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الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
وكذلك يشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، ويشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.درجات
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كورونا والحجر الصحي (11)

الجالية اليونانية تتبرع لـ«تحيا مصر» لمكافحة كورونا

استمرارا لمبادرات التعاون بين شعوب مبادرة "إحياء الجذور"، تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رغبة الجالية اليونانية في مصر للمشاركة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث تبرعت الجالية لحساب صندوق "تحيا مصر" بمبلغ 200 ألف جنيه، باسم البطريركية اليونانية الأرثوذكسية بالإسكندرية وسائر إفريقيا. ومن جانبها، قدمت مكرم، الشكر للجالية اليونانية وتقديرها استجابتهم لدعوتها بدعم صندوق "تحيا مصر" في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار الفيروس.
فيروس كورونا

كورونا يهزم العولمة.. العالم لم يعد قرية صغيرة

أكثر من مليون مصاب بينهم نحو 90 ألف حالة وفاة وربع مليون تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، الذى ظهر يوم 31 ديسمبر الماضى فى مدينة ووهان الصينية، مما أدى إلى شلل الحياة بالكامل فى المدينة، ووضعها تحت الحجر الصحى، وسرعان ما انتقل إلى معظم دول العالم، باستثناء عدد من الدول يمكن حصرها على أصابع يديك.
عنف-ضد-المرأة (1)

الكبت ينشر وباء العنف.. التفكك الأسرى يضرب الدول ومخاوف في مصر

?أزمة كبيرة فى العلاقات الاجتماعية باتت ملحوظة بشدة على مستوى العالم، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كثير من الدول قرارات مشددة تلزم المواطنين بالجلوس فى البيت إجباريا وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، إذ يرجح كثير من الخبراء ارتفاع نسب الطلاق بسبب بقاء الشريكين معًا داخل المنزل لفترات طويلة، وهو ما يهدد الاستقرار الأسرى فى كل البلدان، ومن بينها مصر، التى اتخذت إجراءات احترازية شملت فرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية بداية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، مما أجبر المواطنين على البقاء مع زوجاتهم وقت أطول مما سبق، وبينما بدأ البعض يكتشف الآخر من جديد، ارتفعت حدة المشكلات بين كثيرين، بسبب الكبت النفسى وعدم تغيير روتين اليوم.
علاج-كورونا

مصر تستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، شحنة مستلزمات طبية كانت قد تعاقد عليها إحدى الشركات الخاصة في الصين لصالح وزارة الصحة، كمساهمة في توفير المستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، دعما للحكومة في حربها ضد الفيروس. كان القنصل الصيني العام في الإسكندرية، «جاو ليينج»، قد أرسل مساء اليوم، خطابا لرئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس محكمة الجنايات، لموقف نادي القضاة الإسكندرية وتضامن كبير مع الصين على خلفية أزمة القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية.
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طقس-معتدل

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة غربا.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: غدا طقس لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة غربا.
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