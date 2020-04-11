مباحث الوراق تتصدى لمخالفي الحظر ومحتكري السلع

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٩ م

تطبيق قرار الحظر

تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والتصدي لممارسات احتكار وحجب السلع الغذاية والمستلزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، شنت وحدة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة حملة أمنية موسعة بنطاق دائرة القسم.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت الجهود برئاسة رئيس وحدة المباحث الرائد هاني مندور ومعاونيه من ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وضبط 9 قضايا تعاطي مخدرات، كما أمكن ضبط 8 قضايا حيازة سلاح بدون ترخيص. وألقت القوات تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، القبض على

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت الجهود برئاسة رئيس وحدة المباحث الرائد هاني مندور ومعاونيه من ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وضبط 9 قضايا تعاطي مخدرات، كما أمكن ضبط 8 قضايا حيازة سلاح بدون ترخيص.



وألقت القوات تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، القبض على 123 شخصًا خالفوا قرار حظر التجوال الصادر من مجلس الوزراء، وحجز 13 دراجة بخارية مخالفة.



وتمكنت الحملة التي قادها العقيد أحمد الوليلي مفتش قطاع الشمال، من ضبط 14 قضية تموينية من بينها ضبط 9 قضايا في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 8 مخالفات في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.



