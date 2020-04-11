الاثنين المقبل بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

تحرير:أحمد البرماوي ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٣ م

وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، الاثنين المقبل، والمقدرة بـ1500 جنيه على مدار 3 أشهر، بواقع 500 جنيه لكل شهر، وذلك لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيرا إلى أن المنحة تعد مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأضاف سعفان، في تصريحات له اليوم، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءا من الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على الهاتف المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف، تحدد يوم ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.

وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظا على سلامتهم، وضعت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برئاسته، كل الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصيص