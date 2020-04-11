جريمة

مباحث الوراق تتصدى لمخالفي الحظر ومحتكري السلع

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٩ م
تطبيق قرار الحظر
تطبيق قرار الحظر
تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والتصدي لممارسات احتكار وحجب السلع الغذاية والمستلزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، شنت وحدة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة حملة أمنية موسعة بنطاق دائرة القسم.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت الجهود برئاسة رئيس وحدة المباحث الرائد هاني مندور ومعاونيه من ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وضبط 9 قضايا تعاطي مخدرات، كما أمكن ضبط 8 قضايا حيازة سلاح بدون ترخيص. وألقت القوات تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، القبض على
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اقراص-مخدرة (1)

رحلة هروب انتهت بكمين مطروح.. سقوط عاطل بـ20 ألف قرص

رغم هروبه من ملاحقات الشرطة له بسبب صدور حكم قضائي ضده في قضية تبدبد، إلا أن عاطلا مقيم بمحافظة مطروح استمر في نشاطه الإجرامي غير عابئ بإمكانية سقوطه في قبضة الأمن، راح يضع الرتوش الأخيرة لصفقة عقاقير مخردة ظن أنها ستكون "صفقة العمر" وأنه سيجني من ورائها المال الوفير دون تكبد عناء ومشقة العمل الحلال إلا أن نشاطه غير المشروع كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إطار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
جثة طفل

«ملاءة حمراء وحبل سري» جثة مولود في القمامة ببورسعيد

انتاب عمال جمع القمامة في منطقة زمزم بحي الضواحي ببورسعيد حالة من الفزع، إذ عثروا خلال رفع القمامة على جثة رضيع حديث الورادة، داخل صندوق قمامة، وانتابت القشعريرة أجساد العمال وهم يستنكرون أن تهون روح طفل لا حول له ولا قوة على جناة يتخلصون منه بهذا الشكل المفجع، إذ كان الطفل ملفوفًا في ملاءة حمراء، ويبدو أنه حديث الولادة إذ أن الحبل السري كان لا يزال ملفوفًا على جسده، بينما جسم المولود ملطخ بدماء الولادة، وعلى الفور استغاث عمال النظافة بشرطة النجدة لتحرير محضرًا بالواقعة.
جثة- ارشفيفة

«مرضيش يديله التوك توك».. جريمة قتل هزت شبرا الخيمة

"هات التوك توك، أروح بيه مشوار"، هكذا طلب عاطل من صديقه المقيم بدائرة ثان شبرا الخيمة، ليرد عليه صديقه معتذرًا بالرفض، قائلًا له: "معلش يا صاحبي أنت عارف أنا باكل عليه عيش ومحلتيش غيره، والدنيا دلوقت قلق، وممكن في أي كمين يسحبوا التوك توك، إركب مواصلات بدل ما تأذيني، ولو عايز فلوس المشوار عنيا ليك"، وهو ما اعتبره طالب ا"لتوك توك" إهانة له، فتشاجر مع ماله، وخلال تشاجرهما تعدى عليه بعدة طعنات بمفك كان موجود داخل "التوك توك"، فأردى صاحبه قتيلًا ولاذ بالفرار، حتى تمكنت قوات الامن من ضبطه.
مراكز-الدروس-سنتر-تعليمى

غلق 20 مركزا تعليميا وضبط 12 قضية احتكار وحجب سلع

24 ساعة من الجهود الأمنية بذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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رنجة

قبل شم النسيم.. ضبط 3 أطنان رنجة فاسدة

تشن قوات مباحث التموين حملات مبكرة، لضبط الخارجين على القانون، من حائزي المواد الغذائية الفاسدة، والذين يعتزمون بانعدام ضمير طرحها في الأسواق، وبيعها للناس لتناولها بالرغم من علمهم بأن منتجاتهم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على كونها منتجات غذائية مجهولة المصدر، لا تحمل بيانات إنتاج وتصنيع أو تاريخ صلاحية، مستخدمين في ذلك الغش والتدليس على الناس، وفي هذا السياق استهدفت قوات الحملة مخزن أسلحة مملحة ومدخنة فاسدة، وضبطت ما بها قبل طرحها بالأسواق.
سكر (1)

ضربة موجعة لمحتكري السكر المدعم في الجيزة

البحث عن الثراء السريع وتحقيق أرباح طائلة وزيادة الأرصدة في البنوك بات جل ما يشغل مالكا مصنعين لتعبئة السكر بمركز الوراق شمال محافظة الجيزة، تعاقد الاثنان -كل بمفرده- مع شركة حكومية لتوريد كميات من السكر ومن ثم إعادة تعبئته كونه سكر حر وطرحه للبيع للمراكز التجارية، إلا أن نشاط الاثنين كان محل رصد الأجهزة الأمنية، إذ وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، بحصولهما على كميات كبيرة من السكر التمويني المعبأ داخل شكائر، وإعادة تعبئته، داخل عبوات صغيرة الحجم، وبيعه للمحلات التجارية الشهيرة على أنه سكر حر.
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تنفيذ 75 ألف حكم قضائي وضبط 197 قضية مخدرات

تشن أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون من حائزى المواد المخدرة والأسلحة، وممارسي أعمال العنف والبلطجة. وتوسعت الحملة على مستوى كافة مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 185 قطعة سلاح نارى، و197 قضية مخدرات وتنفيذ 75448 حكم قضائى متنوع، و جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحاملي السلاح بحملات مكبرة

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، جنيا إلى طبيق حظر التجوال والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق خلال الوقت المحدد، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
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