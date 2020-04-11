3 شهداء و43 مصابا.. «الأطباء» تكشف حصيلة ضحايا كورونا من الجيش الأبيض

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١١ م

الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء

أصدرت نقابة الأطباء، اليوم السبت، بيانا رسميا، كشفت فيه حصيلة ضحايا الجيش الأبيض من فيروس كورونا منذ ظهوره في مصر، مشيرة إلى أنه طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية، فإن ما تم حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بالفيروس المستجد، هو إصابة 43 طبيبًا واستشهاد 3 أطباء، اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل، وأضافت النقابة أن "الحصر ما زال مستمرا ومرشحا للزيادة"، داعية وزارة الصحة للإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبيه أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم بواجبها النقابي حيال أسرهم.

وطالبت النقابة، جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية. وشددت على جموع الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة، وعدم بدء العمل