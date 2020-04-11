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روسيا تبدأ اختبار سريري للقاح كورونا على 60 متطوعًا

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٩ م
محاولات لمواجهة تفشي كورونا
محاولات لمواجهة تفشي كورونا
أعلن رينات ماكسيوتوف المدير العام للمركز العلمي الحكومي الروسي (فيكتور)، أن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح من فيروس "كورونا المستجد" ستجري على 60 متطوعًا. وقال ماكسيوتوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت : "لقد تم بالفعل تشكيل قائمة من المتطوعين لتجريب هذا اللقاح، وهناك من يرغب باختبار اللقاح على نفسه بين مصممي هذا العقار الطبي لأنهم واثقون من فعاليته وسلامته".. مضيفا "أن المختص إيلناز عمادالدينوف، وهو المصمم الرئيسي لهذا اللقاح، أصر على تسجيل اسمه في القائمة".
وأوضح ماكسيوتوف أن التجارب السريرية ستجري على متطوعين أصحاء وفقًا للبروتوكول المعتمد، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون بالمشاركة في اختبار اللقاح. وتابع قائلا :"نحن نتلقى الكثير من الاتصالات الهاتفية بهذا الخصوص، من سكان منطقة نوفوسيبيرسك ومناطق أخرى من روسيا". كانت السلطات الصحية
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كورونا في إسرئيل

نسبة الخطر 16.3%.. ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 10505 حالات

أعلنت وزارة الصحة بالكيان الإسرائيلي، أن عدد حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بنسبة 16.3% خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، مع حاجة 132 حالة لأجهزة التنفس الأصطناعي بارتفاع بنسبة 6%. مشيرة إلى أن القدس المحتلة سلجت أعلى عدد من الإصابات، حيث بلغ العدد 1821 حالة، ثم ياتي بعدها بلدة بيني براك بـ1761. وقال مسؤولون في قطاع الصحة، إنه اعتبارا من اليوم السبت، يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 10 آلاف و505 حالة، فيما شهد عدد الحالات الخطيرة قفزة كبيرة.
مروحية بريطانية

بريطانيا تحارب «كورونا» بمروحيات السلاح الملكي

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، تعزيز حجم وحدة الطوارئ المدنية (CCU) لإنشاء قوة دعم لمكافحة تفشي فيروس كورونا COVID-19 بقوام 20000، حيث تكافح قوات الشرطة في البلاد وخدمات مركز الصحة الوطني من أجل التعامل مع الجائحة. وفي محاولة للمساعدة في مكافحة "كوفيد 19"، أنشأت وزارة الدفاع قوة مهام مشتركة لطائرات هليكوبتر مشتركة بقوة 300 فرد لنقل المرضى الحرجين جوًا من المناطق النائية إلى المستشفيات الكبرى. وسيتم نقل طائرات الهليكوبتر وصيانتها في مناطق مختلفة عبر المملكة المتحدة، وفقا لما أعلنته صفحة القوات الجوية الملكية عبر تويتر.
جاير-بولسونارو-رئيس-البرازيل (1)

البرازيل تتخطى حاجز الألف وفاة بفيروس كورونا

باتت البرازيل أول دولة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي تتخطى حاجز الألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إذ سجلت 1,065 وفاة و19,638 إصابة، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز. ويطبّق معظم حكام الولايات البرازيلية فرْض تدابير حجرٍ صحي، غير أن رئيس الدولة جايير بولسونارو يواصل تحدي القيود ويشكك في مدى خطورة الأمر، ويقول مسؤولون في وزارة الصحة البرازيلية إنه من غير المتوقع أن يسجل تفشّي الوباء ذروةً في الأسابيع القليلة المقبلة. فيما تتزايد المخاوف من خروج الأمور عن السيطرة، لا سيما في المناطق الأكثر فقرا وازدحاما حيث يتعذر تطبيق التباعد الاجتماعي.
سفن-بريطانية-في-بحر-الصين-الجنوبي

اتهامات لدول كبرى.. قرصنة من نوع خاص في زمن الكورونا

أصبحت المستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية سلاح الدول لمواجهة وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم، وفى الوقت الذى يحاول فيه العالم مواجهة هذا الوباء القاتل بشتى الطرق، نجد أنه على الجانب الآخر تنشط سياسات عدائية من بعض الدول تجاه نظرائها تتمثل فى السطو على سفن المستلزمات الطبية والوقائية من الفيروس مثل الكمامات والمطهرات وغيرها من الأجهزة الطبية الوقائية. ورغم تنحية الصراعات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم للتركيز على محاربة هذا الوباء جاءت عمليات القرصنة، بحجة أنها تواجه أزمة فى المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، لتصعد تلك الصراعات
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زيارة رئيس «الدوما» الروسي للبرلمان المصري

10 آلاف دولار غرامة نشر شائعات عن «كورونا» في روسيا

صادق مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات على قانون جنائي يعاقب من ينشر معلومات كاذبة عن الظروف المعيشية التي تهدد الحياة والصحة العام، بما في ذلك الأوبئة، وبناء على التعديلات الجديدة، فإن غرامة تصل إلى 700 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار) أو عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات ستفرض على الأفراد، الذين ينشرون معلومات كاذبة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد أن دخلت العاصمة موسكو ومناطق روسية أخرى، أمس الإثنين، اليوم الأول من العزل لمدة لم تحدد في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
كورونا في ايطاليا

إصابة 17 طفلا في موسكو بفيروس «كورونا»

كشفت السلطات الصحية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، عن إصابة 17 طفلا من بين المرضى الجدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال مقر عمليات السيطرة ومراقبة الوضع المتعلق بالفيروس في موسكو، إنه تم تأكيد إصابة 17 طفلا بالفيروس التاجي في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحا أن جميع المرضى، وكذلك أولئك الذين على اتصال وثيق بهم، يخضعون بالفعل للإشراف الطبي، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، فيما كشفت روسيا، اليوم، عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة بذلك إلى 1836 حالة في 71 منطقة من البلاد.
فيروس- كورونا (8)

روسيا تعلن عن تطوير 7 نماذج للقاحات «كورونا»

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية، اليوم السبت، أنها طورت 7 نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة، قولها: "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية 7 نماذج للقاحات مُهندسة جينيً تم جمعها من بروتينات مدمجة كل منها يحتوي على محددات مستضدية أي أجزاء تتفاعل مع الفيروس"، مضيفة: "المهمة الحالية هي اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: الأوضاع مع «كورونا» ستتغير للأفضل قريبًا

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الوضع حول تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد سيتغير نحو الأفضل، وذلك مسألة وقت لا أكثر، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية. وقال بوتين، أثناء اجتماع عقده اليوم الخميس مع ممثلين عن قطاع الأعمال، إن تفشى كورونا في البلاد يشكل إحدى مشكلتين جوهريتين يواجههما الآن الاقتصاد الروسي. وتابع مخاطبا رجال الأعمال الروس: "تتابعون ما يجري في بلدنا وخارجها، لدينا مشكلتان، هما الانهيار الفعلى في سوق النفط وانتشار هذا الفيروس".
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