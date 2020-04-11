قطر تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٣ م

العاصمة القطرية

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19»، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية. ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن 2474 حالة. واقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم من 1.7 مليون شخص، حتى صباح اليوم السبت، حسب بيانات نشرها موقع جامعة جونز هوبكنز، الذي يجمع إحصاءات حول الضحايا. وبلغ عدد المصابين 1698416 شخصا في 184 دولة حول العالم، وتوفي أكثر من 102607 آلاف شخص، وتم شفاء أكثر من 376 ألفًا.

وتحذر منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي، من عودة الوباء في حال التسرع برفع الحجرالصحي لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضافت منظمة الصحة العالمية وفقا لما نقلته قناة العربية، أن الفيروس سبب لنا الهلع، لكن يجب دعم أنظمتنا الصحية للوقاية من انتشار «كوفيد-19»