام من وفاته إلى المستشفى.

الجندي لم يكن ممثلا فقط، لكنه اشتهر أيضا بصوت عذب، وتميز بغناء المواويل، وكان يقدم مقاطع غنائية في العديدً من أعماله الفنية والمسرحية. وولد محمود الجندي في مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، وتخرج من المعهد العالي للسينما، وبدأ حياته الفنية في فترة السبعينيات، رغم أنه يتمتع بموهبة فريدة، إلا أنه لم