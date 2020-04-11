رياضة

حتى إشعار آخر.. «كاف» يؤجل دوري الأبطال والكونفيدرالية

تحرير:محمد جمال ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م
أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًّا، تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية وتصفيات كأس العالم للسيدات، إلى أجل غير مسمى، في إطار المخاوف المتزايدة لفيروس كورونا المتسجد، والذي تفشى في معظم دول العالم، ومن بينها دول القارة السمراء.
وكانت فرق الزمالك والأهلي والوداد الرياضي والرجاء، تأهلت إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تأهلت فرق بيراميدز ونهضة بركان وحسنية أغادير وحوريا كوناكري لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية. نص بيان الكاف: في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة بشأن (كوفيد 19)، ووسط الإغلاق في معظم البلدان، قررت
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هالاند: لا أهتم برغبة الأندية في ضمي وأشبه «إبرا»

أعرب إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، عن سعادته باهتمام العديد من الأندية بضمه في الصيف المقبل. هالاند انتقل في الشتاء الماضي من ريد بول سالزبورج إلى بوروسيا دورتموند، وتألق بقميص الفريق الألماني في الدوري ودوري أبطال أوروبا. وقال هالاند في تصريحات لمجلة "FourFourTow" الإنجليزية: "لقد رأيت المدرج الأصفر من قبل، لكنهم أظهروا لي ما يمكن لهم القيام به من أجلي وزملائي". وأضاف: "كان لدي شعور جيد بشأن دورتموند منذ اللحظة الاولى، ولهذا السبب أنا هنا، أحببت النادي وتاريخه، والأشخاص والإدارة، لذلك قررت أن دورتموند كان الخيار الأفضل".
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طارق العشري: استكمال الدوري صعب لهذا السبب

أكد طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، دعمه لفكرة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق بالدوري، وقال العشري: "بالطبع أنا مع تقليص عدد الأجانب في أندية الدوري الممتاز، نحن نتعاقد مع أجانب ليسوا من المستوى الأول أو الثاني". وأضاف: "إذا نظرنا للدوري، سنجد أن الأجانب المميزين هم من ينتمون لشمال أفريقيا، كثرة الأجانب بالتأكيد له تأثير سلبي على منتخب مصر، وأشار طارق إلى وجود عدد كبير من الأجانب يؤثر على وجود اللاعب المصري في الملعب، وبالتالي يخلق أزمة للمنتخب، على سبيل المثال في مركز المهاجم، نحن نعاني بشدة بسبب هذا الأمر".
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هاني رمزي: عرضت اللعب مجانا للأهلي وجوزيه منعني

صرح هاني رمزي لاعب الأهلي الأسبق، بأنه رفض العودة إلى النادي حين كان محترفا في الدوري السويسري، من أجل الاستمرار في أوروبا، وأنه حاول اللعب مجانا لمدة سنة في الأهلي لكن مانويل جوزيه لم يقبل، قائلا: "أتى صلاح حسني إلى سويسرا من أجل الحديث مع حسام حسن وإبراهيم حسن بشأن العودة إلى الأهلي وكنا نلعب في نفس الفريق فسألني عن إمكانية العودة معهما وأخبرته بأنني أرغب في الاستمرار بأوروبا، هذا الأمر كان محل حديث دائم مع حسام وإبراهيم حسن عن استمراري في أوروبا وعودتها إلى الأهلي وعدم التمكن من خوض فترة طويلة مثلي".
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الزمالك: لا يمكن توقع نصف نهائي دوري الأبطال

أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، بصفقات الفريق المنضمة من دول شمال إفريقيا، وقال أنور، في حديثه للإذاعة المغربية: "جميع لاعبينا العرب كبار، سواء المغاربة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب، أو التونسي فرجاني ساسي". وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "إنهم من أفضل اللاعبين المحترفين، الذي شاهدتم في الزمالك، والدوري المصري استفاد من تواجدهم، ومن قبلهم حميد أحداد المعار للرجاء المغربي، وتمتاز هذه المجموعة بالأخلاق والالتزام، بجانب المستوى الفني المميز، وهو ما أفاد الزمالك".
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موسيماني عن الخسارة أمام الأهلي: قرارات تحكيمية

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أن الموسم الحالي أفضل لفريقه من الموسم الماضي، على الرغم من الخروج من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الأهلي بربع نهائي المسابقة. وتحدث موسيماني في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، قائلًا :" لقد حققنا خطوات كبيرة هذا الموسم أفضل من العام على الرغم أننا في المركز الثاني ببطولة.. فزنا بكأس تيليكوم كما صعدنا إلى الدور نصف النهائي من كأس إم تي إن".
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كاف عن تأجيل نصف نهائي الأبطال: جزء من الافتراضات

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن بطولة الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، لا تزال في موعدها بشهري يناير وفبراير المقبلين، وأن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بسبب فيروس كورونا، جزء من الافتراضات. ?وقال رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة "ليموند" الفرنسية: "قررنا تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بناءً على ما طلبته الاتحادات، وهذا القرار مفروضاً مع تعليق العديد من الخطوط الجوية، وصعوبة التحاق اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا بمنتخباتهم، سننتظر حتى نعرف متى سيمكننا لعب المباريات".
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هل يتم إلغاء دوري الأبطال؟.. أمين عام الـ"كاف" يجيب

أكد عبد المنعم باه، القائم بأعمال أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة قارية في الوقت الحالي، مشيراً أن كاف يتابع الموقف العالمي يوماً بيوم مع الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية لكل دولة، جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين عبر الإنترنت. وبدأ باه، حديثه، قائلًا: "الوضع الحالي كما تعرفون أننا قمنا بتعليق كل الأنشطة من حيث المسابقات، وورش العمل وغيرها، والتي كانت مقررة في مارس وإبريل، ونتابع تطور الموقف مع مختلف الشركاء مثل الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية".
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