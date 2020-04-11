رياضة

حتى إشعار آخر.. «كاف» يؤجل دوري الأبطال والكونفدرالية

تحرير:محمد جمال ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م
أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميا، تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية وتصفيات كأس العالم للسيدات، إلى أجل غير مسمى، في إطار المخاوف المتزايدة لفيروس كورونا المتسجد، ووالذي تفشى في معظم دول العالم، ومن بينها دول القارة السمراء.
وكانت فرق الزمالك والأهلي والوداد الرياضي والرجاء، تأهلت إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تأهلت فرق بيراميدز ونهضة بركان وحسنية أغادير وحوريا كوناكري لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية. نص بيان الكافـ: في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة بشأن (كوفيد 19)، ووسط الإغلاق في معظم البلدان، قررت
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هاني رمزي: عرضت اللعب مجانا للأهلي وجوزيه منعني

صرح هاني رمزي لاعب الأهلي الأسبق، بأنه رفض العودة إلى النادي حين كان محترفا في الدوري السويسري، من أجل الاستمرار في أوروبا، وأنه حاول اللعب مجانا لمدة سنة في الأهلي لكن مانويل جوزيه لم يقبل، قائلا: "أتى صلاح حسني إلى سويسرا من أجل الحديث مع حسام حسن وإبراهيم حسن بشأن العودة إلى الأهلي وكنا نلعب في نفس الفريق فسألني عن إمكانية العودة معهما وأخبرته بأنني أرغب في الاستمرار بأوروبا، هذا الأمر كان محل حديث دائم مع حسام وإبراهيم حسن عن استمراري في أوروبا وعودتها إلى الأهلي وعدم التمكن من خوض فترة طويلة مثلي".
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ليفربول يعلن إصابة اسطورته بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، اليوم الجمعة، إصابة أسطورة النادي السير كيني دالجليش بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) . وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فقد دخل دالجليش المستشفى يوم الأربعاء الماضي، لعلاج عدوى تتطلب استخدام المضادات الحيوية الوريدية. وخضع دالجليش بعد ذلك لاختبار كورونا على الرغم من أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض من قبل، لكن نتيجة التحليل جاءت إيجابية، وقبل دخوله المستشفى، اختار دالجليش عزل نفسه طواعية لفترة أطول من الموصى بها مع عائلته.
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طارق يحيى: الزمالك لا يمانع منح الدوري للأهلي

أكد طارق يحي نجم الزمالك السابق، أن ناديه لا يسعى لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، بسبب ابتعاده عن المنافسة على اللقب، كما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام. وتحدث يحيى في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ينظر لحياة المواطن المصري، وليس خسارة لقب الدوري، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يحاصر الجميع".
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الزمالك: لا يمكن توقع نصف نهائي دوري الأبطال

أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، بصفقات الفريق المنضمة من دول شمال إفريقيا، وقال أنور، في حديثه للإذاعة المغربية: "جميع لاعبينا العرب كبار، سواء المغاربة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب، أو التونسي فرجاني ساسي". وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "إنهم من أفضل اللاعبين المحترفين، الذي شاهدتم في الزمالك، والدوري المصري استفاد من تواجدهم، ومن قبلهم حميد أحداد المعار للرجاء المغربي، وتمتاز هذه المجموعة بالأخلاق والالتزام، بجانب المستوى الفني المميز، وهو ما أفاد الزمالك".
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موسيماني عن الخسارة أمام الأهلي: قرارات تحكيمية

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أن الموسم الحالي أفضل لفريقه من الموسم الماضي، على الرغم من الخروج من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الأهلي بربع نهائي المسابقة. وتحدث موسيماني في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، قائلًا :" لقد حققنا خطوات كبيرة هذا الموسم أفضل من العام على الرغم أننا في المركز الثاني ببطولة.. فزنا بكأس تيليكوم كما صعدنا إلى الدور نصف النهائي من كأس إم تي إن".
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كاف عن تأجيل نصف نهائي الأبطال: جزء من الافتراضات

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن بطولة الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، لا تزال في موعدها بشهري يناير وفبراير المقبلين، وأن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بسبب فيروس كورونا، جزء من الافتراضات. ?وقال رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة "ليموند" الفرنسية: "قررنا تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بناءً على ما طلبته الاتحادات، وهذا القرار مفروضاً مع تعليق العديد من الخطوط الجوية، وصعوبة التحاق اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا بمنتخباتهم، سننتظر حتى نعرف متى سيمكننا لعب المباريات".
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هل يتم إلغاء دوري الأبطال؟.. أمين عام الـ"كاف" يجيب

أكد عبد المنعم باه، القائم بأعمال أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة قارية في الوقت الحالي، مشيراً أن كاف يتابع الموقف العالمي يوماً بيوم مع الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية لكل دولة، جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين عبر الإنترنت. وبدأ باه، حديثه، قائلًا: "الوضع الحالي كما تعرفون أننا قمنا بتعليق كل الأنشطة من حيث المسابقات، وورش العمل وغيرها، والتي كانت مقررة في مارس وإبريل، ونتابع تطور الموقف مع مختلف الشركاء مثل الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية".
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