لأول مرة.. إسبانيا تسجل أقل معدل وفيات ومصابين بكورونا

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م

رئيس الوزراء الإسباني

كشفت وزارة الصحة الإسبانية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الفتاك في البلاد بلغت 16353 اليوم السبت، مشيرة في بيان، أن عدد القتلى بالفيروس المستجد انخفض لليوم الثالث على التوالي اليوم، بعد أن تم الإبلاغ عن 510 حالات وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مسجلة أقل زيادة بين عشية وضحاها منذ 23 مارس، مضيفة أن إجمالي الوفيات من الفيروس ارتفع إلى 16353 من 15843 يوم الجمعة، في حين ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 161852 من 157.022 إصابة.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية على مستوى قارة أرووباـ بأعداد الوفيات والإصابات بعد إيطاليا. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن بلاده تقترب من تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ الوطنية لمدة 15 يوما. وبلغ العدد الإجمالي لحالات