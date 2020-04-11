نسبة الخطر 16.3%.. ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 10505 حالات

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٤ م

كورونا في إسرئيل

أعلنت وزارة الصحة بالكيان الإسرائيلي، أن عدد حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بنسبة 16.3% خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، مع حاجة 132 حالة لأجهزة التنفس الأصطناعي بارتفاع بنسبة 6%. مشيرة إلى أن القدس المحتلة سلجت أعلى عدد من الإصابات، حيث بلغ العدد 1821 حالة، ثم ياتي بعدها بلدة بيني براك بـ1761. وقال مسؤولون في قطاع الصحة، إنه اعتبارا من اليوم السبت، يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 10 آلاف و505 حالة، فيما شهد عدد الحالات الخطيرة قفزة كبيرة.

ومن بين العدد الأخير، هناك 191 حالة خطيرة، بارتفاع بنسبة 6.5% على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، بما في ذلك 132 شخصا في حاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي، بارتفاع بنسبة 4ر16%. وقال مسؤولو قطاع الصحة أن عدد الوفيات ما زال عند 95 شخصا. وكانت إسرائيل، رفعت حظر التجول والقيود الأخرى المفروضة على الإسرائيليين