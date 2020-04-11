العاملون بالرئاسة يتبرعون بـ20% من رواتبهم للعمالة غير المنتظمة

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٨ م

العمالة غي المنتظمة - أرشيفية

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن العاملين برئاسة الجمهورية قرروا التبرع بنسبة 20% من رواتبهم لصالح صندوق تحيا مصر لمده 3 أشهر، مشيرا في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن القرار جاء بمبادرة من العاملين بالرئاسة لصالح العمالة غير المنتظمة الذين تأثرت دخولهم بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يوم الأربعاء الماضي، عن استقطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين من كورونا، داعيا المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة. وراهن مدبولي على التزام المواطن بتطبيق إجراءات