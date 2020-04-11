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حركة «حماس» تسلم 1000 وحدة حجر صحي لداخلية غزة

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٥ م
حركة حماس
حركة حماس
أنهت حركة حماس، إنشاء 1000 وحدة للحجر الصحي، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من وباء "كورونا"، وذلك بعد نحو أسبوعين من البدء في عملية الإنشاء. وقام المهندس روحي مشتهى ممثلا عن قيادة الحركة بتسليم وحدات الحجر الصحي بواقع 500 وحدة في شمال القطاع، 500 وحدة في جنوب القطاع، للجهات الحكومية ممثلة باللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية. وأشرف قائد حماس في غزة يحيي السنوار بالاشراف على بناء الوحدات التي تعد جزءا من الخطة الأساسية لمجابهة فيروس كورونا بغزة. وأكدت "حماس"، أن الشعب الفلسطيني، سيتخطى تداعيات أزمة "كورونا".
وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن "شعبنا بقدرته على التحدي، وتقديم المصالح الكلية للمجتمع، سيتخطى تداعيات جائحة كورونا". وأشار قاسم، إلى أن حالة التكاتف والتعاضد المجتمعي، التي تبديها كل مكونات شعبنا في مواجهة "كورونا"، بالإضافة إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة، ستزيد من قدرة الجميع
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قطر

قطر تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19»، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية. ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن 2474 حالة. واقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم من 1.7 مليون شخص، حتى صباح اليوم السبت، حسب بيانات نشرها موقع جامعة جونز هوبكنز، الذي يجمع إحصاءات حول الضحايا. وبلغ عدد المصابين 1698416 شخصا في 184 دولة حول العالم، وتوفي أكثر من 102607 آلاف شخص، وتم شفاء أكثر من 376 ألفًا.
حركة-حماس

حركة «حماس» تسلم 1000 وحدة حجر صحي لداخلية غزة

أنهت حركة حماس، إنشاء 1000 وحدة للحجر الصحي، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من وباء "كورونا"، وذلك بعد نحو أسبوعين من البدء في عملية الإنشاء. وقام المهندس روحي مشتهى ممثلا عن قيادة الحركة بتسليم وحدات الحجر الصحي بواقع 500 وحدة في شمال القطاع، 500 وحدة في جنوب القطاع، للجهات الحكومية ممثلة باللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية. وأشرف قائد حماس في غزة يحيي السنوار بالاشراف على بناء الوحدات التي تعد جزءا من الخطة الأساسية لمجابهة فيروس كورونا بغزة. وأكدت "حماس"، أن الشعب الفلسطيني، سيتخطى تداعيات أزمة "كورونا".
أطول-رحلات-طيران-في-العالم-الدوحة-للوس-أنجلوس-منها

العراق يستأنف الرحلات الاستثنائية ويفتح أجواءه جزئيا

أعلن مدير عام سلطة الطيران المدني في العراق دريد يحيى جاسم عن استئناف الرحلات الاستثنائية، وفتح الأجواء والمطارات العراقية بشكل جزئي. وقال جاسم إنه "تم إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة مواطنينا العالقين في الخارج إلى البلاد، استنادا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفق توصيات وزارة الصحة في ضوء آلية التعامل مع العائدين للوطن خلال فترة تفشي كورونا". وأضاف أن هناك جهودا وأعمالا تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج.
تونس (2)

تونس تفقد 500 ألف فرصة عمل بسبب غياب السياحة

تعانى تونس أزمة كبرى نتيجة توقف القطاع السياحي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ ملف البطالة يٌسيطر على الأزمات التي تعاني منها الدولة، بعد فقد الالآف وظائفهم. ويوفر القطاع السياحي التونسي نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 400 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وهو يساهم بنحو 14% من الناتج الوطني الخام، وهذا ما يجعل ركود الأنشطة السياحية يؤثر بشكل كبير على عدد من الأنشطة المرتبطة بالسياحة. وخلال الموسم السياحي الماضي شهدت السياحة التونسية تحسناً وانتعاشة، مما أدى إلى استقبال نحو 9.5 مليون سائح.
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حركة-حماس

حركة «حماس» تسلم 1000 وحدة حجر صحي لداخلية غزة

أنهت حركة حماس، إنشاء 1000 وحدة للحجر الصحي، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من وباء "كورونا"، وذلك بعد نحو أسبوعين من البدء في عملية الإنشاء. وقام المهندس روحي مشتهى ممثلا عن قيادة الحركة بتسليم وحدات الحجر الصحي بواقع 500 وحدة في شمال القطاع، 500 وحدة في جنوب القطاع، للجهات الحكومية ممثلة باللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية. وأشرف قائد حماس في غزة يحيي السنوار بالاشراف على بناء الوحدات التي تعد جزءا من الخطة الأساسية لمجابهة فيروس كورونا بغزة. وأكدت "حماس"، أن الشعب الفلسطيني، سيتخطى تداعيات أزمة "كورونا".
فيروس- كورونا (6)

فلسطين: عزل منطقة بالكامل بعد رصد إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، إغلاق منطقة بيتونيا غرب رام الله بشكل كامل، بعد اكتشاف مزيد من الإصابات بفيروس كورونا هناك، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت غنام أن القرار يمنع الخروج أو الدخول إلى منطقة بيتونيا باستثناء شاحنات المواد الغذائية. وجاء القرار بعد تسجيل 6 إصابات جديدة في بيتونيا، ما يرفع عدد الحالات المصابة بفيرةس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 234.
حركة-حماس

حماس ترفض أي مقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات كورونا

رفضت حركة حماس، اليوم الخميس، أي محاولة من إسرائيل لفرض مقايضة مقابل توريد احتياجات مواجهة فيروس كورونا لقطاع غزة. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي للفيروس فيه، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا ولا يمكن لها فرض أي مقايضة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الدفاع نفتالي بينت قوله، إن أي نقاش حول احتياجات إنسانية لصالح غزة يجب أن يشمل احتياجات إسرائيل.
فلسطين - كورونا

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بكورونا إلى 97 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 97 حالة بعد تسجيل ست إصابات جديدة. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إن الإصابات الجديدة تتوزع بواقع 4 إصابات في بيت لحم وحالتين في قريتين في قضاء القدس، موضحا أن عدد المتعافين من الرقم المذكور ارتفع إلى 18 حالة، فيما جميع المصابين الحاليين حالتهم الصحية مستقرة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة لسيدة في الستينات من عمرها قبل أيام.
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