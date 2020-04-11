الاثنين المقبل بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة
تحرير:أحمد البرماوي
١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٣ م
وزير القوى العاملة
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، الاثنين المقبل، والمقدرة بـ1500 جنيه على مدار 3 أشهر، بواقع 500 جنيه لكل شهر، وذلك لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيرا إلى أن المنحة تعد مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف سعفان، في تصريحات له اليوم، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءا من الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على الهاتف المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف، تحدد يوم ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.
وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظا على سلامتهم، وضعت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برئاسته، كل الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصيص
وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظا على سلامتهم، وضعت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برئاسته، كل الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصيص 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها، بالإضافة إلى فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في بعض المحافظات.
ونوه سعفان بأنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، فسوف يراعي تخصيص موعد سيعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.
وكشف عن أن إجمالي الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني للوزارة، حيث وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة.