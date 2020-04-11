طارق العشري: استكمال الدوري صعب لهذا السبب

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م

العشري

أكد طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، دعمه لفكرة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق بالدوري، وقال العشري: "بالطبع أنا مع تقليص عدد الأجانب في أندية الدوري الممتاز، نحن نتعاقد مع أجانب ليسوا من المستوى الأول أو الثاني". وأضاف: "إذا نظرنا للدوري، سنجد أن الأجانب المميزين هم من ينتمون لشمال أفريقيا، كثرة الأجانب بالتأكيد له تأثير سلبي على منتخب مصر، وأشار طارق إلى وجود عدد كبير من الأجانب يؤثر على وجود اللاعب المصري في الملعب، وبالتالي يخلق أزمة للمنتخب، على سبيل المثال في مركز المهاجم، نحن نعاني بشدة بسبب هذا الأمر".

وصرح: "تقليص عدد الأجانب يفيد المنتخب وكذلك يمنح اللاعبين الصغار فرصة المشاركة، هناك أجيال تختفي ولا تحصل على أي فرص للوجود". وتابع: "نحن في المصري نعاني بسبب قرار الاتحاد الدولي ومعاقبة النادي بإيقاف القيد حتى يناير المقبل، وبالتالي أي لاعب سيرحل سيشكل لنا أزمة، لأننا لن نستطيع تعويضه". وأضاف: "النشاط



وصرح: "تقليص عدد الأجانب يفيد المنتخب وكذلك يمنح اللاعبين الصغار فرصة المشاركة، هناك أجيال تختفي ولا تحصل على أي فرص للوجود".



وتابع: "نحن في المصري نعاني بسبب قرار الاتحاد الدولي ومعاقبة النادي بإيقاف القيد حتى يناير المقبل، وبالتالي أي لاعب سيرحل سيشكل لنا أزمة، لأننا لن نستطيع تعويضه".



وأضاف: "النشاط متوقف لفترة طويلة، نحن حاليا سوف نستعد ونبدء من الصفر، منذ زمن لم نحصل على تلك الراحة السلبية، ولسنا مثل أوروبا، الراحة تكون إيجابية".



واستمر: "نحتاج على الأقل 8 أسابيع من أجل الاستعداد، كل أندية الدوري تعيش نفس الأمر، لا يوجد أفضلية لنادٍ على آخر حالياً، الكل مترقب قرار عودة الدوري، لكن لو المد استمر لمنتصف مايو فمن الصعب استئناف الدوري".