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العاملون بالرئاسة يتبرعون بـ20% من رواتبهم للعمالة غير المنتظمة

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٨ م
العمالة غي المنتظمة - أرشيفية
العمالة غي المنتظمة - أرشيفية
قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن العاملين برئاسة الجمهورية قرروا التبرع بنسبة 20% من رواتبهم لصالح صندوق تحيا مصر لمده 3 أشهر، مشيرا في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن القرار جاء بمبادرة من العاملين بالرئاسة لصالح العمالة غير المنتظمة الذين تأثرت دخولهم بأزمة فيروس كورونا المستجد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يوم الأربعاء الماضي، عن استقطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين من كورونا، داعيا المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة. وراهن مدبولي على التزام المواطن بتطبيق إجراءات
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الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

دفنهم حق إلهي.. الإفتاء تنتصر لشهداء كورونا

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واقعة رفض بعض المواطنين، دفن شهداء فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يجوز لأي إنسان أن يحرم أخاه الإنسان من هذا الحق الإلهي المتمثل في الدفن. وأوضح علام أن هذا التكريم الإلهي هو هبة من الله للإنسان حتى بعد موته وانتقاله إلى لقاء الله تعالى، لا فرق في ذلك بين مسلم أو غيره، ولا بين غني أو فقير، ولا بين صحيح أو مريض، موضحًا أن من أهم مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه التعجيلُ بتغسيله والصلاة عليه وتشييع جنازته ثم دفنه.
مصطفى مدبولي بالكمامة يتفقد مصانع الإسماعيلية

بالكمامة.. رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المصانع بالإسماعيلية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وعددا من المشروعات المقامة فيها، برفقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وحرص مدبولي على اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ خضع ومرافقوه لقياس درجة الحرارة والتعقيم، وارتدوا الكمامات، خلال الجولة التفقدية بالمنطقة، حيث تفقد رئيس الوزراء، مصنع شركة برودان، المختص بتصنيع الملابس الجاهزة للمدارس.
كورونا والحجر الصحي (9)

10525 إصابة و96 وفاة حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 96 حالة، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 10 آلاف و525 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن من بين الإصابات هناك 180 حالتهم حرجة، و 153حالتهم متوسطة، وحالة الـ8 آلاف و838 الآخرين بسيطة، لافتة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 1258 حالة. وأضافت الوزراة أن هناك 722 من المصابين يخضعون للعلاج فى المستشفيات، و6 آلاف و713 في منازلهم، و1044 حالة فى فنادق مخصصة.
عزل عمارة سكنية في الإسماعيلية

عزل عمارة سكنية والكشف على مخالطين لمصابين بكورونا في الإسماعيلية

قال المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، إنه تم عزل عمارة سكنية بمنطقة أرض الجمعيات التابعة لحي ثالث بالاسماعيلية، بعد اكتشاف حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا لسيدة، وتم تحويلها إلى مستشفى أبوخليفة المخصصة للعزل وبدء تلقي العلاج والمتابعة، موضحا أنه جرى الكشف على اثنين من المخالطين لتلك الحالة، خلال تفقده لعملية تعقيم ورش منطقة الموقف الجديد بحي ثالث.
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هالة-زايد

لماذا تأخر عقد مؤتمر وزيرة الصحة عن كورونا اليوم؟

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، أن سبب تأخر انعقاد مؤتمر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للإعلان عن آخر إحصاءات فيروس كورونا، هو اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء عبر خاصية الفيديو كونفرانس، إذ استمع إلى عرض من وزيرة الصحة خلال الاجتماع، حول موقف الحالات المصابة بالفيروس، وطريقة التعامل معها، والتي أكدت أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.
اجتماع الحكومة بالفيديو كونفرانس

قرارات وتوصيات.. الحكومة تواجه كورونا عبر الفيديو كونفرانس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديو كونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكدا أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
هالة-زايد

وزيرة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 21 حالة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 442، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 حالة، بعد تسجيل حالة جديدة، مضيفة خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرى الإعلام والصحة اليوم الأربعاء، أن حالات التعافي ارتفعت إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية 113 حالة،
الحجر- الصحي (1)

الصحة: حالتي وفاة بكورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 294 شخصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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