حتى إشعار آخر.. «كاف» يؤجل دوري الأبطال والكونفدرالية

تحرير:محمد جمال ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميا، تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية وتصفيات كأس العالم للسيدات، إلى أجل غير مسمى، في إطار المخاوف المتزايدة لفيروس كورونا المتسجد، ووالذي تفشى في معظم دول العالم، ومن بينها دول القارة السمراء.

وكانت فرق الزمالك والأهلي والوداد الرياضي والرجاء، تأهلت إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تأهلت فرق بيراميدز ونهضة بركان وحسنية أغادير وحوريا كوناكري لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية. نص بيان الكافـ: في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة بشأن (كوفيد 19)، ووسط الإغلاق في معظم البلدان، قررت