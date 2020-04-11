بريطانيا تحارب «كورونا» بمروحيات السلاح الملكي

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م

مروحية بريطانية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، تعزيز حجم وحدة الطوارئ المدنية (CCU) لإنشاء قوة دعم لمكافحة تفشي فيروس كورونا COVID-19 بقوام 20000، حيث تكافح قوات الشرطة في البلاد وخدمات مركز الصحة الوطني من أجل التعامل مع الجائحة. وفي محاولة للمساعدة في مكافحة "كوفيد 19"، أنشأت وزارة الدفاع قوة مهام مشتركة لطائرات هليكوبتر مشتركة بقوة 300 فرد لنقل المرضى الحرجين جوًا من المناطق النائية إلى المستشفيات الكبرى. وسيتم نقل طائرات الهليكوبتر وصيانتها في مناطق مختلفة عبر المملكة المتحدة، وفقا لما أعلنته صفحة القوات الجوية الملكية عبر تويتر.

وتنقل الأدوية والمعدات إلى مناطق محددة، إضافة إلى نقل المرضى أو الأطباء المتخصصين. تضم فرقة العمل ما مجموعه 13 طائرة هليكوبتر وتشمل: 1. ثلاث مروحيات تابعة للبحرية الملكية ميرلين في وضع الاستعداد في RNAS Culdrose لدعم جنوب إنجلترا وجزر القنال وجزر سيلي. 2. ثلاث مروحيات من طراز RAF Puma في ثكنات نيلوز

وتنقل الأدوية والمعدات إلى مناطق محددة، إضافة إلى نقل المرضى أو الأطباء المتخصصين.

تضم فرقة العمل ما مجموعه 13 طائرة هليكوبتر وتشمل:

1. ثلاث مروحيات تابعة للبحرية الملكية ميرلين في وضع الاستعداد في RNAS Culdrose لدعم جنوب إنجلترا وجزر القنال وجزر سيلي.

2. ثلاث مروحيات من طراز RAF Puma في ثكنات نيلوز في موراي، اسكتلندا لدعم NHS في اسكتلندا وشمال إنجلترا.

3. ثلاث طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الملكي من طراز شينوك في سلاح الجو الملكي البريطاني أوديهام في هامبشاير.

4. اثنان من سلاح الجو في الجيش Wildcats على أهبة الاستعداد في RNAS Yeovilton في سومرست.

5 - انفصلت طائرتان هليكوبتر من سلاح الجو البري من Wildcat إلى RAF Leeming ، شمال يوركشاير ، لتغطية شمال إنجلترا.





