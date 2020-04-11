البرازيل تتخطى حاجز الألف وفاة بفيروس كورونا

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٧ م

رئيس البرازيل

باتت البرازيل أول دولة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي تتخطى حاجز الألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إذ سجلت 1,065 وفاة و19,638 إصابة، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز. ويطبّق معظم حكام الولايات البرازيلية فرْض تدابير حجرٍ صحي، غير أن رئيس الدولة جايير بولسونارو يواصل تحدي القيود ويشكك في مدى خطورة الأمر، ويقول مسؤولون في وزارة الصحة البرازيلية إنه من غير المتوقع أن يسجل تفشّي الوباء ذروةً في الأسابيع القليلة المقبلة. فيما تتزايد المخاوف من خروج الأمور عن السيطرة، لا سيما في المناطق الأكثر فقرا وازدحاما حيث يتعذر تطبيق التباعد الاجتماعي.

وثمة أيضا مخاوف من اجتياح الوباء مجتمعات السكان الأصليين في البرازيل والذين يقول الخبراء إنهم أكثر عرضة للخطر لنقص دفاعاتهم الطبيعية للأمراض الخارجية. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، توفّي فتى من السكان الأصليين في مستشفى بولاية رورايما الشمالية، ليسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس لشخص يعيش في