عصام كاريكا يعلن وفاة عمه بفيروس كورونا في إيطاليا

تحرير:محمد أبو زيد ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٥ م

كورونا

أعلن المطرب والملحن عصام كاريكا عن وفاة عمه بإيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد وأمراض الشيخوخة. وكتب "كاريكا" على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" :"في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفي عمى أحمد مكى بإيطاليا بسبب هذا الفيروس اللعين وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله ان يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا با إذن الله".

لحن عصام كاريكا العديد من الأغاني لكبار المطربين خاصة في فترة التسعينيات ففي عام 1993 قدم أول ألحانه للمطرب محمد محي، وهي أغنية "أعاتبك"، وحصل على جائزة أحسن ملحن عنها في نفس العام، ولحن أغنية "خطوة ونص" الفنان حكيم، وتوالت ألحان"كاريكا" إذ لحن للكينج محمد منير أغنية "أنا عمر عيني". لم يكتفي "كاريكا"