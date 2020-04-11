تونس ترسل بعثة طبية إلى إيطاليا لمكافحة «كورونا»

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١١ م

البعثة التونسية

أرسلت تونس اليوم السبت بعثة طبية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وغادرت البعثة في طائرة عسكرية نحو مطار مدينة ميلانو عاصمة إقليم لومبارديا ، الأكثر تضررا بالفيروس في ايطاليا. وقال بيان الرئاسة التونسية إن "البعثة ستعاضد مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس كورونا في هذا البلد الصديق". وتضم البعثة ممرضين وأطباء متطوعين مختصين في التخدير والانعاش الطبي وفي الأمن البيولوجي. وتعد ايطاليا القريبة من تونس وتضم أكثر من 200 الف مهاجر تونسي، البلد الأكثر تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

فقد تسبب الفيروس في وفاة أكثر من 18 ألفا في هذا البلد. وأعلنت تونس عن 671 اصابة مؤكدة و25 حالة وفاة بالفيروس حتى يوم أمس الجمعة. وفي وقت سابق سجلت أعداد الإصابات والفوقيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، انخفاضا طفيفا، إذ فقد 570 شخصا حياتهم بالوباء، الجمعة، مقارنة مع 610 وفاة في اليوم السابق. كما