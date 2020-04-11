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تونس تفقد 500 ألف فرصة عمل بسبب غياب السياحة

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣١ م
تونس
تونس
تعانى تونس أزمة كبرى نتيجة توقف القطاع السياحي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ ملف البطالة يٌسيطر على الأزمات التي تعاني منها الدولة، بعد فقد الالآف وظائفهم. ويوفر القطاع السياحي التونسي نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 400 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وهو يساهم بنحو 14% من الناتج الوطني الخام، وهذا ما يجعل ركود الأنشطة السياحية يؤثر بشكل كبير على عدد من الأنشطة المرتبطة بالسياحة. وخلال الموسم السياحي الماضي شهدت السياحة التونسية تحسناً وانتعاشة، مما أدى إلى استقبال نحو 9.5 مليون سائح.
وأشار البنك المركزي التونسي في معطيات حديثة إلى أنه حتى 10 مارس الماضي، نمت العائدات بنحو 21.6% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.  غير أن المؤشرات تراجعت بشكل لافت، مما أدى إلى مطالبة عدد ممن حجزوا عطلاتهم الصيفية في تونس بالتراجع عن هذه الحجوزات. يذكر أن منظمة السياحة العالمية قد توقعت تراجعاً
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قطر

قطر تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19»، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية. ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن 2474 حالة. واقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم من 1.7 مليون شخص، حتى صباح اليوم السبت، حسب بيانات نشرها موقع جامعة جونز هوبكنز، الذي يجمع إحصاءات حول الضحايا. وبلغ عدد المصابين 1698416 شخصا في 184 دولة حول العالم، وتوفي أكثر من 102607 آلاف شخص، وتم شفاء أكثر من 376 ألفًا.
حركة-حماس

حركة «حماس» تسلم 1000 وحدة حجر صحي لداخلية غزة

أنهت حركة حماس، إنشاء 1000 وحدة للحجر الصحي، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من وباء "كورونا"، وذلك بعد نحو أسبوعين من البدء في عملية الإنشاء. وقام المهندس روحي مشتهى ممثلا عن قيادة الحركة بتسليم وحدات الحجر الصحي بواقع 500 وحدة في شمال القطاع، 500 وحدة في جنوب القطاع، للجهات الحكومية ممثلة باللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية. وأشرف قائد حماس في غزة يحيي السنوار بالاشراف على بناء الوحدات التي تعد جزءا من الخطة الأساسية لمجابهة فيروس كورونا بغزة. وأكدت "حماس"، أن الشعب الفلسطيني، سيتخطى تداعيات أزمة "كورونا".
حركة-حماس

حركة «حماس» تسلم 1000 وحدة حجر صحي لداخلية غزة

أنهت حركة حماس، إنشاء 1000 وحدة للحجر الصحي، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من وباء "كورونا"، وذلك بعد نحو أسبوعين من البدء في عملية الإنشاء. وقام المهندس روحي مشتهى ممثلا عن قيادة الحركة بتسليم وحدات الحجر الصحي بواقع 500 وحدة في شمال القطاع، 500 وحدة في جنوب القطاع، للجهات الحكومية ممثلة باللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية. وأشرف قائد حماس في غزة يحيي السنوار بالاشراف على بناء الوحدات التي تعد جزءا من الخطة الأساسية لمجابهة فيروس كورونا بغزة. وأكدت "حماس"، أن الشعب الفلسطيني، سيتخطى تداعيات أزمة "كورونا".
أطول-رحلات-طيران-في-العالم-الدوحة-للوس-أنجلوس-منها

العراق يستأنف الرحلات الاستثنائية ويفتح أجواءه جزئيا

أعلن مدير عام سلطة الطيران المدني في العراق دريد يحيى جاسم عن استئناف الرحلات الاستثنائية، وفتح الأجواء والمطارات العراقية بشكل جزئي. وقال جاسم إنه "تم إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة مواطنينا العالقين في الخارج إلى البلاد، استنادا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفق توصيات وزارة الصحة في ضوء آلية التعامل مع العائدين للوطن خلال فترة تفشي كورونا". وأضاف أن هناك جهودا وأعمالا تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج.
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البعثة الطبية التونسية

تونس ترسل بعثة طبية إلى إيطاليا لمكافحة «كورونا»

أرسلت تونس اليوم السبت بعثة طبية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وغادرت البعثة في طائرة عسكرية نحو مطار مدينة ميلانو عاصمة إقليم لومبارديا ، الأكثر تضررا بالفيروس في ايطاليا. وقال بيان الرئاسة التونسية إن "البعثة ستعاضد مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس كورونا في هذا البلد الصديق". وتضم البعثة ممرضين وأطباء متطوعين مختصين في التخدير والانعاش الطبي وفي الأمن البيولوجي. وتعد ايطاليا القريبة من تونس وتضم أكثر من 200 الف مهاجر تونسي، البلد الأكثر تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.
فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
فيروس- كورونا (14)

ارتفاع أعداد مصابي كورونا بلبنان: لا نستطيع المواجهة

حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بشكل مخيف" بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع، مطالبا البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.
فيروس- كورونا (4)

سنغافورة تحظر دخول الزائرين لمواجهة «كورونا»

أعلنت سنغافورة، اليوم الأحد، أنها ستحظر دخول الزائرين إلى البلاد لفترات قصيرة أو المرور عبر مطارها، حيث تعتبر البلاد ملتقى طرق يستخدم على نطاق واسع للرحلات بين منطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا. وقالت وزارة الصحة إن الدخول لغير المواطنين بدءا من الساعة 11:59 من مساء غد الإثنين بالتوقيت المحلي سيقتصر على حاملي تصاريح العمل في "القطاعات الأساسية" مثل الرعاية الصحية، مشيرة إلى خطر متزايد لدخول حالات فيروس كورونا. يذكر أنه من بين 47 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد كان هناك 39 حالة قادمة من خارج البلاد ومن بينهم أجانب وكذلك سنغافوريون.
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