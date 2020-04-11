بعد ظهور كورونا بين البائعين.. بورسعيد تتحرك ضد الأسواق العشوائية
تحرير:أميرة إبراهيم
١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م
إزالة الأسواق العشوائية في بورسعيد
على خلفية ظهور حالة إيجابية لأحد العاملين بسوق ستوتة مخالطة لعدد كبير من المواطنين، أجريت التحاليل اللازمة أمس، لحالات الاشتباة بالمحافظة، والتي ظهر خلالها وجود حالة ايجابية لمواطن كان يعمل على فرشة لأحد الباعة الجائلين بسوق ستوتة، علاوة على "نصبة شاي بنفس السوق"، وفي أحد محلات صناعة الحلويات بحي العرب، ما يؤكد خطورة المخالطة في هذه الأماكن، وتنقل أصحاب الحالات الإيجابية بشكل خطير بين أكبر عدد من المواطنين.
وناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أصحاب المحلات المغلقة التي قامت بتغيير نشاطها إلى نشاط تخزيني، بفتح محلاتهم لبيع الخضراوات والفاكهة، وكذلك المهن الحرفية، حيث إنه من غير المسموح بعد الآن وجود أي أسواق عشوائية في أي منطقة من أحياء المحافظة المختلفة والتي تمثل أخطر البؤر لانتشار فيروس كورونا،
وناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أصحاب المحلات المغلقة التي قامت بتغيير نشاطها إلى نشاط تخزيني، بفتح محلاتهم لبيع الخضراوات والفاكهة، وكذلك المهن الحرفية، حيث إنه من غير المسموح بعد الآن وجود أي أسواق عشوائية في أي منطقة من أحياء المحافظة المختلفة والتي تمثل أخطر البؤر لانتشار فيروس كورونا، ومن هنا كان القرار الذي بدأ تنفيذه بإزالة عشوائيات سوق الروضة أمس حفاظًا على حياة المواطنين، وسيتم إزالة باقي الأسواق تباعا وفورا.
ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات المغلقة التي تقوم بنشاط تخزيني، كما ناشد المواطنين مرة أخرى بعدم التكالب أو الازدحام لشراء وتخزين السلع التي تتوافر بشكل طبيعي بالمحافظة، علاوة على وجود احتياطي استراتيجي لكل السلع التموينية والغذائية.
وحذر المحافظ من أنه لن يتم السماح بوجود أي تعديات على أملاك الدولة والشارع والإضرار بسلامة المواطنين ومن بينها وضعية الأسواق العشوائية، وسيتم التعامل مع مختلف التعديات بكل حزم طبقًاً للقانون.
وبالفعل تحركت الاجهزة التنفيذيه بقيادة اللواء محمد عامر المستشار الفني لمحافظة بورسعيد وعادل عبدالفتاح رئيس حي العرب وشرطة مرافق بورسعيد بحملة مكبرة لإزالة سوق ستوتة العشوائي بنطاق حي العرب، واستكمال إزالة الأسواق العشوائية بنطاق المحافظة وإزالة الاشغالات المقامة على أرض الدولة، والتي تسبب الازدحام والتكدس بنطاق المنطقة.
وقامت الأجهزة التنفيذية أمس أيضًا بإزالة سوق الروضة العشوائي، وتواصل جهودها للانتهاء من كل الإشغالات والمناطق العشوائية بمختلف أحياء المحافظة.