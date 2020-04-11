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منى زكي تنافس في دراما رمضان بـ«تقاطع طرق»

تحرير:إسراء سليمان ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص
منى زكي
منى زكي
يصارع الفنانون الآن للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسلات رمضان، وحتى الآن أوشك البعض على إنهاء الاستعدادات لموسم 2020، من بينهم مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، و"فالنتينو" لعادل إمام، و"الاختيار" لأمير كرارة، و"ولاد إمبابة" لسعد الصغير، ومن المتوقع أن يلحق نجوم آخرين بالمشاركة في الماراثون الرمضاني، أبرزهم الفنانة منى زكي، التي ستعود لجمهورها بعد غياب 4 أعوام، بمسلسل جديد، سيعرض من ضمن دراما الشهر الكريم، بعنوان "تقاطع طرق"، وسيشاركها مجموعة من النجوم اللامعين.
يشارك النجمة منى زكي في بطولة "تقاطع طرق"، كل من محمد فراج، ومحمد ممدوح "تايسون"، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وعدد كبير من الشباب، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وتدور أحداثه حول الخيانة الزوجية، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح، ويخونها مع امرأة أخرى، ومن هنا تبدأ الصراعات وتتصاعد الأحداث. وكان مسلسل
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للمرة الثانية.. تغيير أسماء مسلسلات رمضان عرض مستمر

شهدت بعض المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان تغييرا في الأسماء ويرى القائمون عليها أن الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث التي يشهدها المسلسل، في العادة تحمل بعض الأعمال سواء الفنية سواء درامية أو سينمائية أسماء مبدئية قبل تصويرها وقابلة للتغيير في أي وقت أما بسبب أن الاسم لا يعبر عن أحداث العمل أو يوجد تشابه بينه وبين عمل آخر أو أن يلاقى أسم العمل اعتراضا من الرقابة أو من مؤسسات دينية، ما يضطر صناعه لتغييره ليصبح هو الأسم النهائي بعد الاستقرار عليه ومن ثم يخرج للنور في ثوب أسم الجديد، حتى الآن جرى تغيير اسماء 5 مسلسلات تيقن خوضها الماراثون الرمضاني.
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طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه رمضان المقبل. كان المسلسل توقف تصويره لفترة خاصة المشاهد التي تضم "مجاميع"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا بناءا على قرارات نقابة الممثلين، ومن المتوقع ان يتبقى مشاهد سوف يتم تصويرها خلال شهر رمضان. ويكثف المخرج محمد علي عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية.
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