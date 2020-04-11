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«مش هكون جوز الست».. محطات في حياة محمود الجندي

تحرير:إسراء سليمان ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص
محمود الجندي
محمود الجندي
في مثل هذا اليوم، ودع الوطن العربي الفنان القدير محمود الجندي، الممثل الذي أمتعنا بالعديد من الأعمال الدرامية الرائعة، وتحل اليوم الذكرى الأولى لرحيله عن عمر يناهز 74 عامًا، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، نتيجة إصابته بأزمة قلبية نقل على أثرها قبل 10 أيام من وفاته إلى المستشفى.
الجندي لم يكن ممثلا فقط، لكنه اشتهر أيضا بصوت عذب، وتميز بغناء المواويل، وكان يقدم مقاطع غنائية في العديدً من أعماله الفنية والمسرحية. وولد محمود الجندي في مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، وتخرج من المعهد العالي للسينما، وبدأ حياته الفنية في فترة السبعينيات، رغم أنه يتمتع بموهبة فريدة، إلا أنه لم
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منى ذكي

منى زكي تنافس في دراما رمضان بـ«تقاطع طرق»

يصارع الفنانون الآن للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسلات رمضان، وحتى الآن أوشك البعض على إنهاء الاستعدادات لموسم 2020، من بينهم مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، و"فالنتينو" لعادل إمام، و"الاختيار" لأمير كرارة، و"ولاد إمبابة" لسعد الصغير، ومن المتوقع أن يلحق نجوم آخرين بالمشاركة في الماراثون الرمضاني، أبرزهم الفنانة منى زكي، التي ستعود لجمهورها بعد غياب 4 أعوام، بمسلسل جديد، سيعرض من ضمن دراما الشهر الكريم، بعنوان "تقاطع طرق"، وسيشاركها مجموعة من النجوم اللامعين.
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للمرة الثانية.. تغيير أسماء مسلسلات رمضان عرض مستمر

شهدت بعض المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان تغييرا في الأسماء ويرى القائمون عليها أن الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث التي يشهدها المسلسل، في العادة تحمل بعض الأعمال سواء الفنية سواء درامية أو سينمائية أسماء مبدئية قبل تصويرها وقابلة للتغيير في أي وقت أما بسبب أن الاسم لا يعبر عن أحداث العمل أو يوجد تشابه بينه وبين عمل آخر أو أن يلاقى أسم العمل اعتراضا من الرقابة أو من مؤسسات دينية، ما يضطر صناعه لتغييره ليصبح هو الأسم النهائي بعد الاستقرار عليه ومن ثم يخرج للنور في ثوب أسم الجديد، حتى الآن جرى تغيير اسماء 5 مسلسلات تيقن خوضها الماراثون الرمضاني.
ريهام-حجاج

طرح برومو مسلسل «لما كنا صغيرين» لريهام حجاج

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه رمضان المقبل. كان المسلسل توقف تصويره لفترة خاصة المشاهد التي تضم "مجاميع"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا بناءا على قرارات نقابة الممثلين، ومن المتوقع ان يتبقى مشاهد سوف يتم تصويرها خلال شهر رمضان. ويكثف المخرج محمد علي عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية.
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ليلى-علوى

نيللي كريم وليلى علوي في مأزق بسبب فيروس كورونا

أثرت أزمة فيروس كورونا على الصناعة السينمائية والدرامية بشكل كبير، ولكن تمكنت بعض المسلسلات من الهروب، وانتهت من تصوير المشاهد بنسبة كبيرة، وكان من بينها مسلسل "فالنتينو" لعادل إمام و"البرنس" لمحمد رمضان، و"الاختيار" لأمير كرارة، و "ولاد إمبابة" لسعد الصغير، أما باقي المسلسلات فتحاول أن تلحق برمضان 2020، وبالنسبة للأفلام فأجل أحمد عز فيلمه "كيرة والجن" لأجل غير مسمى، والذي كان مقرر عرضة بعد شهر رمضان، وبسبب الكورونا أيضًا تم تأجيل فيلم ليلى علوى ونيللى كريم لبعد رمضان.
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«رغم المسافة»..أسماء أبو اليزيد لأول مرة مع مسار إجباري

تتمتع فرقة مسار إجباري بشهرة كبيرة في الوطن العربي، فهي أول من غنى تحت المطر في حفلتها الشهيرة، وقدمت للجمهور العديد من الأغاني الرائعة، على سبيل المثال "حد تايه"، "طريق تاني"، "صباحك"، "زيك أنا"، "كانت هتفرق في الواداع"، ومن المدهش أن الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، قررت الاشتراك مع فريق مسار إجباري في أغنية جديدة بعنوان "رغم المسافة"، وستُطرح خلال الساعات المقبلة عبر القناة الرسمية على "يوتيوب"، ومن المؤكد أن هذا المزيج الرائع سينال إعجاب الجمهور.
تامر حسنى

تامر حسني في رسالة للجمهور: الحمد لله على نعمة البيت

أصبح العالم يعيش في حالة من التوتر والخوف، بعد تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل الدول تطبق العديد من الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في حظر التجول والابتعاد عن التجمعات، ولجأت الشركات إلى العمل من المنزل، للحفاظ على أرواح العاملين، ومن الجانب الفني، شارك فناني الشاشات المصرية والعربية في ماراثون خيري، لمساعدة الأسر المتضررة، ولأن الآونة الأخيرة، تزايدت سخرية مواقع التواصل الاجتماعي على البقاء بالمنزل، قرر الفنان تامر حسني التحدث مع جمهوره، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "انستجرام".
احمد-عز

كورونا تضع أحمد عز في مأزق.. والرداد خارج موسم رمضان

تسببت فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في خسائر فادحة بالسينما العالمية، ومن المؤكد ظهور آثارها أيضا على موسم رمضان 2020، وحتى أفلام عيد الفطر، فمنذ أيام قليلة اتفق طاقم عمل مسلسل "دهب عيرة"، من بطولة النجمة يسرا، على إيقاف التصوير لمدة 10 أيام، وفي نفس الوقت يواجه مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، أزمة كبيرة، فمن المتوقع خروجه من الماراثون الرمضاني لهذا العام، ومن الواضح أن مسلسل أحمد عز أيضا "هجمة مرتدة" سيحصل على إجازة من التصوير لمدة أسبوعين، وبالتالي نستطيع قول إن باقي المسلسلات الأخرى على المحك.
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