حركة «حماس» تسلم 1000 وحدة حجر صحي لداخلية غزة

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٥ م

حركة حماس

أنهت حركة حماس، إنشاء 1000 وحدة للحجر الصحي، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من وباء "كورونا"، وذلك بعد نحو أسبوعين من البدء في عملية الإنشاء. وقام المهندس روحي مشتهى ممثلا عن قيادة الحركة بتسليم وحدات الحجر الصحي بواقع 500 وحدة في شمال القطاع، 500 وحدة في جنوب القطاع، للجهات الحكومية ممثلة باللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية. وأشرف قائد حماس في غزة يحيي السنوار بالاشراف على بناء الوحدات التي تعد جزءا من الخطة الأساسية لمجابهة فيروس كورونا بغزة. وأكدت "حماس"، أن الشعب الفلسطيني، سيتخطى تداعيات أزمة "كورونا".

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن "شعبنا بقدرته على التحدي، وتقديم المصالح الكلية للمجتمع، سيتخطى تداعيات جائحة كورونا". وأشار قاسم، إلى أن حالة التكاتف والتعاضد المجتمعي، التي تبديها كل مكونات شعبنا في مواجهة "كورونا"، بالإضافة إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة، ستزيد من قدرة الجميع