ضبط عاطلين يتاجران في الهروين بأوسيم وبحوزتهما أسلحة

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م

هروين - أرشيفية

"شابين عاطلين عن العمل، وبدلًا من البحث عن الكسب الشريف، اتجها إلى تجارة المخدرات، إذ يتحصلان على كمية كبيرة منها، ويقومان بتجزأتها وبيعها لعملائهما بمناطق متفرقة بشمال الجيزة، كما أنهما يحوزان أسلحة وذخيرة تنفيذًا لأغراضهما الإجرامية"، تلك هي المعلومات التي وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بشان متهمين يُشتبه في تجارتهما بمخدر الهروين، ومن ثم صدرت تعليمات أمنية برصد أماكن ترددهما وإعداد أكمنة لضبطهما متلبسين بارتكاب جريمة الاتجار في المخدرات.

نشرت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أكمنة تمكنت من القبض على العاطلين، وبالفعل كان بحيازتهما 530 جراما من مخدر الهيروين، وبندقية آلية وذخيرة بأوسيم، وحررت القوات ضدهما محضر اتهام بالاتجار بالمواد المخدرة، وورد في المحضر تفاصيل واقعة القبض عليهما، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق. وتبين في