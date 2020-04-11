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لهذه الأسباب «إتش سي» تتوقع تأخر تعافي الاقتصاد المصري

تحرير:أحمد البرماوي ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٣ م
الاقتصاد
الاقتصاد
توقع تقرير لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر المقبل. وبحسب تقرير للشركة اليوم السبت عن توقعاتها بشأن أزمة انتشار فيروس كورونا فإنه باحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عند 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020، ويأتي هذا التوقع ليكون أعلى قليلا من توقعات سابقة للشركة والذي جاء فيها السعر 16.26 جنيه في نهاية ديسمبر. ويبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاليا 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، إن معدل التضخم قد يتسارع ليصل إلى 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر.وأضافت أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا قد تؤدي إلى استقرار في سعر الجنيه المصري.وبحسب مونيت فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في أعقاب إعلان انتشار فيروس
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محمد-سعفان

الاثنين المقبل بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، الاثنين المقبل، والمقدرة بـ1500 جنيه على مدار 3 أشهر، بواقع 500 جنيه لكل شهر، وذلك لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيرا إلى أن المنحة تعد مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأضاف سعفان، في تصريحات له اليوم، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءا من الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على الهاتف المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف، تحدد يوم ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 731 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1696 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

1.5 مليون جنيه مساعدات عاجلة للأسر الفقيرة لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، السبت، أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة للوزارة قدمت 1.5 مليون جنيه مساعدات نقدية استثنائية عاجلة لما يقرب من 7 ألاف مستفيد من التكافل الاجتماعي من الأسر الأشد احتياجًا لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة، أن المساعدات العاجلة تمت توزيعها عبر بطاقات ميزة بالتعاون مع بنك مصر وذلك تيسيرا على عملاء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي. كما قدمت المؤسسة 1.378 مليون كتعويضات للمضارين من أحدث السيول بمنطقة عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو.

3 أسباب دفعت الحكومة لخفض أسعار البنزين 25 قرش فقط

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، السبت، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتخفيض أسعار الوقود الذي تم إقراره أمس وبدأ تنفيذه من الثامنة صباح اليوم. وقررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود، خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، لتصل إلى 8.50 جنيه للتر بنزين 95 بدلا من 8.75 جنيه، و7.50 جنيه للتر بنزين 92 بدلا من 7.75 جنيه، و6.25 جنيه للتر بنزين 80 بدلا من 6.50 جنيه. كما قررت اللجنة تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن، فيما أبقت اللجنة على أسعار السولار والبوتاجاز وباقي المواد البترولية كما هي دون تغيير.
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