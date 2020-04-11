بعد ظهور كورونا بين البائعين.. بورسعيد تتحرك ضد الأسواق العشوائية

تحرير:أميرة إبراهيم ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م

إزالة الأسواق العشوائية في بورسعيد

على خلفية ظهور حالة إيجابية لأحد العاملين بسوق ستوتة مخالطة لعدد كبير من المواطنين، أجريت التحاليل اللازمة أمس، لحالات الاشتباة بالمحافظة، والتي ظهر خلالها وجود حالة ايجابية لمواطن كان يعمل على فرشة لأحد الباعة الجائلين بسوق ستوتة، علاوة على "نصبة شاي بنفس السوق"، وفي أحد محلات صناعة الحلويات بحي العرب، ما يؤكد خطورة المخالطة في هذه الأماكن، وتنقل أصحاب الحالات الإيجابية بشكل خطير بين أكبر عدد من المواطنين.

وناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أصحاب المحلات المغلقة التي قامت بتغيير نشاطها إلى نشاط تخزيني، بفتح محلاتهم لبيع الخضراوات والفاكهة، وكذلك المهن الحرفية، حيث إنه من غير المسموح بعد الآن وجود أي أسواق عشوائية في أي منطقة من أحياء المحافظة المختلفة والتي تمثل أخطر البؤر لانتشار فيروس كورونا،