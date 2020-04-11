«عايزين نت».. موظفة تدفع حياتها ثمنًا لهذا الطلب

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م

أرشيفية

بلاغ ورد إلى شرطة النجدة بالمنيا، يفيد بمقتل "م-ا" 59 عاماً موظفة، أثر إصابتها بعدة طعنات في الوجه والرقبة والصدر بمسكنها، وعلى الفور هرعت سيارات النجدة والإسعاف إلى محل البلاغ، فأكد المسعفون مصرع المجني عليها قبل وصولهم بوقت طويل، وأنها قُتلت بوحشية بطعنات نافذة في العنق والوجه، وأن الطعنات كانت غائرة وقطعت أوردة العنق مما تسبب في مصرع المجني عليها على الفور، واتهم أبناء المجني عليها والدهم "ع" 62 عاماً بالمعاش، بقتل أمهم، موضحين أنه عنيف وبخيل، ودائم سبهم وإهانتهم والتعدي عليهم، وزادت عصبيته وهمجيته معهم بعد خروجه على المعاش.

وأكد الأبناء أن والدهم داوم على البقاء في المنزل، والتشاجر معهم ووالدتهم المجني عليها طوال الوقت، موضحين أنهم طلبوا موافقته على تركيب "راوتر" لتوصيل الإنترنت بالمنزل، وعرضت والدتهم عليه الأمر، فوبخها على التكلفة، فأكدت له أنها ستتحملها من راتبها، علاوة على اعتزام نجلها تقاسم الباقة مع عدد من جيرانهم