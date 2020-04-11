قبل شم النسيم.. ضبط 3 أطنان رنجة فاسدة

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

رنجة - أرشيفية

تشن قوات مباحث التموين حملات مبكرة، لضبط الخارجين على القانون، من حائزى المواد الغذائية الفاسدة، والذين يعتزمون بانعدام ضمير طرحها في الأسواق، وبيعها للناس لتناولها بالرغم من علمهم بأن منتجاتهم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدامي، علاوة على كونها منتجات غذائية مجهولة المصدر، لا تحمل بيانات إنتاج وتصنيع أو تاريخ صلاحية، مستخدمين فى ذلك الغش والتدليس على الناس، وفى هذا السياق استهدفت قوات الحملة مخزن أسلحة مملحة ومدخنة فاسدة، وضبطت ما بها قبل طرحها بالأسواق.

تمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بالوراق، لاتهامه بحيازة 3 طن أسماك مدخنة "رنجة"، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة