رياضة

طارق العشري: استكمال الدوري صعب لهذا السبب

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م
العشري
العشري
أكد طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، دعمه لفكرة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق بالدوري، وقال العشري: "بالطبع أنا مع تقليص عدد الأجانب في أندية الدوري الممتاز، نحن نتعاقد مع أجانب ليسوا من المستوى الأول أو الثاني". وأضاف: "إذا نظرنا للدوري، سنجد أن الأجانب المميزين هم من ينتمون لشمال أفريقيا، كثرة الأجانب بالتأكيد له تأثير سلبي على منتخب مصر، وأشار طارق إلى وجود عدد كبير من الأجانب يؤثر على وجود اللاعب المصري في الملعب، وبالتالي يخلق أزمة للمنتخب، على سبيل المثال في مركز المهاجم، نحن نعاني بشدة بسبب هذا الأمر".
وصرح: "تقليص عدد الأجانب يفيد المنتخب وكذلك يمنح اللاعبين الصغار فرصة المشاركة، هناك أجيال تختفي ولا تحصل على أي فرص للوجود". وتابع: "نحن في المصري نعاني بسبب قرار الاتحاد الدولي ومعاقبة النادي بإيقاف القيد حتى يناير المقبل، وبالتالي أي لاعب سيرحل سيشكل لنا أزمة، لأننا لن نستطيع تعويضه". وأضاف: "النشاط
اقرأ المزيد
هالاند

هالاند: لا أهتم برغبة الأندية في ضمي وأشبه «إبرا»

أعرب إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، عن سعادته باهتمام العديد من الأندية بضمه في الصيف المقبل. هالاند انتقل في الشتاء الماضي من ريد بول سالزبورج إلى بوروسيا دورتموند، وتألق بقميص الفريق الألماني في الدوري ودوري أبطال أوروبا. وقال هالاند في تصريحات لمجلة "FourFourTow" الإنجليزية: "لقد رأيت المدرج الأصفر من قبل، لكنهم أظهروا لي ما يمكن لهم القيام به من أجلي وزملائي". وأضاف: "كان لدي شعور جيد بشأن دورتموند منذ اللحظة الاولى، ولهذا السبب أنا هنا، أحببت النادي وتاريخه، والأشخاص والإدارة، لذلك قررت أن دورتموند كان الخيار الأفضل".
احمد-احمد (1)

حتى إشعار آخر.. «كاف» يؤجل دوري الأبطال والكونفيدرالية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًّا، تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية وتصفيات كأس العالم للسيدات، إلى أجل غير مسمى، في إطار المخاوف المتزايدة لفيروس كورونا المتسجد، والذي تفشى في معظم دول العالم، ومن بينها دول القارة السمراء.
هانى-رمزى-لاعب (1)

هاني رمزي: عرضت اللعب مجانا للأهلي وجوزيه منعني

صرح هاني رمزي لاعب الأهلي الأسبق، بأنه رفض العودة إلى النادي حين كان محترفا في الدوري السويسري، من أجل الاستمرار في أوروبا، وأنه حاول اللعب مجانا لمدة سنة في الأهلي لكن مانويل جوزيه لم يقبل، قائلا: "أتى صلاح حسني إلى سويسرا من أجل الحديث مع حسام حسن وإبراهيم حسن بشأن العودة إلى الأهلي وكنا نلعب في نفس الفريق فسألني عن إمكانية العودة معهما وأخبرته بأنني أرغب في الاستمرار بأوروبا، هذا الأمر كان محل حديث دائم مع حسام وإبراهيم حسن عن استمراري في أوروبا وعودتها إلى الأهلي وعدم التمكن من خوض فترة طويلة مثلي".
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق يحي

طارق يحيى: الزمالك لا يمانع منح الدوري للأهلي

أكد طارق يحي نجم الزمالك السابق، أن ناديه لا يسعى لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، بسبب ابتعاده عن المنافسة على اللقب، كما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام. وتحدث يحيى في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ينظر لحياة المواطن المصري، وليس خسارة لقب الدوري، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يحاصر الجميع".
كريم العراقي (1)

هل ينتقل كريم العراقي للأهلي أو الزمالك ؟ السقا يجيب

كشف عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي المصري، موقف الفريق من رحيل كريم العراقي ظهير أيمن الفريق والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. وصرح عبد الظاهر السقا عبر برنامج "وان تو" الإذاعي: "كريم ليس له بديل في صفوف الفريق، ونعاني أيضا من أزمة بسبب الحرمان من القيد ما يعوقنا عن إبرام أي صفقة، لذا لن نقبل برحيل أي لاعب عن الفريق". وواصل "المصري يعاني من مشاكل كبيرة دفاعيا بسبب كثرة الإصابات، ولا خيار آخر لدينا في ظل أزمة الحرمان من القيد".
أشرف صبحي - عمرو الجنايني‎

وزير الرياضة يتحدث عن مصير الدوري والاستعداد لطوكيو

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، أو استكماله بعد نهاية أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، يرجع إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة. وتحدث صبحي في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، قائلًا: "الوزارة لا تتدخل في الأمور الفنية، وإنما هو قرار مباشر من اللجنة الخماسية، وإنما يكون في القرارات القانونية الكبيرة فقط.. تواصلت مع عمرو الجنايني ولا يوجد أي مؤشرات حالية بإلغاء الدوري أو استكماله".
محمد-صلاح (1)

أسامة نبيه: لو شارك صلاح أمام أوروجواي لفاز الفراعنة

أكد أسامة نبيه المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لو شارك في مباراة أوروجواي بكأس العالم 2018 لحقق المنتخب الفوز، قائلا: "الظروف لم تخدم محمد صلاح في مونديال روسيا 2018، لم تكن هناك مشكلة محددة، وكنا في إيطاليا ونتابع صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا وتعرض للإصابة وهذا ما جعل صلاح خارج إطار الخدمة في هذا التوقيت، هذا كان الحلم الذي كنت تسعى له وكان لك دور في التأهل وتقدم مستوى عظيم، عندما تشعر أن هذا يضيع منك بالتأكيد يجعلك خارج الخدمة، وهذا ما شعر به صلاح".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]