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لأول مرة.. إسبانيا تسجل أقل معدل وفيات ومصابين بكورونا

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م
رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني
كشفت وزارة الصحة الإسبانية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الفتاك في البلاد بلغت 16353 اليوم السبت، مشيرة في بيان، أن عدد القتلى بالفيروس المستجد انخفض لليوم الثالث على التوالي اليوم، بعد أن تم الإبلاغ عن 510 حالات وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مسجلة أقل زيادة بين عشية وضحاها منذ 23 مارس، مضيفة أن إجمالي الوفيات من الفيروس ارتفع إلى 16353 من 15843 يوم الجمعة، في حين ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 161852 من 157.022 إصابة.
وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية على مستوى قارة أرووباـ بأعداد الوفيات والإصابات بعد إيطاليا. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن بلاده تقترب من تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ الوطنية لمدة 15 يوما. وبلغ العدد الإجمالي لحالات
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كورونا والحجر الصحي (3)

روسيا تبدأ اختبار سريري للقاح كورونا على 60 متطوعًا

أعلن رينات ماكسيوتوف المدير العام للمركز العلمي الحكومي الروسي (فيكتور)، أن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح من فيروس "كورونا المستجد" ستجري على 60 متطوعًا. وقال ماكسيوتوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت : "لقد تم بالفعل تشكيل قائمة من المتطوعين لتجريب هذا اللقاح، وهناك من يرغب باختبار اللقاح على نفسه بين مصممي هذا العقار الطبي لأنهم واثقون من فعاليته وسلامته".. مضيفا "أن المختص إيلناز عمادالدينوف، وهو المصمم الرئيسي لهذا اللقاح، أصر على تسجيل اسمه في القائمة".
كورونا في إسرئيل

نسبة الخطر 16.3%.. ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 10505 حالات

أعلنت وزارة الصحة بالكيان الإسرائيلي، أن عدد حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بنسبة 16.3% خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، مع حاجة 132 حالة لأجهزة التنفس الأصطناعي بارتفاع بنسبة 6%. مشيرة إلى أن القدس المحتلة سلجت أعلى عدد من الإصابات، حيث بلغ العدد 1821 حالة، ثم ياتي بعدها بلدة بيني براك بـ1761. وقال مسؤولون في قطاع الصحة، إنه اعتبارا من اليوم السبت، يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 10 آلاف و505 حالة، فيما شهد عدد الحالات الخطيرة قفزة كبيرة.
مروحية بريطانية

بريطانيا تحارب «كورونا» بمروحيات السلاح الملكي

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، تعزيز حجم وحدة الطوارئ المدنية (CCU) لإنشاء قوة دعم لمكافحة تفشي فيروس كورونا COVID-19 بقوام 20000، حيث تكافح قوات الشرطة في البلاد وخدمات مركز الصحة الوطني من أجل التعامل مع الجائحة. وفي محاولة للمساعدة في مكافحة "كوفيد 19"، أنشأت وزارة الدفاع قوة مهام مشتركة لطائرات هليكوبتر مشتركة بقوة 300 فرد لنقل المرضى الحرجين جوًا من المناطق النائية إلى المستشفيات الكبرى. وسيتم نقل طائرات الهليكوبتر وصيانتها في مناطق مختلفة عبر المملكة المتحدة، وفقا لما أعلنته صفحة القوات الجوية الملكية عبر تويتر.
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البرازيل تتخطى حاجز الألف وفاة بفيروس كورونا

باتت البرازيل أول دولة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي تتخطى حاجز الألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إذ سجلت 1,065 وفاة و19,638 إصابة، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز. ويطبّق معظم حكام الولايات البرازيلية فرْض تدابير حجرٍ صحي، غير أن رئيس الدولة جايير بولسونارو يواصل تحدي القيود ويشكك في مدى خطورة الأمر، ويقول مسؤولون في وزارة الصحة البرازيلية إنه من غير المتوقع أن يسجل تفشّي الوباء ذروةً في الأسابيع القليلة المقبلة. فيما تتزايد المخاوف من خروج الأمور عن السيطرة، لا سيما في المناطق الأكثر فقرا وازدحاما حيث يتعذر تطبيق التباعد الاجتماعي.
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بريطانيا - كورونا

تشديد قواعد حظر التجول في إسبانيا بسبب «كورونا»

بدأت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حظر تجول مشدد ومثير للجدل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد قال مطلع الأسبوع الجاري، إن جميع العاملين في القطاعات غير الأساسية يتعين عليهم البقاء في منازلهم حتى 9 أبريل المقبل، وهو إجراء من المتوقع أن يؤثر بشكل خاص على أعمال البناء وأجزاء كبيرة من الصناعة. وكان يسمح من قبل ذلك لجميع المواطنين الذين لا يستطيعون العمل من المنزل بمواصلة الذهاب من وإلى أماكن عملهم في إطار حالة الطوارئ المعلنة منذ 15 مارس.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
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