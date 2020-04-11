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بعد ظهور كورونا بين البائعين.. بورسعيد تتحرك ضد الأسواق العشوائية

تحرير:أميرة إبراهيم ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م
إزالة الأسواق العشوائية في بورسعيد
إزالة الأسواق العشوائية في بورسعيد
على خلفية ظهور حالة إيجابية لأحد العاملين بسوق ستوتة مخالطة لعدد كبير من المواطنين، أجريت التحاليل اللازمة أمس، لحالات الاشتباة بالمحافظة، والتي ظهر خلالها وجود حالة ايجابية لمواطن كان يعمل على فرشة لأحد الباعة الجائلين بسوق ستوتة، علاوة على "نصبة شاي بنفس السوق"، وفي أحد محلات صناعة الحلويات بحي العرب، ما يؤكد خطورة المخالطة في هذه الأماكن، وتنقل أصحاب الحالات الإيجابية بشكل خطير بين أكبر عدد من المواطنين.
وناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أصحاب المحلات المغلقة التي قامت بتغيير نشاطها إلى نشاط تخزيني، بفتح محلاتهم لبيع الخضراوات والفاكهة، وكذلك المهن الحرفية، حيث إنه من غير المسموح بعد الآن وجود أي أسواق عشوائية في أي منطقة من أحياء المحافظة المختلفة والتي تمثل أخطر البؤر لانتشار فيروس كورونا،
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الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

دفنهم حق إلهي.. الإفتاء تنتصر لشهداء كورونا

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واقعة رفض بعض المواطنين، دفن شهداء فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يجوز لأي إنسان أن يحرم أخاه الإنسان من هذا الحق الإلهي المتمثل في الدفن. وأوضح علام أن هذا التكريم الإلهي هو هبة من الله للإنسان حتى بعد موته وانتقاله إلى لقاء الله تعالى، لا فرق في ذلك بين مسلم أو غيره، ولا بين غني أو فقير، ولا بين صحيح أو مريض، موضحًا أن من أهم مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه التعجيلُ بتغسيله والصلاة عليه وتشييع جنازته ثم دفنه.
مصطفى مدبولي بالكمامة يتفقد مصانع الإسماعيلية

بالكمامة.. رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المصانع بالإسماعيلية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وعددا من المشروعات المقامة فيها، برفقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وحرص مدبولي على اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ خضع ومرافقوه لقياس درجة الحرارة والتعقيم، وارتدوا الكمامات، خلال الجولة التفقدية بالمنطقة، حيث تفقد رئيس الوزراء، مصنع شركة برودان، المختص بتصنيع الملابس الجاهزة للمدارس.
كورونا والحجر الصحي (9)

10525 إصابة و96 وفاة حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 96 حالة، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 10 آلاف و525 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن من بين الإصابات هناك 180 حالتهم حرجة، و 153حالتهم متوسطة، وحالة الـ8 آلاف و838 الآخرين بسيطة، لافتة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 1258 حالة. وأضافت الوزراة أن هناك 722 من المصابين يخضعون للعلاج فى المستشفيات، و6 آلاف و713 في منازلهم، و1044 حالة فى فنادق مخصصة.
عزل عمارة سكنية في الإسماعيلية

عزل عمارة سكنية والكشف على مخالطين لمصابين بكورونا في الإسماعيلية

قال المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، إنه تم عزل عمارة سكنية بمنطقة أرض الجمعيات التابعة لحي ثالث بالاسماعيلية، بعد اكتشاف حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا لسيدة، وتم تحويلها إلى مستشفى أبوخليفة المخصصة للعزل وبدء تلقي العلاج والمتابعة، موضحا أنه جرى الكشف على اثنين من المخالطين لتلك الحالة، خلال تفقده لعملية تعقيم ورش منطقة الموقف الجديد بحي ثالث.
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خيام بمستشفيات بورسعيد للكشف الأولي عن كورونا

لمواجهة كورونا.. خيام بمستشفيات بورسيعد لتشخيص حالات ارتفاع الحرارة

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتركيب خيام بجميع المستشفيات للكشف الأولى عن كل من يعانى من ارتفاع درجات الحرارة، التى تعتبر من أكثر أعراض فيروس كورونا المستجد شيوعا، وذلك قبل دخول المريض المستشفى، كإجراء احترازى وقائى منعا لنقل العدوى للمستشفيات في حال ظهور اي حالة إيجابية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب كورونا..وزارة الطيران: إلغاء العمل بنظام البصمة

أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانا مساء اليوم، قالت فيه، إنه في إطار استمرار الجهود الاحترازية التي تنتهجها الوزارة وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم جميع المباني والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، مشيره إلى أنه استمرت لليوم الثالث حملة التعقيم والتطهير الموسعة لتشمل كلا من: مبنى سلطة الطيران المدني المصري، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بتعقيم جميع المداخل والمخارج وكافة القطاعات و الإدارات.
فيروس- كورونا (1)

إخلاء 5 آلاف طالب من المدن الجامعية في الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، البدء في تنفيذ خطة لإخلاء المدن الجامعية من الطلاب منذ صباح اليوم الأحد، للاستعداد لعملية تطهير وقائي لجميع الغرف، والمطاعم، والملاعب، والحمامات، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس «كورونا»، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار مجلس الوزراء بوقف جميع الأنشطة والفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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