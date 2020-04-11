تونس تفقد 500 ألف فرصة عمل بسبب غياب السياحة

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣١ م

تونس

تعانى تونس أزمة كبرى نتيجة توقف القطاع السياحي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ ملف البطالة يٌسيطر على الأزمات التي تعاني منها الدولة، بعد فقد الالآف وظائفهم. ويوفر القطاع السياحي التونسي نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 400 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وهو يساهم بنحو 14% من الناتج الوطني الخام، وهذا ما يجعل ركود الأنشطة السياحية يؤثر بشكل كبير على عدد من الأنشطة المرتبطة بالسياحة. وخلال الموسم السياحي الماضي شهدت السياحة التونسية تحسناً وانتعاشة، مما أدى إلى استقبال نحو 9.5 مليون سائح.

وأشار البنك المركزي التونسي في معطيات حديثة إلى أنه حتى 10 مارس الماضي، نمت العائدات بنحو 21.6% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019. غير أن المؤشرات تراجعت بشكل لافت، مما أدى إلى مطالبة عدد ممن حجزوا عطلاتهم الصيفية في تونس بالتراجع عن هذه الحجوزات. يذكر أن منظمة السياحة العالمية قد توقعت تراجعاً