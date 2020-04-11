منى زكي تنافس في دراما رمضان بـ«تقاطع طرق»

تحرير:إسراء سليمان ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص

منى زكي

يصارع الفنانون الآن للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسلات رمضان، وحتى الآن أوشك البعض على إنهاء الاستعدادات لموسم 2020، من بينهم مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، و"فالنتينو" لعادل إمام، و"الاختيار" لأمير كرارة، و"ولاد إمبابة" لسعد الصغير، ومن المتوقع أن يلحق نجوم آخرين بالمشاركة في الماراثون الرمضاني، أبرزهم الفنانة منى زكي، التي ستعود لجمهورها بعد غياب 4 أعوام، بمسلسل جديد، سيعرض من ضمن دراما الشهر الكريم، بعنوان "تقاطع طرق"، وسيشاركها مجموعة من النجوم اللامعين.

يشارك النجمة منى زكي في بطولة "تقاطع طرق"، كل من محمد فراج، ومحمد ممدوح "تايسون"، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وعدد كبير من الشباب، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وتدور أحداثه حول الخيانة الزوجية، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح، ويخونها مع امرأة أخرى، ومن هنا تبدأ الصراعات وتتصاعد الأحداث. وكان مسلسل